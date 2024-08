Francisco García afirma que su madre, Eva Ayllón, le dio permiso para demandar a Natalia Málaga: “Lo acordamos”

El hijo menor de la cantante criolla contó los pormenores de su proceso legal con la exvoleibolista. Además, mostró las pruebas de los ataques a su vehículo y el de su novia | Día D

Natalia Málaga está en el ojo público por su conflicto legal con Francisco García, hijo menor de Eva Ayllón, quien denunció a la voleibolista por haberle rayado su auto en más de una oportunidad. Aunque esta acusación se hizo legal en marzo de este año, recién hace unos días el podcast ‘Puro Floro’ de John Tirado y Gianfranco Pérez, lo sacó a la luz causando gran sorpresa entre sus seguidores.

A raíz de que este proceso fuera conocido fuera del contexto familiar, se supo que la exdeportista había rayado en más de una ocasión su vehículo, por lo que colocó unas cámaras de seguridad para saber quién hacía este daño a su patrimonio y se dio con la sorpresa de la amiga de su madre.

Incluso, algunas imágenes se viralizaron en redes sociales y se vio como Málaga cumplía con su cometido. Esto ha despertado más de una interrogante sobre el motivo de estas diferencias. Sin embargo, Francisco decidió romper su silencio en el programa Día D y contó detalles de esta denuncia.

Hijo de Eva Ayllón y su pareja denuncian 13 rayaduras en sus autos (Captura: Día D)

En su descargo, el hijo menor de Eva Ayllón contó que conversó con su progenitora antes de tomar alguna decisión contra Natalia Málaga. Reveló que prefirió ver este tema en la intimidad de su familia, pero ella le dio la venia de que procediera como lo considerara necesario.

“Hablé con mi madre del tema y básicamente acordamos en que ella me dio a mi autorización de proceder como yo lo vea necesaria. Que para mí implica defenderme de manera legal”, contó.

Tras ello, fue consultado sobre la filtración de los videos en donde Natalia Málaga raya su carro. Contó que él no tiene nada que ver con que ese video apareciera en redes sociales. Afirmó que no busca dañar a la amiga de su madre pues en todo caso todo este tema habría salido a la luz en su momento.

Francisco García confirma que su madre, Eva Ayllón, lo autorizó a denunciar a Natalia Málaga

“No (he filtrado los videos) ni tampoco tengo intención de dañar a Natalia Málaga. Si esa hubiera sido mi intención, hubiera filtrado esto cuando sucedió”, sentenció al respecto.

Francisco García cuenta cómo era su relación con Natalia Málaga

En la entrevista, Francisco García se refirió a la relación que tenía con Natalia Málaga. El ingeniero de sonido contó que por la cercana relación y el trabajo que tiene con su madre, comparten la misma casa. Por eso, en más de una oportunidad ha visto llegar a Málaga a su domicilio y han compartido tiempo juntos.

“Natalia ha estado en casa y hemos compartido parrilladas y reuniones, e incluso en alguna ocasión le he preparado un trago, lo normal”, comentó sobre su cercanía con la exvoleibolista.

Hijo de Eva Ayllón acusa a Natalia Málaga de rayar su auto.

Tras ello, expresó su sorpresa al desconocer cuál era la razón por la que Málaga comenzó a marcar distancia de él y su pareja Jessica Zegarra. Asegura que Málaga jamás le hizo saber sobre alguna incomodidad con él. “De verdad, no sé [por qué se han peleado]; ella nunca me dijo si tenía un problema conmigo”, agregó.

Finalmente, Francisco contó que, con el paso del tiempo, Natalia marcó distancia de él. La exdeportista evitaba saludarlo y, ante ello, él hacía lo mismo. “El saludo se fue enfriando hasta que yo también dije: ‘bueno, si no tienes ganas de saludarme, no me saludes y yo tampoco lo voy a hacer’. Así como es extraño para todo el mundo, para nosotros también lo es, porque tampoco sabemos cuál es la razón”, agregó.