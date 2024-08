Pamela López rechaza carta notarial de Melissa Klug y advierte revelar chats comprometedores con Christian Cueva

Pamela López rechaza carta notarial de Melissa Klug | América Hoy

Pamela López ha respondido a la carta notarial enviada por Melissa Klug a través de su abogado, Alexis Ochoa. Luego que la empresaria le advirtiera sobre una posible demanda por difamación, la todavía esposa de Christian Cueva dejó en claro que no se rectificará sobre las polémicas declaraciones que dio en el programa de Magaly Medina.

La controversia comenzó cuando Pamela López reveló en dicho espacio que había encontrado conversaciones comprometedoras entre Christian Cueva y Melissa Klug en 2019. Estos mensajes incluían frases explícitas como “esa cosita es mía” y “te adoro, mi amor”. Según la mujer de 38 años, el futbolista le admitió que tuvo encuentros íntimos con la empresaria.

Al respecto, Alexis Ochoa explicó que su clienta se mantiene firme en sus declaraciones porque “cuando una persona está diciendo la verdad no tiene por qué rectificarse”.

Melissa Klug mandó carta notarial a Pamela López, todavía esposa de Christian Cueva. Captura/América HOY

“Ella tiene las evidencias, las conversaciones, tiene el reconocimiento de su esposo. Entonces, debemos tener en cuenta que estamos en un contexto de violencia familiar, en donde Pamela López está narrando los antecedentes de los hechos de violencia. Ella está defendiéndose ante las tribunales como víctima, demostrando cómo empezó esta historia, entonces no está cometiendo difamación porque no hay ánimo de difamar a la señora Klug”, señaló el letrado al espacio ‘América Hoy’.

Además, aclaró que Pamela López no ha mostrado públicamente sus pruebas para evitar un conflicto directo con Melissa Klug, ya que su objetivo principal es demostrar ante la justicia peruana que era víctima de violencia familiar. Sin embargo, en caso la ‘Blanca de Chucuito’ decida proceder con una demanda, mostrará todas las evidencias para defenderse.

Pamela López mostrará todas sus pruebas, en caso Melissa Klug proceda con la demanda por difamación.

“Sobre el contenido de las pruebas, no me puedo pronunciar porque la que debe hacerlo, si le llega una querella, es Pamela. Ella no tiene intención de mostrar los WhatsApp, si ella lo mencionó fue porque se lo preguntaron [en el programa de Magaly]. Ella lo que quiere es que el Poder Judicial ampare su denuncia contra Christian Cueva”, sostuvo.

Abogado de Pamela López envía mensaje a Melissa Klug

Antes de concluir, el abogado de Pamela López aconsejó a Melissa Klug no seguir adelante con la demanda, no solo porque existen pruebas que contradicen sus afirmaciones, sino también porque es contraproducente emprender una acción legal contra una mujer que ha denunciado ser víctima de violencia familiar.

“Invitamos a que la señora no siga esta situación. No se trata de que una mujer víctima de violencia ahora reciba una querella. Eso la va a afectar. Creo que debería entender el contexto, no es la intención de Pamela de difamar a nadie, no tiene nada en contra de la señora, simplemente ella quiere contar su historia y eso es lo que hizo”, indicó Alexis Ocohoa.

El abogado de Pamela López aconseja a Melissa Klug reconsiderar la demanda, subrayando la existencia de pruebas y la delicada situación de violencia familiar que enfrenta su clienta.

Melissa Klug reconoció mensajes subidos de tono

En declaraciones al diario Trome, Melissa Klug explicó que los mensajes intercambiados con Christian Cueva se dieron en un contexto estrictamente amistoso, sin ninguna intención romántica o inapropiada. La empresaria admitió que, en su momento, consideró esos chats como parte de la confianza que tenía con sus amigos, tanto hombres como mujeres. “Esa famosa frase fue una reacción a una de mis historias de Instagram. Me juego así con mis amigos, incluso a Evelyn Vela le digo esposa”, comentó.

Además, Melissa Klug aclaró que cuando Pamela López le expresó su incomodidad, decidió cortar todo contacto con Christian Cueva para evitar malentendidos. “Ahora entiendo que lo que para mí era un juego, para la otra parte era coqueteo”, concluyó la empresaria, defendiendo que nunca existió una intención de ir más allá de la amistad.

Melissa Klug hace aclaración tras ser vinculada con Christian Cueva.

Con estas declaraciones, Melissa Klug intentó poner fin a los rumores y malentendidos que surgieron a raíz de las revelaciones de Pamela López, subrayando que su vínculo con Christian Cueva—hoy denunciado por violencia familiar— nunca tuvo un carácter romántico.