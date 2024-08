Candidata del Miss Grand Perú 2024 sufrió aparatosa caída durante importante evento del concurso

Candidata cayó en el Miss Grand Perú 2024 | Youtube - Miss Perú Oficial

La organización del Miss Perú continúa su búsqueda de la próxima reina de belleza que representará al país en el Miss Grand International 2024, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo. Este evento se celebrará el próximo 25 de octubre, por lo que más 15 candidatas de diferentes regiones del país compiten por el codiciado título nacional, con la esperanza de seguir los pasos de Luciana Fuster, quien no solo ganó la última edición, sino que también logró traer la corona internacional al Perú.

El pasado sábado 10 de agosto, las aspirantes se presentaron en el Atlantic City Casino & Sports para la tradicional ceremonia de imposición de bandas. Aunque la elegancia y la belleza de las participantes deslumbraron al público presente, un inesperado incidente se robó la atención de la noche. Una de las candidatas sufrió una caída mientras realizaba su pasarela, perdiendo el equilibrio frente a los espectadores. No obstante, la joven modelo demostró gran coraje y profesionalismo al levantarse rápidamente y continuar su recorrido con la misma elegancia que la caracteriza.

El incidente no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios aplaudieron la valentía y determinación de la candidata, destacando su capacidad para sobreponerse a la adversidad con gracia. A medida que la competencia avanza, el país sigue expectante, ansioso por conocer a la próxima representante del Perú en el Miss Grand International 2024.

Candidata al Miss Grand Perú sufrió aparatosa caída. Youtube/Miss Perú Oficial

¿Cuándo y dónde será el Miss Grand International 2024?

El Miss Grand International 2024, uno de los certámenes de belleza más prestigiosos del mundo, se llevará a cabo el próximo viernes 25 de octubre. Este año, el concurso, dirigido por el magnate tailandés Nawat Itsaragrisil, marcará un hito histórico al realizarse por primera vez en dos países: Tailandia y Camboya. Las candidatas de diversas naciones tendrán la tarea de deslumbrar no solo en un país, sino en dos, lo que aumentará significativamente la presión y elevará las expectativas en torno a sus presentaciones.

Esta duodécima edición del Miss Grand International promete ser una de las más emocionantes y desafiantes, con el evento central repartido entre dos escenarios culturales y geográficos diferentes, brindando a las participantes una plataforma única para mostrar su talento, gracia y compromiso con la paz mundial, que es el lema central del certamen. La peruana Luciana Fuster será la encargada de coronar a su sucesora al final de la noche.

El Miss Grand International busca coronar a una representante que promueva la paz y se destaque por su belleza, carisma, y habilidades de comunicación.

Los planes de Luciana Fuster tras entregar su corona

Luciana Fuster, actual Miss Grand International, ya tiene bien definidos sus planes para el futuro una vez que entregue la corona a su sucesora. En una reciente entrevista con el programa ‘En Casa con Telemundo’, la modelo y ex chica reality compartió sus ambiciones para los próximos años, revelando que busca consolidarse en la televisión y al mismo tiempo emprender un negocio que le apasione.

“Siempre me ha gustado hacer de todo, y he experimentado en el medio porque me encanta la televisión. Llevo 10 años trabajando en este ámbito. Mi sueño de infancia es conducir un programa y me encantaría establecerme en ese rol”, declaró Luciana, quien ha sido una figura prominente en el entretenimiento peruano desde su juventud. Además, la reina de belleza enfatizó su deseo de emprender, destacando la importancia de tener una fuente de ingresos independiente. “He aprendido con el tiempo la importancia de tener mi propia empresa. Estoy decidida a seguir ese camino”, agregó.

Luciana Fuster es la segunda peruana en ganar el Miss Grand International. La modelo espera crecer en la televisión después de coronar a su sucesora.

Con estas declaraciones, Luciana Fuster deja claro que su futuro está lleno de proyectos emocionantes, marcados por su deseo de crecimiento profesional y personal, y por su determinación de construir una carrera sólida tanto en la televisión como en el mundo empresarial, alejada de su imagen como excompetidora de ‘Esto es Guerra’.