Giacomo Bocchio cansado de Leslie Shaw en ‘El Gran Chef Famosos’: “No voy a insistir en enseñarte”

‘El Gran Chef Famosos’ ya se encuentra en su segunda semana de competencia, tras la eliminación de Israel Dreyfus, el primer participante en decirle adiós a la cocina. Sin embargo, los participantes han demostrado que están más lentos que los de las demás temporadas, por lo que hasta las preparaciones más simples les vienen constando mucho trabajo en conseguirlas.

En la edición del martes 30 de julio, los participantes tenían como primera tarea realizar tres aderezos base. En este día de competencia se enfrentaban, Leslie Shaw, Adolfo Aguilar, Matilde León, Christian Thorsen y Wendy Menéndez. Todos los participantes evidenciaron que no están en su mejor versión y tienen mucho por mejorar.

Pese a los 60 minutos de tiempo, casi ninguno pudo lograr el objetivo satisfactoriamente, pero finalmente tuvieron algo que presentar. Durante su paso por cada una de las estaciones, poco a poco los miembros del jurado fueron decepcionándose. Sin embargo, se vivió un tenso momento con Leslie Shaw.

Giacom Bocchio cansado de la actitud de Leslie Shaw. (Latina)

La artista tuvo muy malas presentaciones, lo que desató la evidente incomodidad de los jueces. Nelly Rossinelli fue una de ellas. La creadora de contenido le dio un pequeño discurso a la cantante de ‘Pendejerete’ y le dejó claro que no está completamente concentrada en la cocina. Le resaltó que es momento de evidenciar si es que realmente está conectada con la competencia o solo está presente en el programa para seguir dando a conocer su música.

“Tienes que conectarte con la cocina, tienes que pensar que te trajo acá, si solamente es cantar tus canciones para promocionarla o realmente hay un interés genuino tuyo de salir de acá con algo de aprendizaje. Si es que de verdad hay este interés, esto no puede suceder”, mencionó Rossinelli.

Sin embargo, Giacomo Bocchio también hizo lo propio. Como se conoce, el chef es muy exigente en sus preparaciones, pero siempre está dispuesto a que los participantes aprendan lo que él sabe. Por ello, suele ser muy paciente con ellos y a cambio les pide que estén predispuestos a escucharlo y seguir sus recomendaciones.

Es así que, esta vez, el chef evidenció su molestia y cansancio con Leslie Shaw, participante que durante la competencia ha mostrado distancia de los procesos y no está muy dispuesta a escuchar recomendaciones. Por ello, al ver la presentación de los aderezos de la artista, Giacomo Bocchio fue directo y afirmó que no continuará enseñándole si continúa con esa actitud.

“Leslie, con mucho respeto, te voy a decir que no veo ninguna gana tuya por querer aprender, así que yo no voy a insistir en quererte enseñar tampoco. Esto está fatal”, sentenció para retirarse de su estación.

El primer enfrentamiento entre Leslie y Giacomo

En la primera participación individual de Leslie Shaw en ‘El Gran Chef Famosos’ la cantante evidenció su distancia con la cocina. Sin embargo, su aparente poco interés por querer aprender generó una molestia en Giacomo Bocchio, quien le hizo un reclamo a la cantante.

Cuando el cocinero se acercó a la estación de la artista, notó que estaba muy desordenada, por ello le hizo un llamado de atención, sin imaginar que sería refutado pese a tener la razón.

“Qué desorden y suciedad”, dijo el chef, ante la atenta mirada de la participante, quien, sin pensarlo dos veces minimizó esta crítica y mencionó: “Sí, pero la vida es así, un desorden”.

Las palabras de Shaw no fueron del agrado de Bocchio, quien culminó diciendo: “No (la vida no es un desorden), no es así. Bueno, durarás poco”.