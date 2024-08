Exabogada de Pamela López revela que no quiso denunciar a Christian Cueva para ‘no perjudicarlo’

La doctora Claudia Zumaeta se presentó en el programa de Magaly Medina y reveló las conversaciones que tuvo con Pamela López | Magaly TV La Firme

A inicios del 2024, se hizo pública la infidelidad de Christian Cueva a su esposa Pamela López con la cantante Pamela Franco. El futbolista sorprendió al depositarle a la cumbiambera el monto de 280 soles a través de un tercero, esto luego de hacerse pública la infidelidad de Christian Domínguez.

Este suceso desencadenó la molestia de López, quien enfrentó a su aún esposo en su propia casa, pero él prefería no hablar del tema a pesar de las pruebas contundentes. A raíz de esta infidelidad, la madre de los hijos del futbolista anunció su separación y conversó con Magaly Medina, revelándole más episodios como este.

En diversas conversaciones que tuvieron, López revelaba que su aún esposo la había engañado con la cantante en años anteriores. Por ello, decidió iniciar un proceso de divorcio y solicitó apoyo a la popular ‘Urraca’, quien no dudó en brindárselo.

Pamela López dio a conocer con Christian Cueva hacían vida de esposos hasta un día antes del comunicado del futbolista. (Foto: Captura de IG)

Sin embargo, a raíz de su denuncia por violencia física y psicológica contra el padre de sus hijos, su exabogada Claudia Zumaeta reveló que ella conocía de este episodio que ha hecho público recientemente.

“Cuando me entrevisto con Pamela, la idea principal, era pedir el divorcio. Cuando uno asume la defensa, tu cliente tiene que sincerarse y yo vi estas imágenes, me consterné, se lo dije, la aconsejé”, comentó en un inicio.

A raíz de conocer este tema, pidió que pudieran denunciarlo, pero la víctima se negó y no podía ir sobre ella. “Las decisiones son unilaterales de cada mujer de cada ser humano y ella me dijo yo no quiero denunciarlo, no quiero salir a hacerlo público, no quiero perjudicarlo”, agregó en su declaración. Incluso, comentó que trató de convencerla, pero no sucedió como esperaba.

Este lunes 19 de agosto, la aún esposa del futbolista anunció que acaba de denunciar al padre de sus hijos por violencia familiar, mostró las imágenes en conferencia de prensa. (Carlos Diaz/Infobae Perú)

Aclaró que le pidió dejar atrás por un momento el proceso de divorcio o la pensión de alimentos, porque consideraba que esta agresión era denunciable; sin embargo, nunca sucedió. “Le dije que no se enfoque en el divorcio, vamos a denunciar porque este hecho tiene que ser denunciado, porque había sucedido ahí nada más”, sentenció.

Finalmente, comentó que pese a que Zumaeta había visto las pruebas y le hizo la advertencia a Christian Cueva de que podía denunciarlo sin la autorización de su clienta, ella no dio su brazo a torcer. “Este tema no era materia de litigio Ella dijo que no era negociable”, finalizó sobre el tema.

Claudia Zumaeta revela que conocía de las agresiones de Christian Cueva.

Canales de ayuda en caso de violencia

Si eres víctima de violencia contra la mujer o miembros de tu familia, puedes comunicarte de manera completamente gratuita con la Línea 100, que ofrece información, orientación, consejería y apoyo emocional en quechua, aimara y castellano para quienes lo necesiten, las 24 horas del día, todos los días de la semana.

También puedes acudir a uno de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que brindan atención integral y multidisciplinaria a sobrevivientes. Estos centros ofrecen asesoría legal, apoyo emocional y asistencia social en todo el país. Están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m., y aquellos ubicados en comisarías operan las 24 horas del día. Para más detalles, puedes comunicarte al (01) 419 7260.

Asimismo, el Servicio de Atención Urgente (SAU) ofrece asistencia inmediata a víctimas de violencia de género, ayudando en el acceso a la justicia, la protección y la recuperación.

Finalmente, si te encuentras en una situación de riesgo o violencia en una relación de pareja, puedes obtener información y orientación psicológica para ti o para quienes lo necesiten a través del Chat 100, disponible en el siguiente enlace.