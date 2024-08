Edwin Martínez denunció conspiración de Perú Libre para proteger a Vladimir Cerrón y entregó pruebas en USB a la Fiscalía

Edwin Martínez entrega USB con conversaciones contra Perú Libre y funcionarios del Estado

El congresista Edwin Martínez, miembro de la bancada de Acción Popular, ha causado revuelo al anunciar que ha entregado un USB con conversaciones que evidencian presuntas coordinaciones para evitar la captura del prófugo Vladimir Cerrón. Según Martínez, este material expone un supuesto blindaje entre congresistas de Perú Libre y funcionarios del Estado.

En un comunicado difundido por diversos medios, el parlamentario indicó que la información ha sido remitida al Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General del Estado y al Procurador del Congreso de la República. La finalidad es que estas entidades inicien las investigaciones correspondientes sobre las revelaciones de las conversaciones contenidas en el dispositivo.

“Las informaciones que se detallan en el USB las he dado a conocer a la prensa nacional y he cumplido con ponerlas a disposición de los despachos de las entidades mencionadas. Conforme a su ley orgánica y competencia, deben iniciar las investigaciones y tipificaciones de los delitos que se desprendan de los contenidos del USB. Exijo que se den todas las garantías necesarias para la amplia investigación posible, por respeto al pueblo peruano y a la democracia en el país”, se lee en la última parte del pronunciamiento.

Estas declaraciones fueron ampliadas por el propio Martínez en una entrevista con Canal N, donde reveló que el USB se le entregó en la puerta de su despacho el pasado 27 de julio, vísperas de las Fiestas Patrias, con la advertencia de no convertirse en cómplice de la corrupción.

Líder de Perú Libre lleva más de medio año en la clandestinidad. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / EFE / Andina

Involucrados señalados en la denuncia

Durante la entrevista, Martínez detalló que los congresistas de Perú Libre mencionados en las grabaciones son Américo Gonza, Kelly Portalatino, María Agüero y el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón. Según el congresista, estas personas estarían implicadas en acciones para proteger a Vladimir Cerrón.

“Recibí un USB con toda esta información. Aparentemente, habría comprometido a algunos congresistas de la República como Janet Rivas Chacana, Américo Gonza, Kelly Portalatino. Se menciona a Waldemar Cerrón, María Agüero, y al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez. Las conversaciones sugieren dónde podría estar ubicado Vladimir Cerrón y quiénes supuestamente lo protegen. Al parecer, hay congresistas que presionan al Ejecutivo, específicamente al secretario general de Palacio de Gobierno, indicando que ellos han cumplido con su parte y ahora les toca a ellos (Palacio) cumplir con la suya”, explicó Martínez.

El parlamentario aseguró que las conversaciones refieren a que Vladimir Cerrón podría estar escondido en Caylloma, Arequipa.

Fuente: Canal N

Reacción del Ministerio del Interior

El congresista también reveló que hizo llegar la información al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien consideró que las conversaciones podrían ser una “pista para distraer”.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, fue otro de los señalados como autoridades involucradas en las conversaciones. En entrevistas con Exitosa y Canal N, Martínez mantuvo sus declaraciones sobre la supuesta complicidad del gobernador.

Respuesta del gobernador de Arequipa

El gobernador Rohel Sánchez no tardó en responder a las acusaciones. Envió una carta notarial al congresista Martínez exigiendo una rectificación inmediata. Calificó de “difamatorias y falsas” las declaraciones del parlamentario y negó rotundamente cualquier vínculo con Vladimir Cerrón.

“Lamentablemente dichas declaraciones son difamatorias y falsas, le he pasado una carta notarial para que se rectifique sobre ello porque definitivamente debo ser claro y preciso: niego rotundamente dichas declaraciones, dichas afirmaciones puesto que el señor Vladimir Cerrón es un prófugo de la justicia y que debe responder por sus actos. Yo no lo conozco por lo tanto nunca he tratado con él”, afirmó Sánchez en una entrevista con Canal N.

Por su parte, el día que Martínez reveló la información del USB, Vladimir Cerrón, que se encuentra en la clandestinidad, comentó en Twitter que el congresista Martínez tiene “estrés postraumático cerebral”.

El Gobernador Regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez. Foto: Diario El Pueblo)

Kelly Portalatino y las citaciones fiscales sobre vínculo con Cerrón

En otro frente, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos citó a la congresista Kelly Portalatino para este viernes 2 de agosto a las 10 de la mañana, con el fin de que rinda su declaración como testigo en la investigación preparatoria contra Vladimir Cerrón por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre.

Portalatino fue previamente citada para declarar el martes anterior, pero no asistió y tampoco justificó su ausencia. La Fiscalía, al enterarse de que ella se encontraba fuera del país, ordenó su conducción compulsiva para que cumpla con la diligencia, requiriendo el apoyo del personal de Requisitorias y de la Policía Judicial.

Portalatino regresó al Perú la noche del martes tras su participación como veedora en las elecciones presidenciales de Venezuela, acompañada de su colega María Agüero Gutiérrez. Sin embargo, no se pronunció ante los medios de comunicación sobre la disposición fiscal en su contra y abandonó el aeropuerto Jorge Chávez en un vehículo.