Comisión de Fiscalización se queda sin preguntas para Wilfredo Oscorima: “Los congresistas están cansados”, admite su presidente

Entredichos entre el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima y el congresista Segundo Montalvo.

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, compareció este lunes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso en una sesión en la que permaneció en silencio cuando se le preguntó sobre el llamado ‘Rolexgate’ y las partidas presupuestales asignadas a su región por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

El congresista Segundo Montalvo, presidente del grupo parlamentario y miembro de Perú Libre, cuestionó el drástico incremento del presupuesto en diversas obras públicas.

“El mejoramiento del Hospital San Francisco, que inicialmente tenía un presupuesto de 1.3 millones de soles, ahora cuenta con 23 millones de soles. La renovación del Hospital San Miguel pasó de 3.5 millones a 14.5 millones. La refacción del colegio General Córdoba, inicialmente estimada en 430 mil soles, ahora requiere 11 millones de soles. Además, el asfaltado de una carretera, que arrancó con 8 millones de soles, ha incrementado su presupuesto a 28 millones, con financiación del Ministerio de Vivienda. ¿Cómo se consiguieron tantos recursos?”, planteó Montalvo.

Sin embargo, Oscorima respondió de manera irónica y desafiante. “Si ustedes fueran objetivos, estarían enterados de las transferencias que se han realizado y no tendrían que preguntar. Por ejemplo, esos 28 millones de la carretera son absolutamente falsos, no existe esa transferencia. No sé de dónde sacan esos montos. Es sorprendente que la Comisión de Fiscalización no tenga una información precisa para que podamos responder con objetividad”, replicó.

El gobernador desestimó las preguntas formuladas al afirmar que no tienen fundamento. “No existen esas transferencias”, siguió antes de destacar su gestión presupuestal. “Este año seguimos ocupando el primer lugar en gasto presupuestal, eso es muestra de que somos buenos gestores. Más allá, no existe otra cosa”.

Montalvo, sin embargo, insistió: “Todo esto está registrado, nosotros no estamos inventando, señor gobernador”. Posteriormente, le preguntó si creía que saldría indemne de la investigación que enfrenta con el Ministerio Público, después de que Boluarte admitiera que Oscorima le prestó relojes Rolex y joyas para que las luzca en eventos y viajes oficiales.

Inicialmente, la jefa de Estado había declarado que los relojes de alta gama eran “de antaño” y luego que las joyas eran de fantasía fina, pero luego reconoció que se trataba de un préstamo de su ‘wayki’ (amigo en quechua) Oscorima, quien ha sido procesado por presunta corrupción en sus cargos públicos anteriores.

Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima en una foto de archivo

Cuando Montalvo abrió los micrófonos para que otros legisladores realizaran preguntas, nadie intervino. “Los congresistas están cansados, recién han llegado de semana de representación, el trabajo a veces nos agota, ¿no?”, justificó el presidente de la comisión.

Según la denuncia presentada por la Fiscalía ante el Congreso, los artículos de lujo entregados por Oscorima a Boluarte fueron una contraprestación para que ella emitiera decretos que beneficiaban a la región mediante el aumento de partidas presupuestarias.

El Ministerio Público ha determinado que las joyas, valoradas en aproximadamente US$ 32,000, representan “el cuerpo del delito” y que la aceptación de estas “donaciones” constituye un “modus operandi” de acciones ilegales que implican un abuso de su función pública.

Entre 2022 y 2024, el Gobierno Regional de Ayacucho presentó 144 solicitudes de presupuesto adicional, de las cuales 45 fueron aprobadas. Durante la gestión de Boluarte, ocho de estas peticiones recibieron luz verde a través de seis Decretos Supremos y dos Decretos de Urgencia. El Ministerio Público interpretó estas autorizaciones como “evidencia del ejercicio de poder” en favor de Ayacucho.