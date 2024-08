Expareja de Joel Pinto y Sara Manrique sorprenden al bromear y justificar agresión contra Pamela López

Expareja de Joel Pinto y Sara Manrique sorprenden al justificar agresión contra Pamela López. La Molleja

Klaudia Benavente ha sorprendido a más de uno después que apareciera en el programa de Sara Manrique, llamado La Molleja, donde cuenta detalles de episodios que vivió a causa de Pamela López. La exbailarina asegura que la aún esposa de Christian Cueva la amenazaba para que deje a Joel Pinto, con quien convivía en ese tiempo.

“Me llamó para decirme que ella estaba embarazada en ese momento, inclusive ella y su mamá me pidieron que me alejara de esa relación porque tenía amenaza de aborto. Yo le creí a él”, dijo Benavente, quien admitió haber confiado en las palabras de Joel Pinto en ese momento, pues él negó rotundamente cualquier vínculo con López.

Benavente señala que Pamela López aseguró por mucho tiempo que Joel Pinto tenía una relación con ella, pese a que el futbolista indicaba lo contrario. Incluso, le aseguró que lo que hubo entre ellos ya había llegado a su fin. “Sería imposible pensar que él mantenía una relación con ella”, indicó la entrevistada, dejando en claro que el deportista siempre estaba a su costado.

Expareja de Joel Pinto contó que Pamela López la amenazaba. Podcast La Molleja

Toma con sarcásmo agresión a Pamela López

Sin embargo, la exbailarina no solo fue consultada por lo que vivió a causa de Pamela López, Sara Manrique también le preguntó sobre la denuncia que entabló la mujer contra el padre de sus hijos. Sorprendentemente, el tema fue abordado con sarcasmo, departe de Sara Manrique y la expareja de Joel Pinto,Klaudia Benavente.

En principio, la exbailarina indicó que ya sabía lo que vivía Pamela López, pues una amigo en común se lo contó. Sin embargo, señaló que es un a situación que ella misma se lo buscó. Estas palabras fueron respaldadas por Sara Manrique y hasta tomadas con humor.

“¿Qué opinas de todo esto, tú la ves que la santifican (a Pamela López)?”, le preguntó Sara Manrique a su entrevistada, quien ni corta ni perezosa respondió: “Me parece patética”.

Klaudia Benavente y Sara Manrique se burlas de Pamela López y su denuncia de agresión física contra Christian Cueva. Composición Infobae Perú

“La verdad me parece patética, porque alguien que tiene el pasado que tiene ella no puede salir a decir las cosas que dice”, señaló Klaudia, resaltando que no es la primera vez que ha estado involucrada con un futbolista.

“Ella sabía a lo que iba y lo que quería”, acotó, dando a entender que Pamela López solo buscaba su interés.

Respecto al maltrato que sufría Pamela López de mano de Christian Cueva, Klaudia indicó que lo supo porque un amigo se lo contó. “Yo tengo un amigo que también es del ámbito futbolístico hace muchísimos años atrás, él era su mejor amigo de ella y ella en reiteradas ocasiones le decía: qué hago si él me trata como una ..., pero al fin y al cabo, ella sabía que él iba a llegar lejos. Ella lo sabía desde un inicio, apechugó”, dijo la expareja de Joel Pinto entre risas, siendo respaldada por Sara Manrique. “Aguantó hasta el final. Se le hizo”, acotó la exvedette.

La expareja del exfutbolista Manuel ‘Tenchy’ Ugaz culminó el tema con una inesperada expresión. “Hay que olvidar esa historia, más mentira que las mentiras”, dijo Sara Manrique.

Pamela López denunció a Christian Cueva por violencia familiar

Esta conversación entre Klaudia Benavente y Sara Manrique, donde se despotrica de Pamela López y toma con ligereza el caso de agresión, causó revuelo entre los usuarios de las redes sociales, quienes sin bien es cierto, se mostraron sorprendidos por las acusaciones de la exbailarina, cuestionaron que tanto la conductora como la entrevistada bromeen sobre un caso tan sensible como lo es la agresión física y psicológica.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, hay varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100, un servicio gratuito y confidencial, opera las 24 horas del día en quechua, aimara y castellano, ofreciendo orientación, consejería y soporte emocional.

Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral, incluyendo asesoría legal y apoyo emocional, en todo el país de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Puedes obtener más información llamando al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección. Asimismo, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.