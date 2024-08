Actividades gratuitas por el Día del Niño: Parque de las Leyendas ofrecerá shows, exhibiciones y obras de teatro este domingo 18

Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas se prepara para celebrar el Día del Niño el domingo 18 de agosto, ofreciendo una serie de actividades educativas y recreativas tanto en su sede de San Miguel como en la de Huachipa. Este lugar de esparcimiento, enfocado en fomentar el aprendizaje y la diversión saludable para los más pequeños, ha implementado el plan perfecto para pasarlo en familia.

En San Miguel, las actividades comenzarán a las 10:00 a.m. con enriquecimientos para diversas especies zoológicas, incluidos lobos de río, búfalos y caballos. A las 11:00 a.m., los niños podrán participar en el taller “Pinta tu eco ladrillo” en el patio central, enfocado en la concienciación sobre el manejo de residuos.

Posteriormente, a las 12:00 p.m., “Bicho feria - origamis y coloreo” será el taller ofrecido en el laboratorio vivo. El acuario albergará el taller educativo “Adivina ¿qué pez soy?” a las 2:00 p.m., y una hora más tarde, a las 3:00 p.m., se realizará un show infantil y una gynkana en el patio central.

En tanto, la sede de Huachipa también estará llena de actividades para los niños. A las 10:30 a.m. se narrará la historia “La alfombra gris” en el área de nutrias, seguida del juego “Sopa de letras con animales” en el biohuerto a las 11:00 a.m. Desde las 10:30 a.m., habrá enriquecimientos ambientales para los hurones y a las 2:00 p.m., una sorpresa especial para la leona llamada “Leonarda”.

Parque de las Leyendas presenta actividades por el Día del Niño. (Foto: Andina)

A las 3:00 p.m. los osos de anteojos recibirán algunos detalles, y media hora más tarde, la nutria de río contará con su propio enriquecimiento ambiental. Paralelamente, a las 2:00 p.m., el biohuerto será el escenario para el taller educativo “Pequeños detectives de huesos: Esqueletos de vertebrados”.

Cabe precisar que el precio de entrada al parque es de S/15 para adultos, S/8 para niños de 3 a 12 años y S/4 para adultos mayores. Las personas con discapacidad pueden ingresar de forma gratuita junto con un acompañante, presentando su carné del Conadis.

El Parque de las Leyendas ofrece estos espacios y actividades como una manera de promover momentos agradables y educativos para los niños y las niñas, mientras disfrutan de la variedad de especies, colecciones botánicas y monumentos arqueológicos disponibles en el lugar.

Pollo gratis para niños con pérdida de dientes

El 18 de agosto, Kentucky Fried Chicken (KFC) lanzará su nueva campaña llamada ‘El Sanders de los dientes’ en todos sus locales de Perú. Esta iniciativa, inspirada en el famoso ratón Pérez, se enmarca en las celebraciones por el Día del Niño, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resaltar el bienestar y los derechos de los menores a nivel mundial.

La campaña se realizará el próximo 18 de agosto por el Día del Niño. (Clínica Dental de Toledo/KFC)

El Día del Niño en Perú se celebra el tercer domingo de agosto, por lo que este año tendrá lugar el 18 de agosto. Durante esa jornada, todos los menores de 6 a 12 años que visiten los establecimientos de KFC y presenten un diente recién caído recibirán gratuitamente una pieza de pollo frito.

La empresa ha detallado que la promoción estará disponible entre las 11:00 y las 13:00 horas y se realizará en todos sus locales a nivel nacional. Además, han aclarado que la entrega estará sujeta a un stock de 100 piezas de pollo por tienda y que cada niño recibirá únicamente una pieza de pollo.

“Por este Día del Niño, si a tu engreído le falta un diente, le damos una pieza de pollo KFC gratis. Se entregará una pieza de pollo por niño, disponible para los menores de 6 a 12 años o hasta agotar el stock de 100 piezas de pollo por tienda, y será válida en todas las tiendas disponibles por canal presencial”, expresó KFC a través de sus canales oficiales.