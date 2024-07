Leysi Suárez se enfrenta a Janet Barboza y asegura que editaron sus declaraciones sobre Pamela Franco y Christian Cueva

Leysi Suárez llamó indignada a ‘América Hoy’ y expresó su total molestia porque, de acuerdo a ella, editaron sus declaraciones con respecto a una supuesta relación entre Pamela Franco y Christian Cueva.

La co-conductora del magacín de América TV se habría fastidiado con la producción porque en una nota periodística dieron entender que ella aseguraba que el futbolista trujillano retomó un vínculo amoroso con la chimbotana.

Como se sabe, Leysi Suárez estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de la cantante de cumbia, donde se especula que estuvo el popular “Aladino”.

En el reportaje, la cantante confirma que Cuevita estaría enamorado de Franco. “Yo afirmo que el amor de la vida de Christian Cueva es Pamela Franco. Si es así, ¿qué podemos hacer? es algo que yo siempre lo veía venir”, fueron sus declaraciones.

Leysi Suárez afirma que Christian Cueva está enamorado de Pamela Franco: “Es el amor de su vida”. (Video: América Hoy / América TV).

Sin embargo, en el programa de jueves 4 de julio, la locutora de radio llamó en vivo al magacín y aclaró que hayan retomado una relación amorosa entre su amiga y el seleccionado del fútbol.

“No estoy de acuerdo con algunas cosas que han puesto en el reportaje. Hay una parte donde comentaste Janet que el amor de la vida de Cueva había sido Pamela Franco... -yo también opino, me parece, a mi forma de ser, que lo que dice Janet Barboza es verdad, pero eso no quiere decir que sea, puede ser o no ser”, explicó.

Sumado a ello, señaló que no conoce a Christian Cueva y no puede afirmar que el futbolista y su amiga hayan vuelto a retomar su relación Sentimental.

“Yo nunca voy a afirmar y lo vuelvo decir al señor Cueva, yo no lo he visto porque, no sé si hay una relación ahí. A mí aparecer, honestamente no hay...”, resaltó bastante ofuscada.

Leysi Suárez insistió en que la producción editó sus declaraciones y solamente fue su opinión cuando dijo que para Cueva el amor de su vida es Franco. “A lo que voy, yo no puedo afirmar algo porque no hay nada, porque no sé... yo no puedo afirmar algo que no sé... al final quien decide si está bien o mal, son ellos, ni tú ni yo ni la psicóloga”, dijo.

Janet Barboza intervino y explicó que se tuvieron que recortar algunas partes de su entrevista por el corto tiempo de la televisión, pero aprovechó en volver a preguntarle si ella estaría de acuerdo en una posible relación entre ellos.

“Yo no defiendo porque no hay relación, yo no tengo por qué defender su relación porque no me parece correcto... él está haciendo varias cosas y lo que la gente opine”, finalizó.

Leysi Suárez se enfrenta a Janet Barboza y acusa de editar sus declaraciones de Pamela Franco y Christian Cueva. América TV.

Pamela Franco y lo que costó su fiesta de cumpleaños

Pamela Franco sorprendió con una gran fiesta que organizó para celebrar sus 36 años, el pasado lunes 1 de julio en el fundo San José, ubicado en Pachacámac. En medio en una polémica debido a que la relación con el futbolista Christian Cueva, quien acaba de anunciar separación de su esposa Pamela López.

La cantante de cumbia se ha encargo de compartir a sus seguidores como fue dicha celebración, donde estuvieron varias orquestas, entre ellas; Kate Candela, Septeto Acarey, ‘Combinación de la Habana’, Brunella Torpoco, entre otros. Pamela asegura que ha costeado toda su celebración, que habría costado más de 40 mil soles, de acuerdo al programa de ‘Amor y Fuego’.

Además de las numerosas orquestas que se hicieron presentes para amenizar la fiesta de Pamela Franco, también se hicieron presentes algunas personalidades de ‘Chollywood’, como Leysi Suárez, Yolanda Medina y Vanessa Pumarica, todas ellas íntimas amigas de la cantante y que no podían faltas al evento.

Pamela Franco y la fiesta que realizó por sus 36 años. (Video: Instagram).