Julián Zucchi le pide a Magaly Medina que no le invente historias: “Yo podría decir que tu esposo te es infiel”

Julián Zucchi enfrenta a Magaly Medina. (Foto: Captura de TV)

El actor y productor argentino Julián Zucchi habló abiertamente sobre cómo el ampay que protagonizó con Priscila Mateo, actual reportera del programa ‘Magaly TV La Firme’, ha impactado su vida personal y profesional. El exintegrante de ‘Parchis’, quien fue vinculado sentimentalmente con Mateo tras su ruptura con Yiddá Eslava, explicó que, aunque ella ha mantenido su trabajo en el programa de Magaly Medina, su entorno laboral ha cambiado considerablemente.

Asimismo, reveló que, desde que se hizo pública su relación con la reportera, ella ha enfrentado una difícil situación en su ambiente de trabajo en ATV. “Siento que la perjudicó a ella, no es lindo que tus compañeros de trabajo hablen así de ti”, expresó a El Popular, refiriéndose a las burlas y comentarios despectivos que Mateo recibe por parte de sus colegas, quienes consideran que su relación con él no es seria.

El actor defendió a su pareja, subrayando que es injusto que se subestime a Mateo como si ella no tuviera la capacidad de tomar decisiones por sí misma. “La gente dice que yo soy el maldito, están subestimando a una mujer, ¿que no tiene la capacidad de tener pantalones? Por qué tienes que decirle ‘amiga date cuenta’, tal vez se dio cuenta”, agregó, manifestando su molestia por los constantes comentarios que buscan minimizar la autonomía de Mateo.

Julián Zucchi minimiza a 'América Hoy' y resalta el trabajo de su reportera Priscila Mateo. (Foto: Captura de TV)

Además, Julián Zucchi criticó duramente a Magaly Medina, acusándola de ser parcial en sus críticas y de inventar historias que podrían dañar la reputación de las personas. “Primero fíjate en tu vida, cómo te va en tu relación con el notario para hablar de otros”, dijo, haciendo referencia al matrimonio de Medina con Alfredo Zambrano. El actor cuestionó por qué la conductora se siente con el derecho de opinar sobre la vida de los demás sin considerar sus propias circunstancias.

En un tono desafiante, Julián Zucchi señaló que podría fácilmente difundir rumores sobre la relación de Medina y Zambrano, tal como ella lo hace con otras figuras públicas. “Si vamos a hablar de rumores, yo puedo decir ‘lo vi al notario no sé donde, se me ocurre que fue infiel, se va de fiesta y se emborracha’, me paro a decir lo que se me ocurre pero nadie me creería. Pero a ella sí porque tiene más influencia que yo”, afirmó.

A lo largo de la entrevista, el argentino insistió en que tanto él como Priscila Mateo solo desean vivir su relación sin ser constantemente juzgados o presionados por la opinión pública y los medios. “Nos conocimos en un reportaje, quisimos conocernos más, nos captaron en una discoteca besándonos. ¿Por qué me quieren obligar a ponerle título en una relación? Ella es feliz y yo soy feliz”, concluyó.

Julián Zucchi

Magaly Medina contra Julián Zucchi

El argentino Julián Zucchi ha decidido no hablar más públicamente sobre su relación con Priscila Mateo, reportera de ‘Magaly TV La Firme’, argumentando que las especulaciones y comentarios han causado daño tanto a él como a ella. A pesar de sus esfuerzos por mantener su vida privada en reserva, Magaly Medina ha criticado a Zucchi, sugiriendo que no le está dando a la reportera el lugar que se merece.

Por su parte, Priscila Mateo ha optado por no hacer declaraciones sobre su vínculo con Zucchi. Se presume que ambos han acordado mantener su relación en privado para evitar más controversias y proteger lo que tienen.