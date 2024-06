Milena Warthon responde a Gian Marco por pedirle que ignore críticas y se refiere a Salim Vera tras ‘acalorado’ debate

Milena Warthon respondió a Gianmarco por su consejo y se refirió a Salim Vera.

Milena Warthon no se detiene. Después de haber hecho una colaboración con Kayfex para el tema ‘Amarre’, la cantante peruana lanzó ‘Cholita Linda’, canción que se originó a raíz de la discriminación que sufre en las redes sociales por su aspecto físico e identidad cultural.

Previo a ello, la artista se animó a exponer los mensajes hirientes que suele recibir, con el fin de lograr una reflexión al respecto. Lo que nunca imagino es que el propio Gian Marco Zignago se pronunciaría y escribiría debajo de su publicación. Además de resaltarla como cantante, le pidió que ignore los malos comentarios de la gente.

En conversación con Infobae Perú, Milena Warthon se refirió a este inesperado consejo. Además, opinó sobre Salim Vera, con quien tuvo un ‘acalorado’ debate, el cual terminó siendo una campaña publicitaria. La cantante nos da detalles de este acercamiento y confiesa que pese a saber de su trayectoria, no es fan de su música.

Milena, cuéntame sobre ‘Cholita Linda’, ¿cómo así te animaste a abordar la discriminación racial?

Es un tema que siempre ha estado presente en mi vida. Mis papás son migrantes, casi toda mi familia es de provincia, el 90%. También tengo mucha familia en el extranjero. El abordarlo era importante para mí, es muy especial esta canción.

¿Tiene mucho que ver con los ataques que has recibido en redes?

Sí, yo genero un vínculo emocional con mis canciones. No es una canción que simplemente se me ocurrió, tiene un significado especial para mí, es la manera más real de expresarme.

Muchos pueden pensar que te aprovechas de algunos temas, que no eres auténtica. ¿Qué puedes decir ante ello?

Yo creo que hablar de tu propia historia es lo más auténtico que se puede hacer, porque es tuya, no es de nadie más. Pero, bueno, para gustos y colores. Todo el mundo puede opinar, pero creo que es lo más verídico a mí, más bien, si estuviera hablando de otra cosa menos específica, eso sí podría ser menos auténtico. Como te digo, yo les trato de dar ese vínculo emocional a mis canciones, porque para mí, mi carrera es eso, mi vida. La estoy contando a través de mi música.

Milena Warthon defiende su autenticidad a la hora de elegir los temas que aborda en sus canciones.

En una de tus publicaciones donde expones a los usuarios que te insultan, se pronunció Gian Marco. Él dice que ignores los insultos y te centren en ti, ¿cómo lo tomaste?

Nunca pensé que él iba a reaccionar a mi publicación, me quedé sorprendida. No lo conozco personalmente, me parece lindo que sepa de mi trabajo. Creo que la publicación generó bastante impacto, hay mucha gente que piensa como yo, que está en contra de estos comentarios y no los normaliza. Él dijo que no le dé importancia, y es válido. Uno habla en base a su experiencia, yo creo que hay momentos en que es bueno hacerlo público para un propósito, que es dar una lección.

Gian Marco Zignago recomendó a Milena Warthon no hacer caso a críticas. (Foto: Instagram)

¿Tomaste a bien su recomendación?

Sí, claro. Yo la respeto. Es totalmente válida cualquiera de las formas de afrontar los ataques. Siempre y cuando, uno cuide su salud mental, es algo bien complejo. El obviarlo y hacer como que no existe, es una estrategia para seguir adelante. En mi caso, yo no estoy tranquila si no lo usó para dar una lección con ello, un mensaje puntual. Para mí eso es muy importante, combatirlos y no normalizar las ofensas. No puedo hacerme de la vista gorda.

Actualmente, ¿cómo te afecta emocionalmente las críticas en redes sociales?

Yo creo que siempre es un proceso, hay subidas y bajadas. Nada es estable en este camino. Algunas cosas me afectan más que otras, y eso no está mal, somos humanos. Está bien estar triste, pero después se debe seguir adelante. Es lo que me he trazado.

Te uniste con Salim para una campaña. Primero hubo una guerra de mensajes donde tú defendías el pop andino y él, el rock. ¿Conocías antes al cantante?

No, no lo conocía personalmente. Creo que ha sido bastante chistosa la conversación, un debate que no ha hecho daño a nadie y se logró un mensaje bonito, que no a todos nos gusta lo mismo, pero hay que respetar. Incluso, anunciamos que estamos preparando un tema juntos.

Salim Vera y Milena Warthon generaron revuelo en redes por 'debate' sobre géneros musicales. (Instagram)

¿Has escuchado la música de Salim antes?

Un poco, la verdad te mentiría si te digo que soy súper fan de él, porque no es así. Mis papás no me han hecho escuchar rock cuando era pequeña. La música que yo escuchaba era la andina. Sé de Salim por las canciones que pasan de él en la radio, ya de grande lo he escuchado. Sé de su trayectoria, que preparan un concierto y de sus logros. Me dio gusto conocerlo.