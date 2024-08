Minsa iniciará fase piloto de vacunación contra el dengue en estas regiones

- crédito Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) implementará una fase piloto de vacunación contra el dengue en Piura y Loreto, ya que estos lugares han tenido contagios masivos.

La cartera autorizó la compra de estas inyecciones producidas por el laboratorio Takeda, el martes 20 de agosto. En una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, se confirma una transferencia de 34 millones de soles a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En declaraciones para Panamericana, el viceministro de salud Pública, Ricardo Peña, manifestó que la inoculación ofrece un “buen perfil de seguridad y eficacia”.

“Protege contundemente contra el genotipo 1 y 2, que son, en teoría, sobre todo el 2, que tienen un genotipo muy virulento. El 3 y el 4, para las personas que nunca se expusieron al virus, no se ha demostrado contundentemente que sí proteja.”, explicó.

Las cifras de dengue van en aumento. - Crédito: Andina

De acuerdo con Peña, es importante que quienes reciban la vacuna ya hayan sufrido la enfermedad previamente, para evitar un resultado adverso.

“Es la segunda vez que te da el dengue, cuando el riesgo de complicarte con desenlace fatal es mayor. Entonces los que nunca se habían expuesto al virus, se le ponía la vacuna y si por desgracia, en el siguiente año o meses después se enfrentaban a un virus para el que la vacuna no protegía, se convertía más en un cuadro severo o grave. Eso es lo que no queremos”, sostuvo.

El Minsa ha proyectado iniciar con el proceso de vacunación en diciembre de este año, específicamente niños, niñas y adolescentes desde los 16 años, quienes deberán recibir dos dosis. La meta es 200 mil inyecciones. Según datos oficiales, este 2024 Perú ha registrado 260 mil 159 casos de dengue y han perdido la vida 242 personas.

Crisis sanitaria por dengue: Más de 260 mil casos de dengue a nivel nacional en lo que va del 2024| Composición Infobae Perú

“Al inicio del año se ha hecho presente la necesidad de acciones oportunas que puedan reducir al mínimo posible la presencia de la enfermedad. Esto no se ha dado, se ha dado un curso natural. Ha sido un gran pico y tenemos ahora más de mil casos, más de 240 fallecidos y por lo tanto no estamos bien. No hay nada qué celebrar”, mencionó a Panamericana el decano del colegio médico del Perú, Pedro Riega.

“La vacuna takeda que es laque en este momento está liderando a nivel internacional las preferencias, igual tiene que ser aplicada con cuidado, porque los ensayos clínicos vienen evolucionando , dando resultados positivos , preferentmente con poblaciones más jóvenes, pero incluso hay ensayos clínicos hasta los 60 años”, agregó.

Minsa autoriza compra de vacunas

El titular del Minsa, César Vásquez, aseveró que la compra de nuevas inyecciones contra el dengue no tendrá un impacto inmediato en la actual epidemia de la enfermedad.

“Esta vacuna, para esta epidemia, poco o nada va a servir. Va a ser para las próximas”, declaró Vásquez en una conversación con la periodista Mónica Delta. Minsa, el Ministerio de Salud, anunció que adquirirá vacunas contra el dengue a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por un valor que excede los 34 millones de soles.

Según la Resolución Ministerial Nº 555-2024/MINSA, publicada el 20 de agosto en el diario oficial El Peruano, la adquisición se centrará en la inyección cuadrivalente liofilizada.

- crédito composición Infobae Perú / Andina

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, organismo encargado de implementar esta compra, coordinará con la OPS para el envío de los estados de cuenta derivados de las operaciones. Además, esta entidad remitirá informes trimestrales sobre los desembolsos realizados a favor de la organización internacional.

La resolución especifica que los fondos asignados no pueden ser utilizados para otros fines no previstos. “Los saldos no utilizados de los recursos transferidos por el Ministerio de Salud, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del organismo internacional, al que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, deben ser devueltos al Tesoro Público”, se lee en el documento.