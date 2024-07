Gobierno de Dina Boluarte condena intento de asesinato contra Donald Trump

Disparos durante un acto de campaña de Trump en Pensilvania

El Gobierno de Dina Boluarte emitió un comunicado en el que condena enérgicamente el intento de asesinato contra el exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña electoral. Además, expresó sus condolencias por la persona que perdió la vida en estos incidentes.

En el mismo comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano formuló votos por la pronta recuperación tanto del candidato presidencial como de las demás personas que resultaron heridas en el evento que se llevó a cabo en Pensilvania.

Su oponente en la contienda electoral, Joe Biden, también se pronunció al respecto. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) indicó que “no hay lugar para este tipo de violencia en los Estados Unidos”.

“Me han informado del tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Me alegra saber que está a salvo y que se encuentra bien. Estoy rezando por él y su familia y por todos los que estaban en el mitin, mientras esperamos más información”, escribió el exjefe de Estado.

Foto del candidato presidencial republicano Donald Trump siendo asistido tras un incidente de seguridad en un acto de campaña en Butler, Pensilvania July 13, 2024. REUTERS/Brendan McDermid

Otro de los exfuncionarios en pronunciarse fue el también expresidente Barack Obama. “La violencia política no tiene cabida en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué ocurrió, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no resultara gravemente herido, y aprovechar este momento para volver a comprometernos con el civismo y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación”, indicó.

¿Qué se sabe del intento de asesinato?

El fiscal del distrito del condado de Butler, Richard A. Goldinger, informó que el tirador fue abatido por las fuerzas de seguridad. Durante el incidente, una persona del público perdió la vida y otra se encuentra en estado grave.

El detective a cargo de liderar la investigación dijo que los disparos provinieron desde fuera del perímetro de seguridad, específicamente desde un edificio adyacente. “Estaba a varios cientos de metros” por lo que “habría sido necesario un rifle”, expresó, aunque ello no fue confirmado.

Hasta el momento, no ha trascendido la identidad del atacante ni las circunstancias de su muerte, aunque sí se confirmó que el incidente está siendo investigado como posible intento de asesinato.

El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos Donald Trump gesticula con la cara ensangrentada mientras suenan múltiples disparos durante un mitin de campaña en el Butler Farm Show en Butler, Pensilvania July 13, 2024. REUTERS/Brendan McDermid

El Servicio Secreto evacuó a Trump inmediatamente después del tiroteo. Más tarde, se confirmó que el exmandatario se encuentra a salvo. El equipo de campaña de Trump comunicó que está en buen estado y bajo revisión médica.

“El presidente Trump agradece a las fuerzas del orden y a los servicios de emergencia por su rápida acción durante este acto atroz. Está bien y lo están revisando en un centro médico local. Pronto habrá más detalles”, dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, en un comunicado.

En respuesta al incidente, un portavoz del alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció un aumento de la presencia policial en la ciudad, especialmente alrededor de la Torre Trump y el 40 de Wall Street. Fabien Levy, portavoz de la alcaldía, aclaró en X que no se ha detectado ningún nexo con la ciudad de Nueva York.

Líderes mundiales repudiaron el acto de violencia aún no esclarecido. El líder de la mayoría del Senado emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y aliviado de que Trump esté a salvo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) también condenó enérgicamente el ataque y enfatizó que la violencia no tiene cabida en las elecciones ni en las sociedades democráticas.

Foto del candidato presidencial republicano Donald Trump siendo asistido tras un incidente de seguridad en un acto de campaña en Butler, Pensilvania July 13, 2024. REUTERS/Brendan McDermid

“La bala que perforó la parte superior de mi oreja derecha”

A través de su página Truth Social, el candidato presidencial agradeció al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden “por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de ocurrir en Butler, Pennsylvania”.

“Quiero extender mis condolencias a la familia de la persona en el mitin que fue asesinada y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. No se sabe nada en este momento sobre el tirador, quien ahora está muerto”, agregó.

Asimismo, dio detalles sobre el atentado e indicó que fue alcanzado por una bala que perforó la parte superior de su oreja derecha. “Supe de inmediato que algo estaba mal al escuchar un sonido de zumbido, disparos, y de inmediato sentí la bala rasgando la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta en ese momento de lo que estaba pasando. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!”, escribió.