Christian Domínguez responde a rumores de romance con Ernesto Pimentel

Christian Domínguez niega romance con Ernesto Pimentel y cuestiona libro de Beto Ortiz. | YouTube

El cantante de cumbia Christian Domínguez ha salido al frente para enfrentar los rumores sobre un supuesto vínculo con el conductor Ernesto Pimentel. Durante una acalorada discusión en el programa de YouTube de Carlos Orozco, el cumbiambero expresó su indignación por las insinuaciones presentes en el libro ‘Maldita Ternura’ del polémico escritor Beto Ortiz

Si bien el texto fue publicado hace varios años, estas especulaciones han ganado fuerza recientemente, luego que el creador de contenido hablara del tema en uno de los capítulos de su espacio digital. Lo mencionado llevó al líder de Gran Orquesta Internacional a aclarar públicamente esta oscura historia y defender su reputación.

La Joven Sensación. | Difusión

Christian Domínguez cuenta su verdad

Christian Domínguez decidió enfrentar los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Ernesto Pimentel en relación con el grupo que perteneció años atrás, La Joven Sensación, negando categóricamente cualquier acercamiento de este tipo.

Su firmeza mostró su rechazo a los chismes que desmeritan el esfuerzo y el trabajo de los artistas de su generación. “Nunca había escuchado de este libro hasta que lo mencionaron en este podcast. Para mí, el tema es de mediocres porque los mediocres tienen esa frustración de no alcanzar lo que otros han logrado”, dijo con firmeza.

“Eso de que tenía que ‘pasar por caja’ es mentira. En ese entonces, Ernesto Pimentel era una estrella y tenía un productor que decidía qué integrante participaba en los juegos del programa. De esa generación, no todos lo lograron”, explicó el artista peruano, defendiendo su integridad.

Christian Domínguez niega romance con Ernesto Pimentel. | captura YouTube/Difusión

Pidió respeto a sus colegas

El intérprete de ‘Tic Tic Tac’ insistió en que no se desmerezca el esfuerzo de los artistas: “Ese tipo de cosas son falsas porque él (Ernesto) era una estrella. No sé si con otra persona habrá sido real, pero es un libro, es ficción. Me parece descabellado que digan eso. Dijiste ‘no me sorprendería’, debes tener cuidado. (...) Decir esto mancha una época”, agregó, refiriéndose a las palabras de Orozco.

También aprovechó la conversación para subrayar la importancia de respetar el esfuerzo y la dedicación de los artistas que trabajaron duro para alcanzar el éxito.

“Este tipo de rumores no solo me afectan a mí, sino que también desmeritan el trabajo de muchos colegas que, como yo, lucharon por hacerse un nombre en la industria. Es importante que se reconozca nuestro esfuerzo y se respete nuestra trayectoria”, sentenció.

Christian Domínguez enfrentó a Carlos Orosco por vincularlo a conductor de TV, basado en el libro de Beto Ortiz. YouTube: Carlos Orosco

Christian Domínguez sobre su vida sexual

Christian Domínguez se abrió ante Carlos Orosco en un reciente episodio de su popular podcast. Durante la charla, el cantante habló sobre detalles personales que incluyeron sus famosas infidelidades y recientes polémicas.

El cantante, conocido por su papel como líder de Gran Orquesta Internacional, discutió abiertamente sus relaciones sentimentales y aclaró que sus problemas no son de índole sexual, reiterando que lleva terapia con un doctor.

Al ser cuestionado sobre el tiempo más largo sin tener intimidad con otras mujeres, respondió con nerviosismo que “15 días, me imagino, o 20 días”, lo que causó sorpresa entre los presentes, incluido Daniel Marquina y Macla Yamada.

Christian Domínguez habla de su vida sexual y revela cuánto tiempo estuvo sin tener relaciones. | YouTube

Christian Domínguez y su gran cambio

En una entrevista por separado en el canal de YouTube del ‘Flaco’ Granda, Domínguez relató el impacto emocional que tuvo en su familia su escándalo de infidelidad hacia Pamela Franco.

El artista confesó que sufrió una profunda depresión tras la divulgación del escándalo por Magaly Medina, revelando que sus hijos fueron su principal motivación para superarlo. “Dos semanas me encargué de destruirme solo y mis hijos me destruían más”, dijo.

El momento más doloroso para él fue una conversación con su hija mayor, quien resultó ser la más afectada. “Ella llorando, es más grande, está en redes, es como si fuera una influencer, lloraba y lloraba y ya no sabía qué hacer, fue una cosa catastrófica”, expresó.

Christian Domínguez recuerda el dolor de su hija tras escándalo con Pamela Franco. | Composición/Infobae/captura YouTube