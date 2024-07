Almendra Gomelsky negó exclusión de Karina Calmet en reencuentro de Nubeluz y explicó los motivos de su ausencia

Almendra Gomelsky aclara que no tiene problemas con Karina Calmet. (Foto: Captura de IG)

La reciente ausencia de Karina Calmet en los eventos de despedida de Nubeluz ha generado una ola de controversia y especulación en los medios. Rodrigo González, conocido presentador de televisión, cuestionó en su programa la razón detrás de la falta de participación de la actriz en el esperado reencuentro del emblemático programa infantil. En su estilo directo y a veces polémico, el popular ‘Peluchín’ sugirió la posibilidad de una enemistad o distanciamiento entre la actriz y sus excompañeras.

Durante su programa, la figura de Willax TV planteó la interrogante de por qué Karina Calmet, una de las ‘dalinas’ durante la última temporada del programa, no estaba presente en los shows de despedida del recordado programa infantil. Sus comentarios insinuaron una posible fricción entre la exestrella de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y el resto del elenco, lo que llevó a muchos a preguntarse si había algo más detrás de su ausencia.

En respuesta a estas especulaciones, Almendra Gomelsky, una de las ‘dalinas’ originales y figura central de Nubeluz, aclaró la situación. Ella explicó que Karina Calmet fue invitada en más de una ocasión para participar en los eventos de despedida del programa; sin embargo, la primera vez que intentaron que su excompañera las acompañe, no se dio porque vivía en el extranjero.

La también actriz destacó el contexto en el que Calmet se unió al programa, señalando que fue una etapa difícil para Nubeluz, además de que su compañera también atravesaba un momento bastante complicado, al ser la representante de Perú en el Miss Universo, lo que provocaba que ella tuviera una sobrecarga laboral.

El show de despedida de Nubeluz, celebrado el pasado 20 de julio, no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en noticia durante el fin de semana. La nostalgia invadió a muchos usuarios que crecieron con el programa infantil, ansiosos por revivir esos momentos y bailar como cuando eran niños. A este evento asistieron varios artistas que formaron parte del staff en algún momento, como dalinas, cindelas y golmodis. Sin embargo, la ausencia de Karina Calmet, una de las dalinas de la última etapa del programa, llamó la atención y generó un sinfín de comentarios y especulaciones.

Ante las especulaciones, Karina Calmet rompió su silencio a través de sus redes sociales. En un comunicado publicado en sus historias de Instagram, la recordada actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ aclaró que no existe ningún distanciamiento con la organización del evento de despedida de Nubeluz. Desde el inicio, la artista explicó que sí recibió la invitación para formar parte del show y destacó el amor que siente por Nubeluz, recordando con cariño el tiempo compartido con sus compañeros.

Calmet explicó que aunque recibió la invitación, no pudo participar en el show debido a problemas de salud y compromisos familiares. La actriz detalló que estuvo enferma de influenza, lo que la mantuvo en cama durante varias semanas y le impidió asistir a los ensayos. “No me pude acoplar a los ensayos, primero por la influenza que me tuvo unas semanas en cama”, explicó en su comunicado.

Además de sus problemas de salud, Calmet también decidió tomar un tiempo para compartir con su hija y su yerno antes de su partida a Estados Unidos. “Mi hija Nae y mi yerno acaban de irse a vivir a EE.UU, hemos estado el último tiempo juntos, compartiendo momentos familiares”, añadió. Esta explicación dejó en claro que su ausencia no se debió a ningún conflicto con la organización del evento, sino a circunstancias personales y de salud.

Con estas aclaraciones, Karina Calmet cerró el capítulo de especulaciones y rumores sobre su ausencia en el evento de despedida de Nubeluz, reafirmando su cariño y respeto por el programa y sus compañeros. La actriz agradeció el apoyo y la comprensión de sus seguidores, dejando en claro que aunque no pudo estar presente en el evento, Nubeluz siempre ocupará un lugar especial en su corazón.