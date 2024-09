Susy Díaz sorprende a usuarios al hablar en perfecto inglés gracias a la inteligencia artificial

Susy Díaz hablando correctamente el inglés gracias a la IA | TikTok

La exvedette peruana Susy Díaz ha generado un revuelo inesperado con una antigua entrevista que concedió al programa de Milagros Leiva. Aunque se conoce que la rubia no domina el inglés, recientemente ha salido a la luz un video en el que, gracias a la inteligencia artificial, habla fluidamente en el idioma.

En la entrevista, Susy Díaz explica el significado de su célebre frase: “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”, pero en perfecto inglés.

El video, que originalmente pasó desapercibido, ha cobrado nueva vida en las redes sociales y se ha viralizado de manera sorprendente. Los usuarios han llenado los comentarios con reacciones divertidas como: “¿Cuando entrevistó a Sabrina Carpenter?”, “Susy inventó el inglés”, y “Yo usando IA para mis expos de inglés virtuales”.

Otros han expresado su asombro por el realismo de la inteligencia artificial diciendo: “Me quedé recalculando mi existencia entera”.

Susy Díaz hablando inglés gracias a la inteligencia artificial.

El video viral de Susy Díaz demuestra cómo la inteligencia artificial puede revitalizar contenido antiguo y transformarlo en un nuevo éxito en internet.

¿Cómo se hizo conocida Susy Díaz?

Susy Díaz trabajaba como recepcionista en Panamericana TV cuando llamó la atención de la producción del canal, luego de ganar diversos concursos de belleza como Miss Tang Internacional 1985 y Miss Modelo Internacional 1986. Fue así que la convocaron para ser extra en los programas ‘Risas y Salsa’ y ‘Yo te mato Fortunato’. “Dejaba la recepción sola y me iba corriendo a grabar, luego regresaba a mi sitio”, señaló a Infobae Perú.

Esta fue su rutina diaria hasta que un día le ofrecieron ir de gira a Iquitos con el elenco del fenecido espacio humorístico, dirigido por Efraín Aguilar. Aunque Susy Díaz dudó al inicio, aceptó la propuesta de inmediato cuando se percató del dinero que podía ganar en solo un fin de semana.

Además de ser secretaria de Panamericana TV, Susy Díaz trabajó como auxiliar de profesora inicial en el colegio Mi Perú, ubicado en Pueblo Libre. Créditos Paula Elizalde/Infobae Perú

“Lo que yo ganaba un mes como secretaria, lo sacaba un fin de semana en una gira por provincia. Dejé el estudio de Secretaría y me puse a estudiar Arte Dramático en la Academia Estrión, y en el Teatro de Lima. También estudié canto y baile con Humberto Chávez”, sostuvo la madre de Florcita Polo Díaz.

Los examores de Susy Díaz

Susy Díaz ha admitido que la traición de Augusto Polo Campos, el fallecido cantante y padre de Florcita Polo, fue su primera gran decepción amorosa. No obstante, esta experiencia le sirvió como un catalizador para su transformación personal. Tras la separación, la conocida ‘Tía Chuchi’ encontró en los escenarios un refugio ideal para superar el dolor.

“Al principio uno sufre, pero luego el corazón se endurece. Me esforcé en enfocarme en otras actividades para evitar la tristeza, no tenía tiempo para la depresión. Me sumergí en el trabajo para no sufrir, especialmente por mi hija”, destacó.

Susy Díaz y Augusto Polo Campos duraron dos años y medio como pareja. Una vez se separaron, compartieron la custodia de su hija Florcita. Créditos Paula Elizalde/Infobae Perú

A lo largo de su vida, Susy Díaz ha tenido varios romances que no resultaron exitosos: Walter Obregón, Andy V, ‘Mero’ Loco, Percy Arévalo y Martin Valdivia. Actualmente, no está en busca de un nuevo amor, ya que su atención está centrada en su hija Florcita Polo Díaz y sus nietos, Adriano y Stefano, con quienes vive en Salamanca, en el distrito de Ate.

“Tengo la bendición de tener una hija linda, que está bien encaminada, que sabe los valores de la vida, aunque no tiene calle como yo”, manifestó.