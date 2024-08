Pamela Franco regresó al Perú y así reaccionó cuando le preguntaron por Christian Cueva

Pamela Franco habló sobre su vínculo con Christian Cueva. | Amor y Fuego.

Pamela Franco llegó a Lima después de su llamativa gira por Europa y fue recibida por un equipo periodístico de ‘Amor y Fuego’ en el aeropuerto, quienes aprovecharon la ocasión para preguntarle sobre las controversias que la vinculan a Christian Cueva y Christian Domínguez.

La cantante respondió de manera contundente a las preguntas sobre sus relaciones y rumores. Ante las acusaciones que la relacionan con el futbolista y el cumbiambero, ella señaló que ambos tuvieron su momento y que todo ocurrió en diferentes años. “Cada uno tuvo su momento, tampoco hay que mezclar, si la gente lo ha querido mezclar, es su problema”, indicó.

Cuando se le preguntó específicamente sobre el tipo de relación que tiene con Christian Cueva, Pamela Franco evitó hacer comentarios directos, pues no desea ser relacionada con el deportista, quien recientemente anunció su separación de Pamela López, su esposa.

Pamela Franco fue entrevistada por las cámaras de 'Amor y Fuego'. (Foto: Captura de Willax TV)

“Cada quién tiene su lugar. ¿Creen que estas cosas a mí me benefician? Yo no lo creo así, pero en fin, es lo que me toca pasar en estos momentos. Lo asumo, pero esto no me va a detener ni va a hacer que yo me quede tirada en mi casa llorando. Yo tengo que seguir y eso es lo que voy a hacer. Yo no me voy a detener en el pasado, no voy a estar llorando ni me voy a sentir mal por inventos”, indicó.

La cantante se mostró determinada y explicó cómo enfrenta las especulaciones y chismes que han surgido a su alrededor. Asimismo, Franco fue consultada sobre una publicación particularmente controvertida hecha por Pamela López, la ex pareja de Cueva, quien mostró imágenes de dos conchas de abanico con las palabras ‘de exportación’.

“¿Tú crees que tendría que? No quiero hablar nada de eso”, fue la respuesta que dio en ese momento, descartando alguna intención de comentar sobre las indirectas que constantemente le ha enviado la esposa de Cueva a través de sus redes sociales.

En cuanto a su presencia en redes sociales, la cantante también reveló que ha dejado de hacer vídeos en TikTok debido a la frecuencia con que se interpretan como indirectas hacia ciertas personas o eventos. “He dejado de hacer TikToks por lo que ustedes piensen, eso no es vida... No tienen la verdadera información, si en algún momento se da el caso que yo tenga que hablar, lo haré, pero ahora no”, añadió.

Finalmente, Pamela Franco dejó abierta la posibilidad de hablar públicamente sobre estos temas en el futuro, aunque aseguró que por el momento no es el tiempo adecuado. “Si en algún momento se da el caso que yo tenga que hablar, lo haré, pero ahora no”, concluyó.