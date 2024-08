Dorita Orbegoso se identifica con Pamela López y la defiende de críticas por denunciar a Christian Cueva después de años

Dorita Orbegoso se identifica con Pamela López y la defiende de críticas. Infobae Perú

La reciente denuncia de Pamela López a Christian Cueva por agredirla física y psicológicamente ha generado dos bandos en la opinión pública. Sin bien son muchos los que aplauden la decisión de la madre de los hijos del futbolista, otros la critican y cuestionan por qué después de 12 años de violencia ha decidido acusarlo frente a las autoridades.

Respecto a esta última postura, Dorita Orbegoso no dudó en pronunciarse y expresar su solidaridad hacia Pamela López, remarcando que ha vivido en carne propia la indecisión de demandar a su agresor, pues se trataba del padre de tu hijo.

Dorita Orbegoso señaló que cada persona tiene su proceso, por lo que no es quien para juzgar los años que ha demorado para detener los actos de violencia que habían en su vida.

“He visto que mucha gente está criticando a Pamela López por denunciar recién. No es fácil, lo digo por experiencia, pasar maltratos. Ella tiene 4 hijos, yo tengo solo un hijo y a mí me demoró 9 veces en tomar una decisión, donde piensas si lo vas a dejar si familia, no sabes si tú estás mal, si te debes dar una oportunidad, no sabes si es la última vez, piensas en muchas cosas. Es difícil, no es fácil tomar una decisión”, indicó la mediática figura con mucha seriedad.

“Yo particularmente le doy todo mi soporte a ella, porque siempre cuando uno tiene hijo, la que se queda cien por ciento en la crianza, es la mujer”, señaló Dorita a la prensa .

Respecto a hacer pública su denuncia y explayarse en entrevistas, Dorita Orbegoso señaló que respeta mucho cómo uno canaliza sus emociones, y considera válido “una demanda, ya sea haciéndolo público o mostrando los chats”.

“Yo no puedo juzgarla porque cada mujer tiene su proceso. Ella ha dado una, dos, tres, cinco oportunidades y todas las oportunidades que le quiso dar por su familia, y el otro le seguía viendo la cara, eso es injusto”, sentenció.

Dorita Orbegoso recuerda ataques de Pamela Franco

En la entrevista, Dorita Orbegoso recordó la vez que Pamela Franco la señaló públicamente de haberse metido en su relación con ‘Chemo’ Ruíz. En aquella ocasión, la cantante asistió al programa de Magaly Medina, donde mostró unos chats de la conversación entre el futbolista y la bailarina.

En este material se ve claramente ‘Chemo’ Ruíz se insinúa a Dorita Orbegoso, mientras que ella no da pie a que continúe la conversación.

“Yo nunca he comentado de ella, siempre le he deseado lo mejor. Yo creo que cada uno se desarrolla en este ámbito de acuerdo a los valores que uno pueda tener”, dijo la bailarina, quien admitió que le sorprendió que ahora sea Franco la que es señalada.

Asimsimo, indicó que le impactó más saber que retomó su vinculo con Christian Cueva después de separarse de Christian Domínguez.

En otro momento, se refirió a Melissa Klug, quien fue expuesta por Pamela López como la tercera en discordia en su relación. La expareja de Christian Cuevas contó que la influencer y su esposo mantenían conversaciones explícitas, donde resaltaba la frase “esa cosita es mía”.

Para Dorita, ese tipo de confianza no es válida entre amigos, sobre todo si uno de ellos está casado.

Dorita Orbegoso incursiona como vedette

La actriz cómica brindó estas declaraciones en medio de una conferencia de prensa donde Mauricio Diez Canseco anunció su incursión como vedette para sus shows de Rústica, junto a Paola Ruíz.

“Dorita y Paola son dos chicas talentosas, hermosas y trabajadoras; por eso, serán parte de la tercera promoción de vedettes de Rústica, pues tendremos un nuevo negocio de diversión que será ‘Rústica Cabaret’, muy similar al Café teatro. Para sumarse a ellas, estamos en conversaciones con Leysi Suárez y Samantha Batallanos. Y una quinta podría ser Grasse Becerra o Anabel Torres”, enfatizó el empresario Mauricio Diez Canseco.

Por su parte, Dorita Orbegoso señaló que esto marcará su debut como vedette, función que antes no se atrevía porque respeta mucho las lentejuelas. “Nunca he sido vedette. Yo he sido bailarina, actriz cómica y chica reality. Pero ahora es un reto más grande y me voy a preparar para soltar mis gallos, y estoy feliz por seguir creciendo como artista. Antes no me atrevía porque considero que las vedettes son completas. Ahora me voy a esforzar mucho para dar la talla”, comentó.

Orbegoso y Paola Ruíz llevaran su show en los locales de Lima y provincia de Rústica, junto a Cinthya Tintoré, Daniela Geldres, Rosi Torrealba, Camila Geldres y Estefanía Márquez.

