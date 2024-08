Pamela López niega haber denunciado a Christian Cueva en venganza por su relación con Pamela Franco: “Dios tendrá algo para mí”

Pamela López aclara que no denunció a Christian Cueva por despecho. Magaly TV La Firme

Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, decidió responder sobre las recientes críticas y especulaciones tras la denuncia pública que realizó contra su esposo. En medio del torbellino mediático, la expareja de Aladino aprovechó la entrevista de Magaly TV La Firme para aclarar que su decisión de denunciar a Cueva no está relacionada con el reciente video en el que se le ve besándose con Pamela Franco, expareja de Christian Domínguez.

En la conversación emitida el 21 de agosto, Pamela López abordó las acusaciones que sugieren que su denuncia se hizo en respuesta a la viralización de dicho video. La entrevistada desmintió categóricamente estas afirmaciones, subrayando que su denuncia y la resolución de su matrimonio con Cueva eran asuntos que ya se estaban tratando mucho antes de que el video se hiciera público.

“Es mentira (que Pamela Franco tenga que ver en su decisión de denunciar). Este tema con la doctora (Rosario) Sasieta era una conversación de muchos meses. La primera instancia era, primero un abogado, luego otro abogado. Lo venía pensando y meditando, no sabía qué era lo correcto. No sabía si debía hacerlo o le causaba algún daño a él. Yo no soy una persona de causar daño, pero con la ayuda del terapeuta, yo me decidí. La doctora (Sasieta) fue pieza clave, fuerte y firme, me dijo ‘vamos’, y me advirtió que podía suceder esto. Lo sabía”, indicó Pamela con relación a las críticas.

Maltrato a su hija le hizo tomar decisión

La esposa de Cueva reveló que su decisión de emprender acciones legales contra el futbolista se basó en una serie de comportamientos y faltas de respeto acumuladas durante su relación, entre ellas que Aladino tratara mal a su hija mayor.

“Tenía mucho miedo de mis hijos, mi chip era, qué ejemplo van a ver mis hijos. Luego llegué a pensar, ‘yo tengo que darle otro ejemplo, que sí se puede denunciar, que no se puede callar. Yo tenía miedo de que mis hijos pierdan el núcleo familiar, pierdan a su papá, el que idealicé y pensé que podía cambiar”, contó Pamela, indicando que, lamentablemente, sus niños llegaron a ser testigos de sus constantes peleas y discusiones.

Respecto a su hija mayor, aclaró que Christian Cueva la conoce desde muy pequeña, pero nunca ejerció la labor de padre.

“Ese tema de Fabiana es muy delicado. Christian la conoce desde los 7 años, desde muy pequeñita. La gente piensa que Christian adoptó una posición de papá. Claro, era un papá presente porque vivía en la casa, pero mi hija tiene su papá, el cual es responsable hasta el día de hoy, nunca la abandonó, con quien tengo una excelente relación”, relató López.

Fabiana es la hija mayor de Pamela López. IG

En medio de la conversación, Pamela revivió un último episodio que vivió su hija mayor con Christian Cueva, donde él la maltrata y le recuerda que no es su padre. “La ha maltratado psicológicamente a mi hija”, contó bastante afectada, indicando que las pruebas se presentarán ante las autoridades en el tiempo pertinente.

“La trata super mal, la hace llorar, le hace recordar, que ella no es su hija, que ella no es nada ni nadie, que él solamente toda la vida ha tenido tres hijos, que ella no existe. Eso fue lo que me dio valor para tomar todas estas decisiones. Cuando le hace este maltrato a mi hija, es ahí donde yo tomo riendas de esto y digo, ‘ya no más’. A mí lo que quieran, a ella, no”, recalcó.

Responde a las críticas

Asimismo, señaló que existen muchas personas que desconocen lo que ella ha pasado, es por ello que la juzgan con ligereza. “Desconocen, no vivieron y experimentaron en carne propia lo que uno vivió”, indicó López, señalando que espera justicia de parte de las autoridades.

Pamela López aclara que no denunció a Christian Cueva por despecho. Composición Infobae Perú

“Que la justicia haga lo suyo, que yo pueda vivir en paz y tranquila, que nadie tome represalias contra mí, es mi verdad, la verdad”, sentenció.

Hijos de Cueva no lo extrañan en casa, dice Pamela

López también detalló las circunstancias en las que se encuentran sus hijos en medio de este enfrentamiento entre sus padres. Ella indicó que sus hijos están tranquilos, muchos menos preguntan por él ante la separación. “Christian ha sido un padre ausente en nuestras vidas, puede estar como no puede estar. No se extrañan de que no esté en casa, no es que los haya bañado, no le ha cambiado el pañal ni los ha hecho dormir, porque eso le fastidiaba”, explicó.

Pamela López fue consultada también sobre qué es lo que diría a la nueva persona que acompaña a Christian Cueva, Pamela Franco. “Honestamente, no tengo nada que decirle a la señora. Absolutamente, nada”, dijo firme.

Pamela López asegura que sus hijos no extrañan a su padre Christian Cueva.

No descarta volver a enamorarse

Magaly Medina aprovechó la ocasión para abordar su situación sentimental, indicando que se le ha visto en salidas con amigos. Pamela López aclaró que son solo amigos y hoy en día no está rehaciendo su vida amorosa, sin embargo, está presta a ilusionarse tras su separación con Christian Cueva.

“Son solo amigos. Todavía no tendría cabeza para poder rehacer mi vida ahora, pero seguro en su momento, Dios tendrá algo para mí”, remarcó Pamela López, dejando claro que no hay marcha atrás y está dispuesta a pasar la página.

Pamela López está decidida a pasar la página y olvida a Christian Cueva. (Foto: Captura de IG)