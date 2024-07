Jean Deza llama molesto a ‘Amor y Fuego’ por mostrar video con Jossmery Toledo en aeropuerto

Jean Deza, conocido futbolista peruano, ha salido a desmentir públicamente cualquier vínculo con la ex policía Jossmery Toledo, tras la emisión de una nota que mostraba a ambos en el aeropuerto. Para aclarar la situación, Deza se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’, enfatizando que era necesario poner fin a las especulaciones.

“Esto se tiene que aclarar”, afirmó enfáticamente durante su intervención. Asimismo, en su llamada al programa, el futbolista solicitó que también se contactara a Jossmery Toledo para que ella misma aclarara los rumores. El futbolista aseguró que desde su separación, no ha mantenido ningún tipo de contacto con su expareja, insistiendo en la importancia de que ambos den su versión de los hechos para disipar cualquier malentendido.

Cabe precisar que antes que llame Jean Deza, le hicieron una entrevista a la ex policía, ella afirmó que no tiene ningún problema con el futbolista y que todo lo que sucedió entre ellos en el pasado, ya fue superado, incluso reveló que cuando ella estaba con Paolo Hurtado, él le hizo una videollamada para limar asperezas.

Jean Deza y Jossmery Toledo mantuvieron un fugaz romance de 5 meses. Se les conoció como la "pareja de la cuarentena". (Foto: Instagram)

Sin embargo, Jean Deza negó rotundamente haber tenía algún tipo de contacto con su expareja, indicando que esta información era totalmente falsa, retando a la exmodelo a mostrar alguna prueba de lo que dijo, pues de lo contrario, él estaba dispuesto a realizar una denuncia en su contra por difamación.

En otro momento, Jean Deza explicó que las imágenes presentadas en el programa daban la impresión de ser un ‘ampay’. “Lo que yo quiero decir es que ustedes sacaron imágenes como si fuera un ampay. Yo me quedo tranquilo porque eso lo sabía mi novia y eso era lo más importante”, manifestó.

El futbolista aprovechó la oportunidad para recalcar su compromiso con la transparencia y la verdad, indicando que no tiene nada que ocultar y que su prioridad es mantener una relación honesta con su novia.

Pese a que defendió su posición, los conductores de ‘Amor y Fuego’ no creyeron del todo en su versión, especialmente cuando señaló que le dijo a una amiga que se siente al lado de él para evitar que lo graben al lado de Jossmery Toledo.

Jean Deza fue oficializado por nuevo club de la Liga 1 de la mano de Franco Navarro. - créditos: GLR

¿Qué dijo Jossmery Toledo sobre el encuentro con Jean Deza en el aeropuerto?

Jossmery Toledo aclaró para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que no tiene ningún vínculo con Jean Deza, tras haber sido vistos juntos en el aeropuerto. La expolicía aseguró que solo coincidieron en el terminal aéreo y descartó cualquier relación con el futbolista. “No tengo nada con él, si en algún momento lo veo, lo saludo, pero no pensé que iba a ser tan rápido”, comentó.

La ex policía también reveló que ahora se lleva bien con su expareja y que limaron asperezas cuando ella estaba con Paolo Hurtado. Explicó que, aunque no mantiene una amistad ni comunicación con Jean Deza, resolvieron sus diferencias durante una llamada cuando Deza y Hurtado jugaban juntos. “Yo ya limé asperezas hace tiempo. El tiempo en que yo estaba con Paolo, él (Jean) jugaba con él (Paolo) y se reunían, me hizo una llamada y la cosa es que limamos asperezas”, detalló.

Al ser consultada sobre si la novia actual de Deza se pondría celosa por las imágenes, Toledo mencionó que Deza estaba acompañado de otra joven en el aeropuerto. “No sé si se pondrá celosa, pero no pasó nada, así que tranquila. Más bien, a él yo lo vi con otra chica, me pareció (...). Gabriela, tienes que tener ojos, tienes que darte cuenta”, manifestó.

Jossmery Toledo relató la discriminación en la PNP tras usar vestido. | Composición/Infobae/TikTok