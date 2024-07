Leslie Shaw contra artistas peruanos que fueron a los Premios Heat: “Vergüenza ajena”

Leslie Shaw criticó a los artistas peruanos en los Premios Heat 2024. (Foto: Captura de IG)

Leslie Shaw asistió a la conferencia de prensa de ‘El Gran Chef Famosos’, donde fue presentada como una de las nuevas participantes de la novena temporada del programa. Durante el evento, la cantante no dudó en opinar sobre la reciente aparición de varios artistas peruanos en la décima edición de los Premios Heat, celebrados en República Dominicana.

Yahaira Plasencia, Ernesto Pimentel, Álvaro Rod, entre otros, fueron invitados a la gala, donde varios de ellos estaban nominados. Sin embargo, ninguno logró llevarse una estatuilla en las categorías en las que competían. Este hecho no pasó desapercibido para Leslie Shaw, quien fiel a su estilo, arremetió contra sus colegas por su desempeño y presentación en el evento.

“Yo gané mi premio y no pagué. Ellos han pagado y ni siquiera les han dado un premio. Oye, qué vergüenza ajena dan. Si ya están invirtiendo (para asistir), deberían invertir en su ropa o ¿ya se quedaron sin presupuesto? No, qué roche, nos hacen quedar mal. Para eso mejor se hubieran quedado en su casa. No me gustó nadie, nadie se salva”, expresó a Trome, criticando duramente la apariencia y la falta de premios de sus compatriotas.

La artista del género urbano recordó su propia experiencia en los Premios Heat, destacando que ella ganó su premio sin necesidad de pagar por su participación. “Yo di mi musical solita, no dejé que me mezclaran con nadie y no sabía que iba a ganar. Bueno, recibí mi premio y me di por bien servida. Fue una buena inversión como artista (...) Saben que tienen que invertir en sus vestuarios porque es lo que la gente ve”, añadió, subrayando la importancia de una buena presentación.

En medio de las preguntas de la prensa, se le consultó a Leslie Shaw sobre si cree que aún falta mucho para que los artistas nacionales destaquen internacionalmente, especialmente considerando que ningún peruano se llevó una estatuilla en los Premios Heat de este año. Shaw respondió con optimismo, pero también con una crítica constructiva.

“Yo creo que no nos falta nada, solo es seguir insistiendo, lanzar inéditas, porque es importante lanzar canciones inéditas para competir con los artistas extranjeros porque ellos no hacen covers. Pero aquí a la gente le gustan los covers y ya depende de cada artista qué es lo que quiere hacer”, afirmó, sugiriendo que los artistas peruanos deben enfocarse en crear contenido original.

Leslie Shaw también enfatizó la necesidad de inversión en la carrera artística, no solo en términos de vestuario, sino también en producción musical y marketing. “Si queremos competir a nivel internacional, tenemos que estar al mismo nivel en todos los aspectos. No es solo el talento, es todo lo que hay alrededor”, concluyó.

Magaly Medina aseguró que artistas peruanos pagaron para estar en los Premios Heat

Magaly Medina, conocida por su estilo directo, abordó rápidamente el tema en su programa ‘Magaly TV La Firme’. Durante la emisión, Medina afirmó que varios artistas peruanos, como Yahaira Plasencia, Álvaro Rod y Son Tentación, habrían pagado alrededor de 8 mil dólares para garantizar su participación en los Premios Heat 2024. Según la presentadora, más que una invitación basada en méritos, la participación en este evento requiere una considerable inversión económica.

La ‘Urraca‘ subrayó que este desembolso pone en evidencia que la presencia en los Premios Heat no siempre se debe a logros artísticos, sino a la capacidad de los artistas para invertir en su promoción. Esto, según ella, resalta una realidad en la industria del entretenimiento donde la visibilidad puede estar condicionada por factores económicos más que por el talento o el reconocimiento genuino.

