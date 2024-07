Gustavo Adrianzén sale en defensa de ministro del Interior por polémica con “Chakira” y responde fuerte al contralor: “Es absolutamente falso”

Premier Gustavo Adrianzén habló sobre polémica del ministro del Interior y vuelve a responder al contralor. Canal N

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló este miércoles que su gabinete en pleno aprobó la extradición del delincuente José Quispe Huamán y aseguró que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se inhibió de esta votación. La reciente declaración del premier se dio a conocer después que el titular del Mininter confirmara que antes fungió como defensa legal del mencionado criminal.

Fue durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros que Adrianzén confesó que el propio ministro Santiváñez solicitó retirarse de la sala, minutos antes de iniciar la votación para extraditar a Argentina a Quispe Huamán, preso en el penal de Ancón I por el delito de robo.

“El ministro del Interior ha participado hoy día (miércoles 17 de julio) de la reunión del consejo de Ministros y cuando se dio el tema del ciudadano peruano, cuya solicitud de extradición pasiva ha sido presentada al Consejo, el ministro del Interior me pidió autorización para retirarse. Él no ha participado de esta votación, de esta solicitud de extradición pasiva, y el resto de miembros de la PCM la hemos aprobado. En consecuencia, lo que corresponde ahora es que se dé trámite a esa solicitud”, indicó el titular de la PCM.

Al ser consultado sobre la posibilidad de pedir la renuncia del ministo Santiváñez, Adrianzén ratificó la voluntad de la PCM de seguir contando con los servicios del titular del Mininter. “Con relación a la voluntad de continuar contando con los servicios del ministro Santiváñez, puedo ratificar que la voluntad es plena, así como lo es este la voluntad de continuar con el íntegro del gabinete ministerial”, agregó.

Debilitar la Contraloría

De otro lado, el presidente del Consejo de Ministros rechazó las palabras del contralor General de la República, Nelson Shack, donde señaló que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte le “corta las manos” a este órgano de control, a través de una iniciativa presentada ante el Congreso.

En esa línea, el titular de la PCM recordó que, si bien el Ejecutivo entregó 2% del presupuesto público a la Contraloría para ejecutar las acciones de control correspondientes, ese objetivo ua se cumplió, por lo que era necesaria una reducción al 0.5%.

“Dicho esto, resulta inaceptable para nosotros que siquiera se pudiera deslizar la idea que nosotros queremos debilitar al órgano de control, con el propósito de facilitar la ocurrencia de actos de corrupción. [...] El 2% que se le otorgaba ya no tiene más sentido, ya cumplió su objetivo. No obstante ello, en el mes de marzo, por medio del decreto de Urgencia 06, se decidió reducir el monto que tenía la Contraloría de 2% a 0,5%, entonces es absolutamente falso que se pretenda decir que lo estamos haciendo ahora con el proyecto de Decreto Ley de Crédito Suplementario”, aclaró Adrianzén Olaya.

Desbalance patrimonial de Boluarte

A propósito de mencional a la Contraloría y sus funciones de órgano de control, Gustavo Adrianzén también se refirió al presunto desbalance patrimonial en el cual habría incurrido la presidenta Dina Boluarte y adelantó que la mandataria aclarará los ingresos que obtuvo cuando fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

“No hay de qué preocuparse que el desbalance, que ponen en condicional, que podría producirse, no existe. La presidenta está enviando respuesta detallada y documentada, por ejemplo, de la existencia de dos cuentas que no declaró que una tiene un saldo de S/ 1.40 y la otra S/ 1.14. Las propias normas dicen que si se tratan de saldos ínfimos, no hay que declararlo”, indicó el premier.

Asimismo, calificó como “un pequeño error” el orden material en el que consignó el número de cuentas que posee la mandataria, pero aseguró que solo se trata de “un error material”.

“Los intereses generados por sus cuentas, por depósitos, tampoco se han tomado en cuenta. Hay, es cierto, un pequeño error de orden material en el que no se consignó adecuadamente el número de cuenta, pero si se comprueban los saldos, son exactamente los mismos. Una lectura de buena fe habría permitido darse cuenta que aquello está justificado. Se trata de un error material”, finalizó el premier.