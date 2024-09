Brunella Horna responde a indirecta de Ana Paula Consorte: “Paolo todavía no ha pagado”

El domingo 1 de setiembre, Paolo Guerrero fue presentado en Alianza Lima como el nuevo fichaje de la temporada y tiene un contrato de un año hasta el 2025, esto luego de su abrupta salida del Club César Vallejo, a donde llegó hace unos meses.

Y es que, desde que se anunció su pase al equipo trujillano, todo parecía indicar que el hijo de Doña Peta se había echado para atrás, pues hubo muchas trabas antes de su presentación. Unos meses más tarde, pidió su retiro, pero hubo muchos contratiempos para lograrlo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que, aparentemente, había una cláusula en el contrato del ‘Depredador’ que advertía que si decidía rescindir de su contrato, debía pagar una penalidad. Esto fue lo que desató una ‘guerra’ entre Brunella Horna y Ana Paula Consorte.

Brunella Horna respondió a los ataques de Ana Paula Consorte.

Sin embargo, este lunes 2 de setiembre, luego de la presentación del futbolista en Alianza Lima, Ana Paula Consorte lo celebró con un video en sus redes sociales, el mismo que parecía más una indirecta a Brunella Horna, con la canción ‘Que se mueran de envidia’ de Frankie Ruiz.

Ante ello, Brunella Horna respondió muy a su estilo en su programa ‘América Hoy’. En este espacio, la empresaria resaltó que desde un inicio se conocía que la pareja no estaba contenta con el paso del futbolista al Club César Vallejo.

“Están felices los dos, no fue un secreto que ambos no querían estar desde un principio en la Vallejo. Fue algo público que ambos lo dijeron”, mencionó evidentemente incómoda.

Brunella Horna responde a indirecta de Ana Paula Consorte.

Tras ello, Edson Dávila le consultó si es que Paolo Guerrero ya había pagado, en referencia a la multa que tendría pendiente. “¿Ya pagó Paolo?”, comentó. Ante ello, Horna dejó en claro que no existe este pago. “Que yo sepa no (ha pagado)”, mencionó. Sobre este tema, Ethel Pozo acotó que el proceso no habría acabado y hasta lo llevarían al TAS para obtener un resultado beneficioso.

La indirecta de Ana Paula Consorte

El Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, se vistió de gala este domingo para recibir a Paolo Guerrero como nuevo jugador de Alianza Lima. El evento, que marcó el regreso del delantero al club blanquiazul, generó gran entusiasmo entre los aficionados y también en su pareja, Ana Paula Consorte.

Durante la ceremonia de presentación, Guerrero subrayó el deseo de su pareja de verlo jugar para Alianza Lima, un comentario que no pasó desapercibido para Consorte. La modelo brasileña compartió el momento especial en su cuenta de Instagram, publicando un video que incluye un extracto del discurso de Guerrero, así como fotos familiares del ingreso al estadio. Entre las imágenes se puede ver a Doña Peta, madre del futbolista, y a sus tres hijos, dos de ellos fruto de su relación con Guerrero.

Ana Paula Consorte manda contundente indirecta | Instagram/anapaulaconsorte_

Lo que captó la atención de los seguidores fue la elección de la canción de fondo en la publicación: “Que se mueran de envidia” de Frankie Ruiz. La letra, que dice: “Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie,” fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Richard Acuña, presidente del Club César Vallejo, y su esposa Brunella Horna.

La pareja Acuña-Horna había expresado su desacuerdo con el fichaje del futbolista para Alianza Lima, citando que el deportista aún mantenía un contrato vigente con el club trujillano. El mensaje musical de Consorte en las redes sociales, por lo tanto, ha sido visto como una respuesta a las críticas y una afirmación del apoyo y amor que ella y Guerrero comparten.