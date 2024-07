Tony Succar brilló en homenaje a la ‘Fania All Stars’ por sus 60 años en los ‘Premios Juventud 2024′

Tony Succar brilló en homenaje a ‘Fania All Stars’ de ‘Premios Juventud 2024′

Tony Succar, exitoso productor musical, brilló como nunca en la gala de Premios Juventud 2024 en Puerto Rico. El percusionista hizo gala de su gran talento y dejo el nombre del Perú en el alto con su gran participación en el tributo especial que se hizo por los 60 años de la legendaria banda salsera ‘Fania All Star’.

El evento, celebrado en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, rindió tributo a la influyente disquera con una histórica presentación que fusionó veteranos y jóvenes exponentes de la salsa. Succar compartió escenario con grandes íconos de la música como Oscar D’ León, Sergio George, Tito Puente Jr. y Luis Figueroa.

Dirigidos por el maestro Sergio George, el tributo incluyó interpretaciones de clásicos como “Oye cómo va”, “Químbara”, ”Aguanilé” y “Mi gente”, con la participación de destacados salseros como Oscar D’ León, La India, la brasileña Anitta, el puertorriqueño Luis Figueroa y los percusionistas Tito Puente Jr.

Este homenaje fue un reconocimiento a la impactante trayectoria de La Fania, que, tras su fundación, creó Las Estrellas de la Fania, considerada por muchos como la máxima orquesta de salsa en la historia.

Durante los ensayos, del evento, Succar coincidió con estos destacados artistas y aprovechó la ocasión para expresar su entusiasmo y honor a través de su cuenta de Instagram.

“Un honor ser parte de esta gran celebración musical a la Fania All Star con estas leyendas… Vamos a gozar, mi gente”, escribió el productor, compartiendo imágenes junto a las estrellas del espectáculo.

Tony Succar brilló en homenaje a ‘Fania All Stars’ de ‘Premios Juventud 2024′. Instagram.

Succar alista documental titulado “Mimy & Tony: La Creación de un Sueño”

Mientras tanto, Tony Succar no se duerme en laureles y está preparando otro gran proyecto: su primer documental titulado ‘Mimy & Tony: La Creación de un Sueño’. La película, que se estrenará en salas de cine a nivel nacional el próximo 12 de septiembre, narra la inspiradora historia de Mimy Succar y su familia.

El documental explora los desafíos y triunfos detrás de la producción del primer álbum de Mimy como cantante solista a los 62 años, su exitosa gira y su nominación a los Grammy americanos.

El multifacético Tony Succar sigue consolidándose como una figura clave en la música latina, no solo por sus contribuciones en el escenario, sino también por su capacidad para contar historias significativas a través del cine.

Los artistas peruanos registraron toda su aventura durante los últimos tiempos y se mostraron muy felices con este nuevo proyecto | Instagram

Yahaira Plasencia deslumbró en alfombra roja de Premios Juventud

Pero quien también impactó fue Yahaira Plasencia, quien asistió a los Premios Juventud 2024, aunque en esta edición la cantante peruana no se presentó sobre el escenario como en ocasiones anteriores, hizo de todo para que su presencia no pasara desapercibida.

En la alfombra roja, la salsera deslumbró con un arriesgado conjunto de dos piezas que captó la atención de los medios y asistentes. Yahaira Plasencia también se lució al lado de Sergio George, quien fue su productor musical hasta hace poco, mostrando que la relación profesional entre ambos sigue siendo amistosa.

Además, la artista nacional aprovechó las cámaras internacionales para dar diversas entrevistas, en donde habló sobre su carrera y su participación en la canción “La vida es una fiesta” del reguetonero Wisin. “Estoy contenta de estar aquí. Acabamos de estrenar la canción, así que ya la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, estoy feliz por eso”, mencionó a la prensa.

Yahaira Plasencia no dudó en destacar su origen y sus logros musicales. “Esta es mi segunda vez en Premios Juventud, hice un homenaje en el 2022 con Luis Figueroa y muchos artistas más. A mí me encanta la salsa, soy del barrio del Rímac, en Lima, Perú. Siempre he crecido con la salsa, a mi papá le encanta la salsa y a mi mamá también, entonces trabajar con Sergio George, que es uno de los grandes en la música tropical, es un honor”, dijo.

Yahaira Plasencia en los Premios Juventud