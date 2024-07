Ministro del Interior debe explicar por qué no se captura a Vladimir Cerrón, pese a que congresista confirmó llamadas con el prófugo

Titular del Ministerio del Interior es el responsable político por la clandestinidad de Vladimir Cerrón, según abogado. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Durante una transmisión en vivo, el congresista José Balcázar confirmó que mantiene comunicación con el prófugo Vladimir Cerrón y que no es el único parlamentario con el que intercambia llamadas. Aunque esta revelación podría iniciar una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de encubrimiento personal, el abogado Hugo Mendoza precisó que el principal personaje al que se le debería pedir explicaciones es al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez.

En diálogo con Infobae Perú, el letrado advirtió que el ministro es el responsable político por la demora en dar con el paradero del sentenciado por corrupción y por la falta de sanción para quienes contribuyen a que se mantenga en la clandestinidad. En el pasado, el entonces jefe de la División de Investigación Criminal, el general Luis Flores Solís, mencionó que el líder de Perú Libre cuenta con “muchos conocidos” en el gobierno que lo estarían ayudando.

A ello se suma la lentitud por parte de la Policía Nacional en allanar la vivienda donde se escondía el exgobernador de Junín. Como se recuerda, se reveló que la institución tardó 12 horas en proceder con la búsqueda del político, pese a la orden de captura a nivel nacional.

“Queda bastante claro que, más allá de los congresistas que han tenido comunicación, existieron actos concretos por parte de la PNP en beneficio de Vladimir Cerrón, pese a que eran los encargados de su búsqueda. […] Ha quedado evidenciado que existen malos efectivos policiales que le han estado avisando que lo iban a capturar y por eso él ha tenido la oportunidad de escapar, de seguir fugado y evadiendo a la justicia. Entonces, yo creo que falta una mano más firme porque el ministro del Interior no ha tomado acciones”, declaró el penalista.

“No se ha visto al menos una sanción ejemplar o un procedimiento administrativo sancionador disciplinario que se les haya abierto al interior de la institución, al menos no se ha comunicado; entonces eso deja mucho que desear porque se podría decir que el ministro está haciendo un poco tibio, por decirlo de alguna manera, al no tener una política más firme cuando se debería investigar y sancionar a los efectivos que corresponda”, agregó el CEO del estudio Mendoza Malpartida.

¿Qué dijo José Balcázar?

Balcázar expresó que el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP) deben asumir la responsabilidad de capturar a Cerrón. “Creo que el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, no echarle la culpa a nadie. Desde luego, también la Policía”, declaró el congresista.

Durante la transmisión, afirmó que si llamara a Cerrón en ese momento, el prófugo le respondería. “No me comunico siempre con él, pero me llama. No hay ningún problema en comunicarse. El problema es que la Policía no lo llama”, agregó.

Como se recuerda, Cerrón lleva más de 300 días evadiendo la justicia tras ser condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el Caso Aeródromo Wanka. Su sentencia por colusión, dictada en febrero por el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de la Corte Superior de Junín, involucró a Cerrón y otras seis personas. Según el Ministerio Público, los involucrados concertaron para la adjudicación y firma del contrato de construcción del aeródromo regional.

“Saldré a cazar delincuentes”

En el pasado, el titular del Mininter prometió que capturaría al exgobernador de Junín. “[En la lista de personas que serán capturadas] Está incluido Vladimir Cerrón y todos los prófugos que le deben algo a la justicia. La historia hablará de mi gestión y yo espero prontamente llegar y capturar al señor Cerrón porque ese es mi compromiso conjuntamente con la lucha frontal contra la criminalidad”, mencionó en diálogo con RPP Noticias.