Peruanos en el extranjero mandan saludos por Fiestas Patrias| Panamericana

Este 28 y 29 de julio se celebran las Fiestas Patrias al recordar la proclamación de la Independencia. Sin embargo, esta conmemoración atraviesa las fronteras del país, debido a que peruanos y peruanas alrededor del mundo se unen a este orgullo patriótico. En diversas ciudades extranjeras, las comunidades peruanas organizan eventos llenos de cultura y tradición.

No solo reflejan el amor a su patria desde tierras lejanas, sino también la oportunidad de compartir y difundir la riqueza cultural peruana con otras naciones. Entre 1990 y 2020, 3 millones 309 mil 635 peruanos emigraron sin regresar, lo que representa el 10,1% de la población, según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) basado en datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Mientras que solo entre enero y junio de 2023, 415 mil 393 peruanos dejaron el país y no retornaron. Esto evidencia que los ciudadanos de nacionalidad peruana han decidido continuar sus sueños en el exterior. No obstante, no ha sido impedimento para recordar la música, gastronomía y costumbres de su tierra.

Fiestas Patrias 2024: Peruanos en el mundo celebran los 203 años de Independencia del Perú| Consulado del Perú en Valencia

Así se celebra las Fiestas Patrias en el extranjero

España de rojo y blanco

Los peruanos que residen en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, España, podrán volver a observar la iluminación, de rojo y blanco, en el monumento histórico Puerta del Mar y el moderno centro de convenciones empresariales Palacio de Congresos.

Esto se llevará a cabo el domingo 28 de julio, en el 203 aniversario del Perú, gracias a las gestiones del Consulado del Perú en Valencia. Asimismo, días antes se realizó una misa de acción de gracias en la Real Parroquia de El Salvador y Santa Mónica.

Bélgica

Siete horas de diferencia no serán motivo para que se celebre las Fiestas Patrias y así lo demuestran los peruanos en Bruselas, quienes entonan el Himno Nacional. En una plaza han instalado diversos puestos para preparar la comida peruana.

“Esta es una gran oportunidad para demostrarle a Europa que el Perú es un país rico en muchos sentidos, no solamente en nuestra biodiversidad, sino también en nuestra gastronomía, cultura y danzas”, relata Jhonatan Cabrera a Canal N.

“Un saludo especial a mi familia en Lima, Arequipa y Pisco; a mis compañeros del colegio Túpac Amaru de Barrios Altos. A la quinta promoción de la Policía Femenina del Perú”, se escucha decir a una compatriota desde España en Panamericana.

Fiestas Patrias 2024: Peruanos en el mundo celebran los 203 años de Independencia del Perú| Andina

Portugal

Otra joven que decidió dejar su ciudad natal de Chiclayo y se casó con un ciudadano de Luxemburgo, quienes ahora viven en Portugal. Sin embargo, no han olvidado sus raíces y envían saludos a sus familiares de Lima, Cajamarca, Chiclayo y Trujillo.

Chile y Argentina

Desde Chile, Rosa Pérez Bermúdez muestra su emprendimiento que decidió instalar en el país latino. La joven modelo vive fuera del Perú desde hace 18 años. Así como ella, más peruanos decidieron salir del territorio nacional.

Las comunidades peruanas en Argentina y Chile se distinguen por su activa participación en la organización de eventos diplomáticos y culturales. Se estima que se representa aproximadamente por 350 mil peruanos en la región.

El cónsul general Luis Felipe Isasi Ruiz-Eldredge anunció a la agencia Andina que, en ocasión de las celebraciones del 28 de julio, se realizará una ofrenda floral con hojas de laurel en el mausoleo del General Don José de San Martín, ubicado en la Catedral de Buenos Aires.

Así se celebra fiestas patrias en el mundo| Andina

203 de historia

El Perú declaró su independencia el 28 de julio de 1821, proclamada por José de San Martín tras un arduo periodo de luchas contra el dominio español. Este acto marcó el inicio de una nueva era para el país, encaminado a consolidar su soberanía y construir una nación libre.

La declaración fue el resultado de múltiples esfuerzos y batallas, entre las que destacan la resistencia indígena y las campañas militares lideradas por héroes como Túpac Amaru II y Simón Bolívar.

En este 2024, el Perú celebra el 203 aniversario de su independencia. Costumbres, danzas, platos típicos, paisajes, historias y mucho más que reflejan el orgullo de cada peruana y peruano, a pesar de estar lejos de su ciudad natal.