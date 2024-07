Ely Yutronic expresa su amor por el Perú en Fiestas Patrias: “Me han tratado como una peruana más”

Ely Yutronic comparte su profundo afecto por el Perú. | Difusión

Ely Yutronic, la reconocida periodista de ATV, dedicó un conmovedor mensaje con motivo de las Fiestas Patrias 2024, destacando la calidez y hospitalidad del Perú, país que la recibió desde hace algunos años. La mujer de prensa expresó a Infobae Perú su profundo agradecimiento por cómo este territorio la ha acogido y hecho sentir como una compatriota más.

Este 28 de julio, se celebran 203 años de independencia, y las festividades están llenas de orgullo y patriotismo. La presidenta Dina Boluarte ofreció su discurso habitual, y muchas personalidades, tanto nacionales como extranjeras, compartieron mensajes de amor y aprecio por la nación en redes sociales. Entre estos, destacó el de la comunicadora.

El mensaje de Ely Yutronic

Yutronic compartió sus sentimientos en una cálida entrevista, diciendo: “El Perú se ha convertido en mi hogar y me han tratado como una más. Con muchísimo cariño me han acogido, me han tratado con mucho amor que siempre voy a agradecer porque, independiente de las situaciones difíciles que se viven en el país, siempre hay una mano amiga, una persona que te comparte con lo que tiene, como en tu casa. Estoy agradecida y aprovecho para desearles unas felices Fiestas Patrias”.

Sus palabras han sido recibidas con gran entusiasmo y aprecio por parte de los peruanos, quienes valoran su reconocimiento y gratitud. Su mensaje refuerza la importancia de la solidaridad y el sentido de comunidad que define al pueblo peruano.

Ely Yutronic ha demostrado a lo largo de su carrera y su vida en Perú que, más allá de las fronteras, el amor y el respeto por un país pueden ser profundos y sinceros.

¿Dónde nació Ely Yutronic y cómo llegó a Perú?

Ely Yutronic, comunicadora chilena establecida en Perú, es reconocida por su destacada trayectoria en el noticiero nocturno de ATV. Desde sus inicios en la televisión sureña, la comunicadora ha demostrado una habilidad excepcional para conectar con el público, cualidad que le ha servido en su carrera internacional.

Con una formación en Periodismo en Madrid y experiencias laborales en Chile y Bogotá, ella supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron en este territorio. Llegó al país tras identificar un mercado con posibilidades para crecer profesionalmente, hecho que confirmó a través de su éxito y rápida adaptación en el mundo de los medios de comunicación peruanos.

“Desde muy jovencita, desde los 16 años, trabajo. Fui anfitriona, fui modelo, y con eso pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid para estudiar Periodismo, el cual era mi anhelo. Estuve cerca de 4 años en España y por motivos familiares me mudé a Bogotá, Colombia”, dijo en charla con los medios.

Durante su estadía en Perú, ha trabajado como reportera, periodista y conductora de noticias, superando retos significativos, como la cobertura de la pandemia y diversas protestas.

En un comunicado a través de su noticiero tras un informe sobre su pasado laboral difundido en otro medio, Yutronic afirmó: “No tengo nada de lo que avergonzarme; todo lo contrario, me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido”.

¿Qué pasó entre Ely Yutronic y Paco Bazán?

El el mes de mayo, la conductora de televisión Ely Yutronic aclaró que no mantiene ni desea mantener una relación sentimental con su colega Paco Bazán. En una transmisión en vivo por ATV, él mencionó su intención de recuperar a su esposa, de la cual está separado desde hace años, dejando en claro que no existía ningún otro vínculo con la mujer de prensa.

En una entrevista con el diario Perú 21, la comunicadora reafirmó su postura, indicando que ve al comentarista deportivo solo como un buen compañero de trabajo y no tiene interés en conocerlo más allá del ámbito laboral. “La verdad es que solo lo veo como un buen compañero, no tengo ninguna otra intención ni puedo dar mis impresiones respecto a ello (su físico)”, manifestó.