Reportero de Magaly Medina cuenta incómoda anécdota con Tomás Angulo en un bar: “Fui a retirarle vasos y me gritó”

Gianfranco Pérez, reportero de Magaly, recordó incómoda anécdota con Tomás Angulo. | YouTube

Gianfranco Pérez, conocido reportero de ‘Magaly TV La Firme’, compartió una incómoda anécdota vivida con el psicoterapeuta Tomás Angulo en un bar de Barranco. El incidente ocurrió hace varios años, cuando el comunicador trabajaba como mesero en un establecimiento local.

Durante una reciente emisión de ‘Puro Floro’, programa que él conduce con su colega John Tirado en YouTube, este recordó el desafortunado encuentro con el conocido especialista en salud mental y conductor de televisión.

Según narró el hombre de prensa, el psicólogo llegó al establecimiento acompañado de su esposa y comenzó a pedir varios tragos. Con el transcurso de la noche, el profesional de la salud mental acumuló una gran cantidad de vasos en su mesa. Pérez explicó que, a medida que avanzaba la velada, los recipientes desocupados empezaron a amontonarse, generando incomodidad para los demás clientes.

“Estábamos en pleno show y el Dr. Angulo ya había consumido varios tragos. Tenía como 10 vasos de ron y chilcano en su mesa, estaba embalado. Mi jefe me pidió que retirara los vasos porque la gente no podía tomar con tantos vasos en las mesas”, relató Gianfranco en tono serio.

Tomás Angulo estalló en gritos con reportero de Magaly Medina en un bar. | Composición/Infobae

El altercado con el Dr. Tomás Angulo

El entonces mesero se acercó a la mesa del psicoterapeuta con la intención de recolectar los vasos vacíos, pero la reacción de Angulo fue inesperada y confrontativa. “Voy y le digo: ‘Señor Angulo, voy a retirar los vasos’. Sin embargo, él me respondió de manera tajante: ‘No, no, no’, y me gritó”, recordó el reportero.

La situación generó un momento tenso e incómodo tanto para Pérez como para los demás presentes en el bar limeño. El joven subrayó que, lejos de amedrentarse, tuvo que cumplir con su labor y retirar los vasos, a pesar de la negativa inicial y la actitud grosera de doctor.

Gianfranco, ahora un influyente reportero de ‘Magaly TV La Firme’, compartió esta experiencia como una muestra de los desafíos que enfrentó antes de incursionar en el mundo del periodismo de farándula.

¿Qué pasó con Magaly Medina y Tomás Angulo?

Magaly Medina volvió a generar controversia al referirse a su reciente discusión con el psicólogo Tomás Angulo en su programa ‘Magaly TV La Firme’, transmitido la noche del 23 de agosto. La conductora afirmó que el psicoterapeuta se habría beneficiado de la exposición pública que le brindó dicha acalorada discusión.

El altercado ocurrió durante un segmento en el que este había sido invitado para analizar el caso de Christian Cueva y Pamela López, quienes enfrentan un problema de agresiones físicas y verbales en su relación. La discusión se desató cuando el especialista sugirió que ambos eran responsables de mantener una relación tóxica.

La tensa discusión entre Magaly Medina y Tomás Angulo por justificar agresiones contra Pamela López. ATV.

Este comentario provocó la ira de la figura de ATV, quien acusó al psicólogo de minimizar la experiencia de una mujer agredida y de ser machista. Magaly, reconocida por su estilo directo y polémico, declaró que no permitirá que nadie subestime la situación de una fémina víctima de violencia, refiriéndose a la madre de los hijos del pelotero.

“Hace mal, aquellos que están poniendo comentarios y hablan, yo no les hago caso. Nunca les he pedido a ninguno de ustedes, señoras que ven porque les gusta mi programa y a los que ven porque les gusta odiarme, criticarme. Yo nunca les he pedido su opinión sobre cómo conduzco o llevo mi programa en estos 27 años... Lo llevo como a mí me nace de adentro, como es, acá no hay hipocresía, yo soy así...”, manifestó.

Tras el programa, muchos seguidores de Magaly expresaron su apoyo a Tomás Angulo, argumentando que no se le dio oportunidad de defender su punto de vista y que fue verbalmente agredido por la conductora. Sin embargo, Medina se mostró indiferente y aseguró que no prestará atención a esos comentarios.

Tomás Angulo habló sobre su pelea con Magaly Medina en vivo. (Foto: Captura de IG)