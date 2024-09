Tomás Angulo no está habilitado para ejercer la carrera: Magaly Medina muestra carta del Colegio de Psicólogos del Perú

Magaly Medina expone carta del Colegio de Psicólogos del Perú en contra de Tomás Angulo. Magaly TV La Firme

Durante la edición del jueves 5 de septiembre de su programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad de mostrar muy orgullosa el comunicado que publicó el Colegio de Psicólogos del Perú, donde no solo desmiente una misiva anterior donde se respalda a Tomás Angulo, sino que también informa que no está habilitado para ejercer la carrera.

A través de las redes sociales, el Colegio de Psicólogos del Perú desmintió el escrito firmado por Manuel Roberto Silva Aguilar, quien se presenta como decano en un primer comunicado, el cual respalda a Tomás Angulo.

“Negamos y rechazamos enfáticamente lo expresado por el Ps. Manuel Roberto Silva Aguilar, quien se presenta como “decano regional” de la pseudo directiva regional, atribuyéndose una representación en la región de Lima que no tienen. Sin embargo, ha suscrito y publicado un comunicado que, repetimos, rechazamos enfáticamente, por no ser manado de la autoridad competente”, expresa en parte de su documento.

Asimismo, se puede leer que el psicólogo en mención ya fue sancionado y retirado del Colegio de Psicólogos de Perú.

“Se ha impuesto al Ps. Manuel Roberto Silva Aguilar, sanción de expulsión y separación definitiva del Colegio de Psicólogos del Perú; resolución que se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos legales, razón por la que cualquier documento o acto realizado por el citado psicólogo está al margen de la ley”, se lee en el documento, aclarando que lo expuesto en un anterior ‘comunicado’ carece de valor.

Inhabilitado

Sin embargo, lo que llamó poderosa la atención es que la notificación inicia recalcando que Antonnie Joel Angulo Mendoza, conocido públicamente como Tomás Angulo, está inhabilitado para ejercer su carrera como psicólogo.

“Esto (el comunicado anterior y sin valor) es lo que nos presentó Tomás Angulo para decir que el Colegio de abogados lo avalaba. El real colegio dice que no, que éste es único colegio de psicólogos que tiene validez. Además, están diciendo que Tomás Angulo está inhabilitado en el Colegio de Psicólogos del Perú “, dijo bastante sorprendida.

Magaly Medina se atrevió a hacer especulaciones e indicó que esta medida se pudo haber tomado después que hace unos años saliera a la luz un reportaje en Día D donde lo acusan de no hacerse cargo de uno de sus hijos. “Mostraban una parte de Tomás Angulo que nadie había conocido y que todos rechazamos categóricamente, tal vez, no lo sé”, indicó la periodista.

En otro momento, reprochó a terapista por haberse avalado de una carta que provenía de “un colegio de abogados trucho, que no existe, que no está facultado para nada, proque quién firma, el máximo directivo, está expulsado del Colegio de Psicólogos. Oh, eso sí que está feo. No me digan que yo lo invente. Vaya ahí (a Tomás Angulo), y reclámele a su Colegio de Psicólogos que también le llama inhabilitado”, sentenció.

Magaly Medina se burla de Tomás Angulo

Fiel a su estilo, Magaly Medina no dudó en volver a mencionar el comunicado oficial del Colegio de Pscólogos del Perú. Con notorio disfrute, la conductora señaló que el psicólogo intentó timarnos para defenderse y sustentas sus acusaciones contra ella.

⁠Magaly Medina se burla de Tomás Angulo tras leer comunicado del Colegio de psicólogos oficial. Magaly TV La Firme

“Este es el oficial, y el anterior, que Tomás Angulo puso en sus redes sociales y que lo repartió a diestra y siniestra, dicen que es de un Colegio de Psicólogos del Perú, de un Consejo Directivo Regional trucho. Tomás Angulo nos vio una vez más a todos la cara”, dijo Magaly Medina con sorna.

“Así que este comunicado en el que él se afianzó para supuestamente dárselas de víctima, y que no debía ser maltratado en un programa de televisión. Ay, por Dios. Se panudeó Tomás Angulo por todos lados, diciendo que lo apoyaban. Nos dieron otra vez gato por liebre. Es que yo creo que Tomás Angulo debería ser examinado por alguien especializado, porque parece que la mentira es lo primero que parece aflorarle. Una pena la verdad”, acotó.

Le recomienda ayuda especializada a Tomás Angulo

Eso no quedó ahí, pues la presentadora rechazó la actitud del terapeuta, pues considera que quiso sorprenderla, pese a que lo apoyo cuando muchos programas le cerraron las puertas debido al reportaje de Dia D, donde una expareja le exigía una pensión digna para su hijo.

Según cuenta Magaly Medina, dio su brazo a torcer debido a la insitencia de su productor. Es por ello que lo volvieron a invitar. “Él llamada pidiendo apoyo, ayuda, lo volvimos a invitar. Debe ser un hombre agradecido, por que acá, desde la buena fe, lo hemos apoyado con sus shows. Claro, que los shows de antes, no son lo que hace ahora”, concluyó.

Magaly Medina amenaza con demandar a Tomás Angulo por exponer sus fotos para promocionar su show.