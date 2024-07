Famosos venezolanos en Perú se pronuncian por el fraude de Nicolás Maduro: “Merecemos un cambio”

Korina Rivadeneira llora y lamenta haber viajado con Mario Hart mientras su país sufre. Instagram/@rivadeneirak

Varios famosos venezolanos que actualmente residen en Perú han recurrido a sus redes sociales para manifestar su rechazo contundente a los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela. En este controvertido proceso electoral, Nicolás Maduro fue proclamado como ganador por el Consejo Nacional Electoral, una decisión que ha sido ampliamente cuestionada y considerada ilegal por diversos sectores de la comunidad internacional.

Artistas, actores y diversas figuras públicas venezolanas han alzado sus voces en un acto de resistencia, condenando lo que ellos califican como una farsa electoral diseñada para perpetuar la dictadura que ha asolado a su país natal durante años. En sus publicaciones, muchos de ellos han compartido mensajes de solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano, que continúa luchando incansablemente por recuperar la democracia y los derechos humanos que les han sido arrebatados.

Korina Rivadeneira

Luego que se dieran a conocer los resultados, Korina Rivadeneira fue la primera figura pública en alzar su voz de protesta: “Qué basura, tengo el corazón en mil pedazos, no entiendo [...] Poquísima gente, que parece estar obligada, los periodistas no ven gente alrededor del palacio. Solo unos 5 gritan o saltan y todos con gorras deben estar demasiado avergonzados de estar allí. Hasta se les ve tristes. ¿Qué va a hacer el mundo frente a este gran fraude?”.

Korina Rivadeneira explota ante triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela.

Luego, en un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, la pareja de Mario Hart no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto. En medio de su desahogo, la exchica reality expresó su profunda tristeza por haber viajado a Argentina en un momento tan crucial para su país.

“Me vine en esta fecha porque era la única que Mario tenía libre. Estoy tan arrepentida de no haber previsto esto porque me siento tan ajena a todo. No he tenido ningún momento con Mario porque mi corazón y mi mente están en Venezuela y en todo lo que está pasando. Y si no puedo estar en Venezuela, por lo menos hubiera estado en Perú con mis amigas. Siento impotencia, así como todos los venezolanos. No puedo dejar de pensar en todo lo que está pasando y que no estoy haciendo nada, estoy publicando e informando, pero quisiera hacer más. Espero que todo mejore pronto, tengo esperanza. Sé que merecemos un cambio y espero que sea pronto”, expresó entre lágrimas.

Korina Rivadeneria llora de impotencia por reelección de Nicolás Maduro. Instagram/@rivadeneira

Alejandro Pino

El modelo venezolano, conocido en nuestro país como ‘Chocolatito’, rechazó rotundamente la reelección del dictador Nicolás Maduro. “Más de 6 millones de votos en contra de la plaga de Maduro. Ya se te acabó la guachafita, bigotes”, precisó en sus historias de Instagram.

Alejandro Pino añadió que, aunque no está presente en Venezuela, seguirá protestando por la libertad de su país a través de sus plataformas digitales.

“Por ti saldría un millón de veces a las calles, hoy estoy lejos de ti, pero desde aquí seguiré alzando mi voz. Sé que es cruel y sin nada de censura, pero es una realidad. En mi país, al gobierno nefasto y asqueroso que tenemos no le importa quitarle la vida a niños, adultos mayores, mujeres, a cualquier persona en general. Y luego llevarse las manos de la mejor manera. Publico esto porque viví en el 2017 de cerca toda esta situación, lo comparto porque no me puedo permitir tener seguidores y hacer el de la vista gorda (y si no tuviese la cantidad que tengo actualmente igual lo publicaría). Deben pagar por todo este fraude, represión y asesinatos injustos, todas esas ratas”, afirmó.

Alejandro Pino

¿Qué dice la farándula nacional?

Los artistas peruanos han expresado su solidaridad con la indignación que enfrenta Venezuela. Entre ellos, Mario Hart, María Pía Copello y Andrés Wiese han utilizado sus redes sociales para manifestar su apoyo. La presentadora de América TV ompartió en su historia la bandera de Venezuela acompañada de un corazón roto, mientras que el actor publicó una imagen que se ha viralizado con el mensaje “Eyes on Venezuela”, buscando generar conciencia sobre la situación del país.

Tras el emotivo desahogo de su esposa Korina Rivadeneira sobre la crisis en Venezuela, Mario Hart también se pronunció, instando a la población a no rendirse en su lucha. “No se rindan, Venezuela. Sigan luchando pacíficamente y acudiendo a instancias internacionales”, manifestó. Además, Hart destacó su tristeza al ver a muchos venezolanos con la esperanza de que esta pesadilla termine, y reflexionó sobre el sistema corrupto que ha afectado tanto a Perú como a Venezuela, mostrando su apoyo incondicional a la nación vecina.

Mario Hart pide a Venezuela que no deje de luchar pacíficamente. IG