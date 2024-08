Poder Judicial dispone captura y encarcelamiento de Hialmar Laynes, acosador de periodistas, por romper reglas de conducta

Inicialmente, el sujeto solo fue sentenciado a 5 años de prisión suspendida. - Crédito: composición Infobae/ATVTomás Moyá/Europa Press

Este viernes 16 de agosto, el Poder Judicial informó a través de sus redes sociales que, en una audiencia a puertas cerradas, se decidió revocar la condena de cinco años de prisión suspendida a efectiva contra el sentenciado Hialmar Laynes Sánchez por haber incumplido las reglas de conducta dictadas en protección de la periodista Manuela Camacho.

El sujeto fue acusado de haber mandado nuevos mensajes, amenazantes y con contenido sexual, contra la denunciante. Por ello, la jueza Martha Carranza, titular del Cuarto Juzgado de investigación Preparatoria de Lima, dispuso su captura e internamiento en el establecimiento penitenciario que el INPE disponga.

Audiencia a puertas cerradas

El sujeto solo fue condenado a 5 años de prisión suspendida. - Crédito: ATV

La periodista y activista Manuela Camacho utilizó su cuenta oficial de Twitter para denunciar, minutos antes de que se conozco la decisión del Poder Judicial, que dicha entidad no había cumplido con transmitir la audiencia en la que se definiría las medidas en contra del sujeto acusador de acosar y amenazar a siete mujeres de prensa.

“Queremos informar que el PJ no permite el acceso de mi abogada a la audiencia de revocatoria de prisión suspendida de Hialmar Laynes. Se nos dijo de manera déspota: ‘Véanla por Justicia TV’, pero tampoco están transmitiendo la audiencia pese a que aquí indican que será a las 9:00 a.m. ¡Exigimos que se haga pública!”, lamentó.

Finalmente, advirtió que en este caso se estaba cometiendo una serie de irregularidades que apuntarían a un ensañamiento en contra de las denunciantes. “La audiencia está en curso, pero nos rechazan el ingreso y tampoco la están transmitiendo para garantizar un proceso transparente”, acotó.

En otro momento, Ximena Carrasco, otras de las periodistas afectadas, mostró su apoyo a lo dicho por su colega y se cuestionó sobre contra quiénes realmente estaban luchando. “Qué impotencia y qué frustración. El calvario que vivimos por culpa de ese acosador confeso no es suficiente, sino que los operadores de justicia, además, nos hacen sentir que las víctimas que estamos dentro de un infierno sin salida”, compartió en su cuenta de Twitter.

Jueza que liberó a acosador envía carta notarial a denunciante

El Ministerio del Interior dio a conocer la detención del sujeto. - Crédito: Poder Judicial/Milenio

Emma Tambini Monge, jueza que había otorgado la sentencia de prisión suspendida a Laynes Sánchez, está en el centro de la crítica después de enviar una carta notarial a Manuela Camacho. La magistrada, según sus declaraciones a medios locales, emprendió esta acción para expresar su preocupación por la desinformación que, a su juicio, difundió la periodista.

“Después de eso, hay personas que me están amenazando de muerte a mí e incluso a toda mi familia. Yo también estoy siendo víctima de acoso por sus falsas declaraciones”, refirió la jueza a TV Perú, espacio al que también contó que el agresor había intentado contactarla a través de las redes sociales.

Por su parte, la mujer de prensa utilizó sus redes sociales para asegurar que responderá por las vías legales, pero expresó su descontento con el método elegido por la magistrada si su intención era aclarar la sentencia. “Hay maneras y vías. La menos empática y la más insensible fue mandarme una carta notarial y publicar —en documentos oficiales y televisión— mentiras sobre mí. Lamento mucho que usted esté siendo acosada por este sujeto, pero dimensione la magnitud de lo que vivimos nosotras diario”, puntualizó.

Acosador de periodistas con paradero desconocido

Al menos siete periodistas han sido víctimas de Hialmar Enrique Laynes Sánchez, quien ha reconocido los cargos en su contra y, aun así, permanece en libertad.

Manuela Camacho ha vuelto a denunciar acoso sexual por parte de Hialmar Enrique Laynes Sánchez justo después de que las autoridades liberaran a su agresor, en una sentencia que implicaba que el agresor solo debía presentarse a firmar y someterse a controles biométricos en fechas específicas.

La periodista relató a los medios que el acosador persistió en contactarla y amenazarla, a pesar de las medidas de protección fijadas. “Él tiene que cumplir una serie de conductas que ha incumplido. Entre ellas, se le prohíbe explícitamente volver a contactarme, amenazarme y acosarme, pero apenas pasaron dos días y lo hizo de nuevo”, confirmó.

La situación se tornó aún más preocupante cuando las autoridades se acercaron al domicilio de Laynes Sánchez para verificar su estado y no lograron ubicarlo. “La Policía fue a su casa cuando denunciamos el incumplimiento de las medidas, pero él ya no está, no regresa, y no se sabe su paradero”, advirtió Camacho.

Canales de ayuda

En los primeros meses del año, se reportaron 93 feminicidios en Perú. - Crédito: Gob. Perú

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas” durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También tienes la opción de acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Estos cuentan con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.

Por su parte, el Servicio de Atención Urgente (SAU), al que se te derivará si corresponde, se encarga de brindar atención inmediata a las víctimas de violencia de género, a la par que contribuye en el acceso de justicia, protección y recuperación.

Finalmente, para los casos de situaciones de riesgo o violencia en las relaciones de enamoramiento o noviazgo, se puede solicitar información y orientación psicológica para ti o las personas afectadas a través del Chat 100, mediante el siguiente enlace.