Reporteros de Magaly Medina prohíben a programas de TV difundir sus primicias: “No van a comer de nosotros”

John Tirado y Gianfranco Pérez, reporteros y colaboradores cercanos de Magaly Medina, expresaron públicamente su frustración hacia varios programas de televisión que han utilizado su trabajo de investigación sin otorgarles el crédito correspondiente.

Durante el estreno de su podcast ‘Puro Floro’, los periodistas lanzaron duras críticas a programas como ‘Amor y Fuego’, ‘América Hoy’, y ‘Día D’, este último siendo parte de la misma casa televisiva de ATV.

El detonante de su molestia fue la reciente cobertura de la denuncia de Francisco Ayllón, hijo de la reconocida cantante Eva Ayllón, contra Natalia Málaga por daños a su vehículo.

Tirado y Pérez revelaron que, a pesar de haber sido ellos quienes presentaron la primicia, otros programas de televisión omitieron darles la mención correspondiente, incluyendo el espacio de Pamela Vértiz, quien entrevistó a la cantante de música criolla sin citar la fuente original.

Reporteros de Magaly Medina arremeten contra ‘Amor y Fuego’, ‘América Hoy’ y ‘Día D’. | Composición/Infobae

El ultimátum de John Tirado y Gianfranco Pérez

En su podcast, los reporteros no se limitaron en sus críticas, especialmente contra ‘Día D’, donde una de sus compañera no reconoció su trabajo. “Hay que tener códigos. No te jactes querida compañera de que es tu noticia”, comentó uno de los comunicadores, señalando la falta de ética profesional en la cobertura del tema.

Además, criticaron a ‘Amor y Fuego’ y ‘América Hoy’ por darle crédito a RPP en lugar de a ellos, quienes dieron a conocer la noticia en primer lugar. Como respuesta, Tirado y Pérez anunciaron una medida radical: a partir de ahora, no permitirán que ciertos programas de televisión, incluyendo los anteriormente mencionados, difundan sus primicias sin su autorización expresa.

“Tenemos reglas para cuando soltemos una bomba. Si no les damos autorización, tienen prohibido botar nuestra noticia. Si no les damos autorización tienen prohibido botar nuestra noticia. ‘Día D’,’ América Hoy’ y Willax (‘Amor y Fuego’) tienen prohibido. Esos tres programas no vuelven a comer de nosotros”, declararon, dejando en claro que solo permitirán que medios específicos, a los que otorguen su permiso, difundan sus futuros contenidos.

Reporteros de Magaly Medina arremeten contra ‘Amor y Fuego’, ‘América Hoy’ y ‘Día D’. | YouTube

¿Qué primicia sacaron John Tirado y Gianfranco Pérez?

Eva Ayllón y Natalia Málaga se encuentran en el centro de una controversia legal que ha escalado en los últimos meses. Francisco García Ayllón, hijo de la reconocida cantante criolla, denunció a la exvoleibolista por presuntamente dañar su vehículo.

El incidente, que inicialmente fue reportado a una comisaría por el joven y su esposa Jessica Zegarra, llegó a la fiscalía después de que se presentara un video que, según el denunciante, muestra a la deportista cometiendo actos de vandalismo.

En el primer episodio del podcast ‘Puro Floro’, los periodistas John Tirado y Gianfranco Pérez abordaron detalladamente el caso. Relataron que Francisco y Jessica confrontaron a Málaga tras descubrir el video, y que ella habría respondido con amenazas.

Hijo de Eva Ayllón confiesa que Natalia Málaga tiene acceso a su casa.

“Denuncia Francisco García Ayllón, hijo de Eva Ayllón, y en la denuncia, figura dirigido a Natalia Málaga por el delito contra el patrimonio, daños a su vehículo, y los daños ocasionados estarían valorizados en 2.000 soles contra la persona Natalia María Málaga Dibós. La misma que el 7 de marzo a las 4: 28 causó daños materiales. Dos rayones a su vehículo, en mención con un objeto punzocortante a la altura de la puerta del copiloto”, dice en la denuncia.

Este no es el primer incidente de este tipo que sufre García Ayllón, aunque en ocasiones anteriores no se encontraron pruebas concluyentes. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento del condominio donde reside Eva, quien ha optado por mantener la situación en privado.

Sin embargo, la intervención de su abogado, que llevó el caso a la fiscalía, ha incrementado la visibilidad del conflicto. El proceso judicial ha sido complicado por la estancia de ambas partes en Europa, lo que ha retrasado la resolución del caso.

Natalia Málaga respondió al hijo de Eva Ayllón luego de ser expuesta rayando su vehículo.