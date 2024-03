Alcalde Diego Uceda anuncia acciones legales por difusión de audio: “En La Molina mando yo, en mi casa mi esposa”

Alcalde de La Molina, Diego Uceda, respondió a Carlos Bruce por caos en Cerro Centinela. Canal N

La pareja municipal continúa en el ojo de la tormenta. A la denuncia por las amenazas de despedido que la esposa del alcalde Diego Uceda, Lizzi del Rocío Sueldo, propalaría al personal de La Molina, se le suma una nueva grabación que, según el burgomaestre, es falsa.

Al respecto, el funcionario edil calificó el audio como “absolutamente trucho” e indicó que iniciará acciones penales en contra del medio. “En la Molina siempre he mandado yo, en mi casa manda mi esposa”, sentenció en entrevista con Canal N.

Como se recuerda, en la grabación difundida por el portal El Foco, a quien sería la cónyuge del representante de la comuna se le escucha recriminar la labor realizada por la gerente de Comunicaciones y el asesor Luciano Revoredo.

“Acá, de ahora en adelante, yo voy a dirigir. Tan buen trabajo tenemos que somos los últimos en comunicación en Lima. Contigo estoy haciendo lo mismo que hago con todos los gerentes cuando no están funcionando las cosas. No es un tema de sensibilidad. La estadística que tienes de redes sociales como Facebook, Instagram, Tiktok es de ataques porque estamos haciendo un pésimo trabajo”, dijo quien sería la cónyuge del alcalde.

“Nadie te ha pedido comentario. A mi esposo y a mí nos están atacando con el problema de la seguridad, parques y jardines. Ese es un problema. ¿Cuántos tiktoks al día sacas? ¿Por qué solo dos? ¿Qué están haciendo? (...) Judith, esto no es un ministerio. Esta es una municipalidad. No estamos produciendo eficientemente. Estoy cansada”, agregó.

Otras polémicas

En la víspera, el burgomaestre estuvo envuelto en un episodio de violencia psicológica en contra de la teniente alcaldesa de La Molina, Milagritos Quintana, por el que fue obligado a recibir terapia.

Según pudo conocer Infobae Perú, la Policía derivó la denuncia al Décimo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Pese a que se convocó a una audiencia a fin de escuchar sus descargos, el alcalde no se conectó. Entre las medidas impuestas se encuentra:

Prohibir a Diego Uceda, realizar actos de violencia psicológica (de forma directa o indirecta y/o por cualquier medio), en agravio de Milagritos Quintana, tales como amenazar, humillar, insultar, denigrar, ofender, hostigar, acosar, estereotipar, y cualquier acto que perturbe la integridad física y emocional de la misma o repercuta en el normal desarrollo de sus actividades diarias con otras formas de violencia. Debiendo observar la misma conducta en la vía pública y en cualquier lugar en que se encuentre.

Prohibir a Diego Uceda ejercer cualquier tipo de represalia en agravio de Milagritos Quintana por la denuncia interpuesta o por cualquier otro motivo.

Ordenar la evaluación seguida de una terapia psicológica a la que deberá de someterse en forma obligatoria Diego Uceda para que aprenda a controlar sus impulsos y erradique conductas violentas que pudiera tener, terapia por el periodo que determine la institución médica, que deberá de realizar en el hospital y/o centro de salud próximo a su domicilio, debiéndose reportar al juzgado el resultado de los mismos.

Aunque el alcalde sostuvo que la denuncia es parte de una “campaña difamatoria”, en la que se utilizan “imágenes y audios sacados de contexto, manipulados y editados con la intención de suspenderme en el cargo”, de no cumplir con las medidas judiciales, será denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, cuya pena en estos casos va desde los 5 hasta los 8 años de pena privativa de la libertad.

Denuncia a trabajadores que revelaron amenazas de su esposa

Al develarse que la esposa del burgomaestre amenazaba con despidos, la Municipalidad de La Molina comunicó que denunció a los trabajadores que revelaron los audios y videos. Incluso, se conoció que también los separaron. Una de las mujeres involucradas aseguró que su salida fue injustificada.

“Sí, soy yo la que participo en la conversación con la señora Lizzi. (¿Le pedía contratar a ciertos proveedores y a otros no?) No, eso no. Discutíamos algunos temas de trabajo más que nada, solamente ha sido una conversación de oficina y ¿qué le puedo decir? Yo ya no laboro de acá, estoy saliendo de la municipalidad, me han pedido que me retire injustamente”, contó.

Otra extrabajadora, quien prefirió no identificarse, insistió que la esposa del alcalde Diego Uceda se encuentra detrás de los despidos del personal. “Sí, siempre la veo por acá. (¿Qué cargo ocupa?) No sé, creo que alcaldesa, (¿por qué?) porque siempre está en todo, incluso está atrás de nuestros despidos”, dijo.