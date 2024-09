Lima llegaría a los 12 ºC: causas de la baja temperatura, influencia del anticiclón y anomalías en la costa peruana

Senamhi explicó porque Lima experimentará una baja de temperatura este fin de semana. (Fotocomposición: Infobae Perú)

Durante las últimas semanas, los limeños han experimentado un descenso significativo en la temperatura. Este fenómeno continuará hasta el sábado 7 de septiembre, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Además, la presencia de un vórtice costero en la costa de la capital podría provocar condiciones variables, como mayor cobertura nubosa, brillo solar, lloviznas o un incremento de humedad, dependiendo de su ubicación.

José Mesía, ingeniero especialista en meteorología del Senamhi, conversó con Infobae Perú para explicar las razones por las que el frío persiste en Lima y qué temperatura se pronostica para el inicio de la primavera.

¿Por qué Lima experimentará bajas temperaturas este fin de semana?

El especialista explica que el anticiclón del Pacífico Sur ha provocado un descenso de la temperatura del mar y un incremento del viento, lo que contribuye al pronóstico de baja temperatura para este fin de semana.

“Actualmente, estamos experimentando un incremento de vientos debido al anticiclón del Pacífico Sur, que es un sistema permanente. Además, la temperatura del agua del mar está por debajo de lo normal frente a las costas de Lima”, comenzó explicando José Mesía a este medio.

En ese sentido, el especialista meteorológico señaló que este escenario causaría el descenso de la temperatura. “Este aumento de vientos se observa principalmente en horas de la mañana y la tarde. A todo esto se suma la formación del vórtice, lo que podría causar una mayor sensación de frío en algunos puntos.”, agregó.

Frío en Lima llegaría a 12 grados este sábado 7 de septiembre. (Foto referencial/Andina)

Vórtice costero: ¿Qué podría provocar?

A través de su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), el Senamhi informó sobre la presencia de un vórtice costero en la capital que mantiene las condiciones de cielo cubierto. Sin embargo, Mesías señala que hacer un pronóstico general para Lima Metropolitana es complejo debido a su extensión.

“El vórtice costero puede generar condiciones de mayor cobertura nubosa y, en algunos casos, lloviznas, dependiendo de la humedad en Lima Metropolitana. Además, la ubicación y el horario del vórtice influirán en el tipo de condiciones que se experimenten. En algunas zonas, podría provocar brillo solar, mientras que en otras podría aumentar la sensación de frío, incremento de vientos y lloviznas. Es complejo y sus características varían según la intensidad del vórtice y su ubicación.”

Senamhi informa de la presencia de un vórtice costero en la costa de Lima. (Fuente: X/@Senamhiperu)

Anomalías en la costa peruana

José Mesía indicó que el descenso de la temperatura y el incremento en la velocidad del viento son condiciones normales durante la temporada. Sin embargo, también señaló que se han reportado anomalías negativas a lo largo de la costa peruana.

“Tenemos anomalías negativas a lo largo de la costa de Perú en relación con la temperatura del agua del mar. Estas anomalías, que van desde menos 0,5 hasta 1,5 grados Celsius por debajo de lo normal, no se encuentran cerca de la línea costera ni de las playas, sino un poco más adentro en el mar.”, explicó.

¿Habrá incremento del brillo solar en Lima?

Pese al frío que se ha percibido durante las últimas fechas y que se pronostica para este fin de semana, el Senamhi señala que en general se espera la presencia de brillo solar para Lima Metropolitana.

“Hoy hemos tenido brillo solar en la parte norte de la capital. Se espera que mañana (viernes 6 de septiembre) estas condiciones de brillo solar también se extiendan hacia el norte y el este de la ciudad. Además, se anticipa que las temperaturas en Lima Metropolitana oscilarán entre 18 y 22 grados Celsius”, explica.

En ese sentido, el especialista también expresa que el brillo solar no es exclusivo de las zonas lejanas a la costa. “Inclusive, hemos tenido condiciones de brillo solar no solo en la parte continental, sino también mar adentro. Este brillo solar no se ha limitado exclusivamente a la zona costera, sino que también se ha observado más lejos de la costa”, agregó.

Senamhi anuncia probabilidad de brillo solar en Lima. (Foto referencial/Andina)

Pronóstico de la temperatura para los siguientes meses

Mesía también comenta que en los próximos meses no se esperan variaciones drásticas en la temperatura de la costa central, y la temperatura nocturna podría experimentar descensos mínimos que no provocarían un impacto considerable.

“De acuerdo con el pronóstico climático del Senamhi, emitido el pasado 28 de agosto, se espera que durante septiembre, octubre y noviembre las temperaturas diurnas se mantengan dentro del rango normal. En cambio, las temperaturas nocturnas y mínimas nocturnas estarán en el rango normal o ligeramente por debajo de lo habitual, es decir, alrededor de 0.5 a 1.5 grados menos.”

Temperatura mínima y máxima en septiembre: Entre 14 y 20 grados Celsius

Temperatura mínima y máxima en octubre: Entre 14,5 y 21 grados Celsius

Temperatura mínima y máxima en noviembre: Entre 16 y 22 grados Celsius