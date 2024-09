Dina Boluarte pide a madres de ollas comunes y comedores populares no realizar protestas: “No necesitan marchar por las calles”

La presidenta Dina Boluarte aumentó en 171 millones de soles el presupuesto de la Policía Nacional para acciones contra protestas sociales desde el inicio de su gobierno, pero redujo el presupuesto destinado a la lucha contra el narcotráfico. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Durante la entrega de cocinas y equipamiento a ollas comunes y comedores populares, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se dirigió a madres de familia que pertenecen a este tipo de organizaciones para pedirles que no participen de marchas.

“Queridas hermanas de los comedores, de las ollitas, de los vasos de leche. No escuchen aquellas voces interesadas cargadas de ideología que los quieren llevar a las manifestaciones sociales. Escuchen a sus lideresas, que no necesitan ustedes marchar por las calles”, expresó.

“Conversemos y dialoguemos si es que hay que mejorar algo, porque así como les hemos dado presupuesto a ustedes, les hemos dado presupuesto, ley y reglamento a las ollas comunes, y les hemos incrementado su presupuesto a los vasos de leche”, agregó.

Finalmente, aseveró que no las “están abandonando”. “Aquellas que dicen son lideresas y de no sé qué... las buscan para trastocar su corazón y quererles meter ideología, que solo nos lleva al atraso, a la desunión, y al odio. Acá no estamos par odiarnos, acá estamos para unirnos todos en un solo corazón. ¡Qué viva el Perú!”, aseveró.

Boluarte defendió su discurso de Fiestas Patrias

La presidenta Dina Boluarte respondió a las críticas sobre la duración de su discurso por el 28 de julio ante el Congreso de la República, el cual duró más de cinco horas.

En ese sentido, mencionó que pudo haber hablado por mucho más tiempo, pero decidió cortar su mensaje al observar el agotamiento entre los legisladores.

“Nos criticaron mucho aquel 28 de julio cuando cinco horas, y eran poco las cinco horas del mensaje a la nación de todo lo que habíamos hecho, ese 28 de julio solo dijimos lo más importante que hicimos, sin contar todo lo demás que venimos trabajando. Quizás nos hubiéramos quedado ahí más de 24 horas hablando. Pero también, entendí el cansancio de los congresistas y por ahí me demoré solo cinco horas, dándole cuenta al Perú, dándole cuenta a las hermanas y hermanos”, explicó

Como se recuerda, durante su intervención por Fiestas Patrias en el hemiciclo, el excanciller Javier Gonzáles Olaechea, y su hermano, Nicanor Boluarte, fueron captados por las cámaras de los medios de comunicación dormitando durante parte del discurso.

Además de las críticas por la longitud del mensaje, varios congresistas de la oposición calificaron la disertación como “innecesaria” y “vacía” y abandonaron la sesión antes del mediodía.

En otra parte de su participación en San Isidro, Boluarte reafirmó su respaldo al Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien ha sido objeto de controversia tras la difusión de audios que supuestamente demuestran una protección por parte del Gobierno al líder de Perú Libre, Vladímir Cerrón, quien lleva prófugo de la justicia más de 300 días.

“Hasta critican cuando abrazo con corazón a los ministros que hacen buen trabajo. Esta es la presidenta que así agradece a sus ministros, con cariño sincero y no hipócrita. Seguiremos avanzando”, aseveró.

Líder de Perú Libre ya tiene más de 300 días en la clandestinidad

Previamente, el programa de investigación Cuarto Poder difundió audios que el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, alias ‘Culebra’, entregó al Ministerio Público, donde se evidenciaría esta custodia a Cerrón desde las más altas esferas del Ejecutivo.

“Por qué vieron el cofre ese día en la playa, porque él se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare”, se le escucha decir al ministro.

Cuando se menciona ‘el cofre’, se hace referencia al auto de Dina Boluarte, que cuenta con inmunidad en todo el territorio del Perú, por lo que no puede ser intervenido por ningún efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Por ello, podría considerarse un escondite perfecto para alguien que huye de la justicia.