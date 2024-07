Laura Spoya recordó el noble gesto que Christian Cueva tuvo con ella cuando se conocieron: “Era chibola”

Laura Spoya contó que conoció a Christian Cueva cuando era joven. (Foto: Captura de IG)

En medio del escándalo que envuelve a Christian Cueva, Pamela Franco y Pamela López, la ex Miss Perú, Laura Spoya, fue entrevistada por Ricardo Rondón en su podcast ‘Rondón Tolón’. Durante la conversación, el presentador le preguntó si conocía a Cueva y si en algún momento el futbolista intentó cortejarla. Laura Spoya aprovechó la oportunidad para compartir una anécdota y su perspectiva sobre los futbolistas en general.

Laura Spoya recordó su primer encuentro con Christian Cueva, cuando lo entrevistó en sus inicios como conductora en CMD. “Varios (me metieron letra), pero eso no se dice. (¿Christian Cueva?) No. Pero fíjate que a Cuevita lo entrevisté cuando conducía CMD, muy amablemente quise hacer como un podcast, un canal de YouTube cuando hablaba de deportes. Fue uno de mis entrevistados cuando era bien chibola. Amablemente, la verdad, me recibió y todo ‘con mucho gusto te hago la entrevista, entonces muchas gracias’”, explicó la ex reina de belleza, destacando la amabilidad del futbolista.

Cuando Ricardo Rondón le preguntó si después de esa entrevista Christian Cueva intentó acercarse a ella con otras intenciones, Laura fue clara en su respuesta. “No, no me pidió mi teléfono”, afirmó, disipando cualquier rumor sobre un posible interés romántico del futbolista hacia ella.

Laura Spoya habló de su pleito con Brunella Horna. (Captura de YouTube)

Además, Laura Spoya dejó claro que los futbolistas no son su tipo de hombre. Rondón mencionó a figuras icónicas del fútbol peruano como Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, preguntándole si alguno de ellos llamaba su atención.

En ese sentido, la ex reina de belleza aprovechó para destacar la carrera impecable de uno de ellos sin insinuar ningún interés romántico. Asimismo, pese a que varios deportistas le escribieron con diferentes intenciones, ella aseguró que ninguno de ellos le causó algún tipo de interés por ser mediáticos.

“Varios (me metieron letra), pero eso no se dice (...) Pizarro no, pero para mí de los futbolistas es de aquellos futbolistas legales, que ha cuidado su trabajo, su familia, todo su entorno. Nunca le han sacado un escándalo. (Me parece pepón) en sus épocas, pero no es mi prototipo, me gustan personas extrañas”, comentó entre risas, destacando la profesionalidad de Claudio Pizarro sin considerarlo su tipo ideal.

La ex Miss Perú lanzó un nuevo emprendimiento. (Foto: Instagram/@ lauraspoya)

Laura Spoya opinó sobre el desempeño de Yahaira Plasencia como conductora de televisión

Laura Spoya apareció en el podcast de Ricardo Rondón y ofreció su perspectiva sobre reemplazar a Yahaira Plasencia en la conducción de ‘Al Sexto Día’. Spoya manifestó que la transición fue amigable, aunque reconoció que podría haber sido incómoda para Plasencia. Comentó que la cantante aún tiene cualidades por desarrollar para ser reconocida como conductora, ya que no es suficiente solo ver los informes que se presentan en el programa.

La ex reina de belleza fue directa al evaluar las habilidades de Plasencia, señalando que aunque es una excelente cantante, todavía está en proceso de consolidarse como presentadora. “Del 1 al 10 es muy buena cantante, como conductora aún está en proceso. Debe estudiar para ello”, indicó Spoya, subrayando la importancia de la preparación y el estudio en la conducción televisiva.