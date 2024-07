Karla Tarazona y Christian Domínguez planearon un viaje familiar para Fiestas Patrias, según Ric La Torre

La conductora de televisión y el cantante de cumbia negaron haberse reconciliado, pese a que fueron captados dándose un romántico beso | YouTube

Karla Tarazona y Christian Domínguez están en el ojo de la tormenta luego de que se mostrara en televisión nacional un beso que ambos se dieron y con el que todos creían que confirmaban su reconciliación. Luego de que el cumbiambero se separó Pamela Franco por una infidelidad, se ha vuelto nuevamente cercano a su expareja y madre de su hijo menor.

Durante los últimos meses, Tarazona y Domínguez han compartido, además del trabajo en el programa ‘Préndete’, tiempo juntos como familia, lo que desató las posibilidades de una reconciliación. Pero, hace unos días, fue el cumpleaños del líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ y lo celebró junto a sus hijos en la casa de la exactriz cómica.

Sin embargo, el creador de contenido, Ric La Torre, reveló que los planes de Karla y Christian habrían sido otros, pero no se dieron por las circunstancias. Durante su participación en OUKE, el tiktoker comentó que tenía información de lo que quería hacer la expareja durante este feriado largo.

Karla Tarazona y Christian Domínguez planearon pasar juntos las Fiestas Patrias.

De acuerdo a lo que contó, era Maricarmen, la asistente de Tarazona, quien estaba detrás de esta organización y buscando canjes de hospedajes para disfrutar de las fiestas fuera de Lima. La persona que recibió la propuesta para hacer este trueque, fue quien le dio la data a Ric La Torre.

“El 22 de julio me escribe esa fuente muy fidedigna y me dice que Maricarmen habría estado tanteando unos canjes de hotel”, comentó al inicio causando sorpresa entre los conductores del programa digital.

Seguido, contó que la expareja quería un canje de viernes a domingo, es decir, todo el feriado largo para poder disfrutar a plenitud lejos de Lima. “Qué es lo que pedía Maricarmen a esta persona del canje, quería ir de viernes a domingo por la tarde, del 26 al 29 de julio”, agregó el influencer.

Sin embargo, resaltó que este viaje no habría logrado concretarse porque la hija menor de Domínguez estuvo mal de salud y terminó internada, lo que canceló los planes, pero también le negaron este trueque. “Este viaje no se dio porque la hija de Christian Domínguez con Pamela Franco al final terminó internada, yo creo que por eso el viaje no se dio y porque no le dieron el canje”, acotó en su descargo.

Incluso, contó que estaba planificado que Karla, Christian y todos los hijos de ambos los acompañen para disfrutar de tiempo juntos. “Iban a ir Karla, Maricarmen (la asistente), los hijos de Karla, Christian Domínguez y su hija, entiendo que su hija mayor, no con la que tiene con Pamela Franco”, continuó explicando. A cambio del hospedaje, les harían publicidad con reels e historias en Instagram.

¿Cuáles fueron los pedidos de Karla Tarazona y Christian Domínguez?

Para poder pasar un tiempo juntos y con los hijos alejados del caos de Lima, Karla Tarazona y Christian Domínguez buscaron canje en un hospedaje. Aunque prometieron hacer publicidad, nunca se llegó a un acuerdo, pero también el cumbiambero tuvo que quedarse en Lima a cuidar de su hija menor con Pamela Franco.

Karla Tarazona

Sin embargo, la data de Ric La Torre reveló que la expareja no iba a convivir en un espacio familiar, sino que habían pedido una habitación privada, y dos comunes, las que habrían sido para los hijos y la más grande para ambos. “Una habitación con cama King y dos habitaciones con camas dobles, por ende sería una matrimonial y dos cuartos para que estén las chicas y los chicos”, comentó el creador de contenido.