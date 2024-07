Leysi Suárez saca cara por Pamela Franco, tras indirectas de Pamela López: “Una no es más que la otra”

Leysi Suárez saca cara por Pamela Franco, tras indirectas de Pamela López. 'América Hoy'.

Desde que Christian Cueva anunció su separación de Pamela López, han crecido los rumores de una posible relación entre Pamela Franco y el futbolista. A su vez, la esposa del seleccionado no se ha quedado tranquila y lo ha denunciado por abandono de hogar para iniciar los trámites de lo que sería un inminente divorcio.

Pero eso no queda ahí porque las indirectas entre Franco y López han comenzado, mientras la cantante está de gira en Europa, en Lima, la familia de la todavía esposa de Cueva envió una indirecta a la cantante de cumbia, minimizándola y resaltando que no están al mismo nivel.

Sucede que la hija mayor de Pamela López grabó un video a su madre en una reunión familiar y agregó un mensaje bastante llamativo, donde deja en claro que su progenitora jamás se cruzaría con la chimbotana porque pertenecen a distintos niveles.

“¡Jamás te vas a topar porque tú no encajas a los lugares que ella va!. Ahí comienza el trauma”, escribió en una de sus historias donde aparece su mamá sonriendo y aprobando lo que dice ese mensaje.

Hija de Pamela López envía indirecta a Pamela Franco. Instagram.

Las conductoras de ‘América Hoy’ rápidamente sacaron conclusiones y señalaron que Pamela López estaría tomando distancia de la exintegrante de Alma Bella y le dejaría en claro que no son iguales.

Ante ello, Leysi Suárez no se quedó callada y salió a defender a la que todavía considera su amiga. La exbailarina comentó que no piensa que haya diferencias entre ellas, porque ambas acuden al mismo lugar y no solamente tendrían los mismos gustos musicales, sino también tendrían similares preferencias por el género masculino.

“Yo creo que ahí se equivocó porque ella va a Barranco Bar y la otra también va al mismo lugar. ¿De qué habla?, ¿qué lugares tan distinguidos se refiere?, si yo veo que les gusta la misma música, les gusta la cumbia, les gustan las discotecas bien salseras... tienen los mismos gustos”, enfatizó.

Ante ellos, Janet Barboza intervino y le consultó a la locutora de radio si piensa que ambas están al mismo nivel. Al respecto, Leysi Suárez aseguró que sí. “Por su puesto (las veo al mismo nivel) yo no entiendo por qué Pamela López podría estar en un nivel más que Pamela Franco, no me parece, porque efectivamente van a la misma discoteca, se mueven con la misma gente y ahí cualquier día se pueden cruzar”, insistió.

Leysi Suárez saca cara por Pamela Franco, tras indirectas de Pamela López. América Tv.

Leysi Suárez perdió amistad de Pamela Franco tras opinar de su relación con Christian Cueva

La relación de amistad entre Leysi Suárez y Pamela Franco se ha visto gravemente afectada tras unas polémicas declaraciones de Suárez, donde afirmó que Christian Cueva era el amor de la vida de Franco. Esta afirmación desencadenó una serie de tensiones y controversias que terminaron por distanciar a las dos amigas.

El 11 de julio, en el programa ‘América Hoy’, Leysi Suárez explicó que ya no mantiene ningún tipo de comunicación con Pamela Franco desde que realizó sus comentarios sobre Christian Cueva. “Pamela ya no es mi amiga, ya no hablo con ella. Honestamente, después de eso ya imagínate, después de lo que ha pasado, ya no me escribe”, expresó, indicando que sus declaraciones habían causado un distanciamiento entre ambas.

La controversia comenzó cuando Suárez opinó públicamente sobre los sentimientos de Cueva hacia Franco, sugiriendo que Franco era el amor de la vida del futbolista. Esta afirmación no fue bien recibida por Franco, quien se sintió incómoda y molesta por la intromisión de Suárez en su vida personal.

Leysi Suárez saca cara por Pamela Franco, tras indirectas de Pamela López. América Tv.