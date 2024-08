¿Habrá feriados en Perú durante septiembre de 2024?

Conoce las fechas que se celebrarán en el mes de septiembre en la República del Perú Crédito: Jesús Avilés/Infobae

A pocos días de iniciar un nuevo mes, septiembre, muchos se preguntan si habrá feriado o no en Perú. La incertidumbre y las especulaciones mantienen a todos atentos. Aunque no hay confirmaciones oficiales, la expectativa de un posible día de descanso está en el aire.

Los feriados y días no laborables que aún quedan en Perú este año ofrecen excelentes oportunidades. Ya sea para viajar, participar en eventos culturales o simplemente relajarse en casa en compañía de familiares y amigos, el potencial de un descanso adicional genera expectativas.

¿Tendrá septiembre algún feriado en Perú?

A días de iniciar septiembre, muchos se preguntan si habrá feriado o no en Perú. La respuesta oficial es que no habrá ningún día festivo durante este mes. Las autoridades han confirmado que el calendario de feriados nacionales para el 2024 no incluye fechas especiales en septiembre.

Aunque este mes no contará con un feriado, los días no laborables restantes en el año siguen ofreciendo excelentes oportunidades. Viajar, disfrutar de eventos culturales o simplemente relajarse en casa en compañía de familiares y amigos son opciones que los peruanos podrán aprovechar en las próximas ocasiones de descanso.

¿Qué feriados quedan en Perú para el 2024?

Aunque septiembre no tendrá feriados, el resto del año trae numerosas fechas de descanso para los peruanos. Aquí están los feriados que aún quedan para el 2024:

Combate de Angamos: martes, 8 de octubre

Día de Todos los Santos : viernes, 1 de noviembre

Inmaculada Concepción: domingo, 8 de diciembre

Batalla de Ayacucho : lunes 9 de diciembre

Navidad: miércoles, 25 de diciembre

Estos días festivos marcan importantes eventos históricos, religiosos y culturales, brindando varias oportunidades para descansar, viajar y celebrar en familia o con amigos.

¿Qué fines de semana largos están por venir en el 2024?

El 2024 todavía ofrece varias oportunidades para disfrutar de fines de semanas largas. Aquí las fechas destacadas que los peruanos pueden aprovechar para descansar y realizar actividades recreativas:

Combate de Angamos : Desde el sábado 5 de octubre hasta el martes 8 de octubre (4 días)

Inmaculada Concepción : Desde el viernes 6 de diciembre hasta el lunes 9 de diciembre (4 días)

Navidad : Desde el sábado 21 de diciembre hasta el miércoles 25 de diciembre (5 días)

Año Nuevo 2025 : Desde el sábado 28 de diciembre hasta el miércoles 1 de enero de 2025 (5 días)

¿Cuáles son los días no laborables 2024 que quedan?

Combate de Angamos: lunes 7 de octubre

Inmaculada Concepción: viernes 6 de diciembre

Navidad: lunes 23 de diciembre

Navidad: martes 24 de diciembre

Año Nuevo: lunes 30 de diciembre

Año Nuevo: martes 31 de diciembre.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

En Perú, un feriado es una fecha oficial establecida por el Estado en la que los trabajadores tienen derecho a descansar con goce de haber. Durante estos días, las actividades laborales se suspenden y, en caso de que el trabajador deba laborar, tiene derecho a recibir una compensación adicional.

Por otro lado, un día no laborable también es una fecha en la que se suspende el trabajo, pero normalmente es decretada para situaciones específicas y puede aplicarse solo para ciertos sectores o regiones. Los días no laborables generalmente buscan fomentar el turismo o la participación en eventos especiales. A diferencia de los feriados, en los días no laborables, el tiempo no trabajado puede ser recuperado posteriormente, según lo determine la empresa o institución.

El próximo feriado del 2024

El próximo feriado en Perú es el Combate de Angamos, que se celebra el martes 8 de octubre. Este día conmemora la batalla naval que tuvo lugar en 1879 durante la Guerra del Pacífico, en la cual Perú se enfrentó a Chile.

El combate se llevó a cabo en las costas de Angamos, y tuvo como protagonista al almirante peruano Miguel Grau, quien fue considerado un héroe nacional por su valentía y liderazgo. Aunque la batalla terminó con la captura y muerte de Grau, su legado de honor y sacrificio sigue siendo recordado y celebrado en todo el país.

Miguel Grau nació en Piura en 1834, hijo de Juan Manuel Grau Berrío y Luisa Seminario del Castillo. Su infancia en Paita despertó su vocación marina. (Composición: Infobae)