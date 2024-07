Christian Thorsen emociona a sus fans tras aparecer como integrante de ‘El Gran Chef Famosos La Academia’: “Mi muiro”

‘El Gran Chef Famosos La Academia’: Estos son los seis primeros participantes del programa de cocina. Latina TV.

Una gran noticia para los fans de Christian Thorsen. El actor hizo su gran aparición en la promoción de ‘El Gran Chef Famosos La Academia’, espacio de Latina Televisión. El recordado actor de Al Fondo Hay Sitio se encuentra en medio de su tratamiento alternativo contra el cáncer de próstata.

“Presente y preparado para lo que venga”, se le escucha decir a un emocionado Christian Thorsen. Esta aparición no ha tardado en generar reacciones en las redes sociales.

Los usuarios, quienes han acompañado al actor a lo largo de su carrera y lo han apoyado tras confesar públicamente que tiene cáncer, expresaron la emoción que sienten de verlo en pantalla una vez más. “Soy Team Platanazo”, “Mi Muiro”, “Yo votaré por Thorsen”, “Tú vas a ganar Thorsen”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden leer en redes sociales.

El artista tendrá que competir con la sazón Leslie Shaw, el popular influencer Phillip Chu Joy, la exchica reality Diana Sánchez, y las carismáticas locutoras Wendy Menéndez y Gachi Rivero. Este diverso grupo promete no solo deslumbrar en la cocina, sino también entretener con su carisma y determinación.

'El Gran Chef Famosos: La Academia'. Conoce quiénes son los primeros seis famosos. Instagram.

Sin embargo, aún faltan seis nombres más para completar la lista. Un difícil reto para Christian Thorsen, pero sus fans ya han prometido que lo respaldarán hasta que gane la ansiada olla de barro.

“Me genera curiosidad... no debe ser fácil cocinar con tanta presión. Me puedo divertir y eso me entusiasma”, comentó el querido actor, quien de esta manera marca su deseado regreso a la pantalla chica.

Christian Thorsen fue anunciado como uno de los alumnos de El Gran Chef Famosos La Escuela. Latina TV

Christian Thorsen se encuentra en tratamiento de cáncer de próstata

El actor peruano, reconocido por su papel en ‘Al Fondo Hay Sitio’, fue diagnosticado en junio de 2022 con cáncer de próstata, con un pronóstico de vida de 12 a 36 meses. En una entrevista con el diario ‘El Comercio’, en marzo del 2024, Christian Thorsen señaló que ha tenido una notable mejoría en su salud tras haberse sometido a un tratamiento alternativo contra esta enfermedad.

Thorsen explicó que los médicos detectaron una desaparición de las lesiones en sus pulmones y huesos. “La última vez mi radiólogo me preguntó qué estaba haciendo porque mis lesiones en mis pulmones y huesos habían desaparecido. Me dijo que había como cicatrices, pero nada más”, comentó el artista.

Seguro de su recuperación, el recordado ‘Raúl del Prado’ anunció su regreso a la actuación. Inició con la película ‘Sube a mi nube’, que narrará la historia de Nubeluz, la cual se grabó en marzo. La segunda fue la obra teatral ‘El Principito’, donde interpretó al piloto. “Actuar me divierte”, señaló.

Respecto a la pantalla chica, indicó que no tenía planes de regresar y tampoco le quitaba el sueño. “A la televisión no vuelvo porque no creo que me quieran y tampoco me muero por estar allí”, declaró.

Christian Thorsen confiesa su último diagnóstico de cáncer. (Captura: Youtube Shullerias)

El actor, quien participó en exitosas producciones como “Mil oficios” y “Así es la vida”, enfatizó que ha disfrutado de su carrera en televisión, donde también ha conducido su propio programa y trabajado en programas en vivo, conociendo a mucha gente y viviendo momentos extraordinarios. Es por ello que estaba tranquilo, sabiendo que había cumplido sus sueños.

Sin embargo, una nueva oportunidad llega a su vida, la propuesta de El Gran Chef Famosos, en su edición ‘La Escuela’, donde podrá interactuar con sus fans y dejar que lo conozcan como actor, lejos de un papel que tiene que interpretar.

Christian Thorsen regresa a la televisión con El Gran Chef Famosos La Escuela. Latina TV