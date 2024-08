Abogado de Nicanor Boluarte denuncia por difamación a capitán PNP por sugerir que ministro del Interior asesora legalmente a su cliente

Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte. | PJ

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, presentó una denuncia contra el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) Junior Izquierdo, también conocido como ‘Culebra’, ante la Inspectoría de la PNP.

El letrado señaló que Izquierdo difamó al hermano de la presidenta Dina Boluarte al afirmar que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, lo asesora legalmente desde “la sombra”.

El abogado de Junior Izquierdo, José Mejía Chávez, mencionó que su patrocinado le entregó al Ministerio Público un USB que contiene cinco audios donde se escucha decir al titular del sector Interior que lo convocaron al Poder Ejecutivo para que desactive la DIVIAC (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad).

En tanto, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, admitió que había sido amigo del capitán PNP Junior Izquierdo y que se reunió con él en un chifa del distrito limeño de San Borja para celebrar su nombramiento como jefe del Mininter.

Sin embargo, Santiváñez desmintió haber afirmado que, a cambio de su designación, la presidenta Dina Boluarte le habría solicitado la disolución de la DIVIAC, de la PNP.

“Hay que ver la fuente de la información, quiero corregir que sea un oficial destacado […]. La fuente de la información ha sido obtenida de una persona que, en realidad, tiene más de cinco denuncias formuladas en el ámbito de su carrera profesional […]. Estamos hablando de una persona que, a mi criterio, como fuente de información no tiene mayor relevancia”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

El letrado Luis Vivanco se mostró en contra de la nueva solicitud de prisión preventiva en contra del hermano de Dina Boluarte. | Canal N

Mejía Chávez respondió que el ministro del Interior buscaría la expulsión de su cliente porque ya se le aperturaron tres procedimientos disciplinarios para que oficialice su retiro.

‘Culebra’ también habría proporcionado los audios donde se escucha al ministro del Interior pedir que se tomen medidas contra el periodista Marco Sifuentes, del medio La Encerrona. Estas grabaciones fueron entregadas al Ministerio Público, quien aperturó una investigación contra Juan José Santiváñez por este hecho.

“Oye, dile pues al doctor que controle a ese h... de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado; yo voy a apoyar en la medida de lo posible, y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado”, se escucha en el audio difundido por el noticiero digital que dirige Sifuentes.

Nicanor Boluarte: suspenden audiencia de prisión preventiva

El miércoles 21 de agosto el Poder Judicial debía evaluar si se dictaba prisión preventiva para Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, así como para su exabogado, Mateo Castañeda, y otros involucrados en el caso ‘Los Waykis en la sombra’.

Recordemos que la audiencia programada para el 9 de agosto se suspendió después de que los abogados de la parte demandada solicitaran un aplazamiento, argumentando que no habían tenido suficiente tiempo para revisar el expediente completo. Indicaron que no podían ofrecer una defensa adecuada debido al volumen del expediente, que contiene 30,900 folios.

Esta vez, el juez Richard Concepción también suspendió la audiencia hasta este viernes a las 11 horas. Adelantó que ese día brindará el cronograma de trabajo para los siguientes días. Debido al lugar de residencia de los investigados, se mencionó que algunas de las sesiones serán virtuales.