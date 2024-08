Congreso propone proyecto de ley para calificar apropiación de identidad con inteligencia artificial como forma agravada

Congreso propone proyecto de ley para calificar uso de inteligencia artificial como agravante| Andina

Un nuevo proyecto de ley ha ingresado al Congreso de la República con la finalidad de modificar el Código Penal para incorporar como forma agravada el uso de inteligencia artificial en la comisión de delitos comunes y de estafa. La iniciativa fue presentada por el parlamentario de Perú Libre, Isaac Mita Alanoca.

El proyecto de ley N° 8746/2024-CR busca reformar el Código Penal, por lo que la modificación propuesta incluye cambios específicos en el artículo 46 y la incorporación de un nuevo numeral al artículo 196-A. Es así como se introducirá un nuevo numeral, el 7), en el artículo 196-A para abordar estas situaciones ante el uso de IA.

“Emplear en la ejecución de la conducta punible o medios de cuyo uso pueda resultar peligro común, uso inadecuado de inteligencia artificial; [...]”, así sería la modificación según el proyecto.

Mientras que en el delito de estafa agravada se señala que la pena será privativa de la libertad no menor de ni mayor de ocho años. Al mismo tiempo, se podrá sancionar con 90 a 200 días de multa al hallar culpable al investigado. Es decir, las personas que se apropien de la identidad de un tercero a través del uso de inteligencia artificial.

Congreso propone proyecto de ley para calificar uso de inteligencia artificial en delitos como forma agravada| Congreso

“El que, para conseguir su objetivo utiliza el empleo de voz, imagen, audio o movimiento corporal de terceros con el uso de inteligencia artificial”, se lee en el documento presentado.

Asimismo, la iniciativa ya se encuentra ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para ser evaluada. Además, tiene el respaldo de los parlamentarios Flavio Cruz Mamani, Kelly Portalatino, María Taipe, Américo Gonza, y Waldemar Cerrón.

¿Cuál es el argumento del proyecto?

En el documento se señala que en el Perú existe la Ley 31814, la cual “promueve el uso de la inteligencia artificial (IA) en favor del desarrollo económico y social del país”, pero consideran que es “genérica”. Por ello, mencionan que no existe una “regulación adecuada” para el uso de esta tecnología.

Es así como precisan que bandas criminales hacen uso de la IA para delinquir o cometer otros tipos de estafa. “Pese a que los delitos informáticos sí están contemplados en el código penal vigente, el recurso de la inteligencia artificial carece de regulación”, añadieron.

“Delincuentes utilizan herramientas digitales para delinquir y la inteligencia artificial es el principal recurso para aprovecharse de sus víctimas, principalmente de sus identidades. Si bien el uso de la tecnología puede brindar herramientas para que los usuarios faciliten tareas, su uso no controlado puede desencadenar en graves delitos”, se lee.

Congreso propone proyecto de ley para calificar uso de inteligencia artificial en delitos como forma agravada

Asimismo, refieren que la diferencia entre delitos comunes y especiales se encuentra en las exigencias para ser considerado autor del crimen. Mientras que para los delitos comunes cualquier persona que cumpla las condiciones generales de imputabilidad puede ser responsabilizada, en los delitos especiales se requiere que el autor posea una cualidad específica.

Finalmente, destacan el avance de la tecnología en el transcurso del año, pero la cual aún no se aplica en el Parlamento. No obstante, sostienen que el uso no controlado o regulado de la IA podría ocasionar que los delincuentes se aprovechen.

En específico, son estos tres puntos que sustenta el congresista:

La inteligencia artificial ofrece muchas promesas para la humanidad, pero también podría representar una amenaza o problema más peligroso que la bomba nuclear.

Con su capacidad de aprender y evolucionar de forma autónoma, la IA podría superar algún día la inteligencia humana. Entonces podría decidir volverse contra sus creadores.

Este oscuro presagio puede parecer sacado directamente de una película de ciencia ficción, pero es una posibilidad muy real. Destacados expertos como Stephen Hawking, Elon Musk o Bill Gates ya han dado la voz de alarma sobre la inteligencia artificial.