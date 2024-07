Christian Meier sorprende con radical cambio de look que se hizo con tutorial de YouTube. (Captura: Amor y Fuego)

El reconocido actor peruano Christian Meier ha sorprendido a todos sus fanáticos con un look juvenil y renovado, el cual no pasó desapercibido por sus seguidores y la prensa. En una reciente entrevista con ‘Hola TV’, Meier explicó cómo surgió este cambio inesperado y revela la divertida historia detrás de su cambio de imagen.

“Para comenzar, esto no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo (su nuevo álbum musical). Esto es producto del aburrimiento, nada más. Pero sí, hace diez días acompañé a mi esposa para que ella se haga un cambio de look. Y entonces, sentada bien en la peluquería, me dijeron, ¿usted no se va a hacer nada?”, dijo en un inicio para el citado medio.

“Y yo dije, pues hagan lo que quieran. Entonces me lo raparon y me lo pintaron de amarillo. Y luego empezó a crecer y entonces yo busqué un tutorial en YouTube y me lo decoloré y lo pinté y me hice esta vaina que ven acá”, relató Christian con humor, mientras mostraba cómo quedaron los resultados.

Christian también expresó que esta transformación le ha permitido sentirse más libre y realizado. “Yo lo hice conmigo, pero hoy podría hacerlo ya sin miedo. Creo que me siento finalmente realizado. Creo que los primeros años de mi vida han sido para ir buscando mi lugar en el mundo,” comentó en sorpresiva entrevista que ha dado después de casarse con Andrea Bosio.

Además de hablar sobre su nuevo look, Meier compartió detalles de su vida personal, especialmente de su relación con la relacionista pública, con quien acaba de cumplir un año de casado. “Volví a entablar una relación sentimental con alguien, finalmente con Andrea, que ya cumplimos un año de casados. Ha sido muy bonito porque además he encontrado una relación muy bonita. He encontrado en ella alguien en quien apoyarme”, dijo Meier.

El actor destacó el entendimiento y apoyo que ha recibido de su esposa en su carrera. “Ella entiende muy bien, es la primera vez que estoy con alguien que entiende a la perfección qué es lo que hago y cómo hay que hacerlo, tanto así que la empresa de ella es hoy quien se encarga del 360 de lo que hago yo. Porque hace marketing, ella hace management, PR y manejo,” añadió.

Andrea Bosio revela su rol en la empresa de Christian Meier

Hace poco, Andrea Bosio, esposa de Christian Meier, compartió detalles sobre su trabajo en ‘Oliverdog Entertainment’, la empresa de su cónyuge. Bosio reveló cómo se ha integrado en la compañía para apoyar y gestionar diversas áreas clave de los proyectos del cantante peruano.

“Desde hace varios meses me uní a su compañía, Oliverdog Entertainment, para liderar las campañas de marketing de los lanzamientos musicales de Christian, así como también negociaciones y contratos para sus producciones audiovisuales y acuerdos comerciales. Tener la oportunidad de trabajar en lo que me gusta y de la mano de Christian es realmente un privilegio, ya que también nos permite pasar bastante tiempo juntos,” sostuvo Bosio.

Según Andrea Bosio, la incorporación a la empresa musical ha sido un paso significativo tanto para su carrera profesional como para su vida personal. Su experiencia en marketing y gestión ha resultado ser un valioso aporte para los proyectos de Meier, asegurando que cada lanzamiento y producción se maneje con la máxima eficiencia y creatividad.

Además, Bosio resaltó el beneficio de poder trabajar junto a su esposo, lo que ha fortalecido aún más su relación. “Trabajar con Christian no solo es un privilegio por la oportunidad de estar involucrada en proyectos que me apasionan, sino también porque nos permite compartir más tiempo juntos y apoyarnos mutuamente en nuestros objetivos profesionales,” agregó.

