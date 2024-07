Karla Tarazona asegura que Christian Domínguez no es el amor de su vida: “Lo veo como un amigo”

Karla Tarazona asegura que Christian Domínguez no es el amor de su vida. YouTube: 'Hablando con la Yaha'.

Karla Tarazona y Christian Domínguez últimamente han sido relacionados sentimentalmente, debido a la cercanía que demuestran que va más allá de una relación de padres. Luego de que el cantante se separó de Pamela Franco por serle infiel, se le ha visto más cercano, inclusive comparten la conducción del programa ‘Préndete’ por Panamericana TV.

Sin embargo, la conductora de TV tiene claro que a lo largo de sus 41 años, el cantante de cumbia no es el amor de su vida. En una reciente entrevista para el podcast ‘Hablando con la Yaha’ en YouTube, la locutora de radio aseguró que todavía no conoce al amor de su vida y que Christian no lo sería porque actualmente lo ve como un amigo.

“Pienso que todavía el amor de mi vida no ha llegado...”, confesó Karla Tarazona al explicar que hablar del un amor de esa magnitud es referirse a palabras mayores como decirle a alguien que la amas.

Ante ello, Yahaira Plasencia le consultó si Christian Domínguez está más cerca de ser esa persona porque con él ha hecho muy feliz, han tenido un hijo y con quien ha pasado muchas cosas.

Karla Tarazona indicó que actualmente lo que siente es una sincera amistad por él porque es una de las pocas personas que lo quiere mucho y es quien le puede llamar la atención porque el cumbiambero la escucha. .

“Yo, en estos momentos, lo veo a él más como amigo. Mucha gente no entiende lo que ha venido pasando él. No soy una persona indolente, no soy una persona que te ve en el piso y va a saltar encima de ti”, explicó.

Karla Tarazona asegura que Christian Domínguez no es el amor de su vida. 'YouTube: 'Hablando con la Yaha'

Karla Tarazona resalta de Christian Domínguez: “Jamás hizo una diferencia con mis hijos”

Karla Tarazona comentó que Christian Domínguez es un gran padre y a lo largo de los años se ha dedicado más a sus tres hijos. El líder de ‘La Gran Orquesta’ tiene una hija mayor de 18 años que tuvo con Melanie Martínez, su hijo Valentino y su tercera pequeña llamada Cayetana que tuvo con Pamela Franco. “Con los años está dedicado más a sus hijos. Veo que él quiere hacer las cosas bien”, dijo.

La presentadora de TV señala que Christian está cambiando y está asumiendo las consecuencias de sus actos y de sus malas decisiones en el aspecto personal. “Trata de ser mejor cada día y yo no soy capaz de verlo en el piso y saltar encima de él como lo hace todo el mundo, sé que se portó pésimo conmigo, pero lo que más voy a valorar es que nunca hizo una diferencia entre mis hijos...” indicó.

Karla Tarazona asegura que Christian Domínguez que es buen padre. 'YouTube: 'Hablando con la Yaha'.

Y este amor es recíproco porque los dos hijos mayores de Tarazona muestran mucho afecto por Domínguez, al punto de considerarlo como una figura paterna. En el día del Padre no dudaron en llevarle una sorpresa al programa y saludarlo por el Día del Padre.

Pero, tanta es la química, en esa familia que circulan los rumores de una posible ampliación de la familia. El pasado martes 9 de julio, Jimmy Santi fue invitado al programa ‘Préndete’, compartido por Karla Tarazona, Christian Domínguez y Rocío Miranda. Durante la conversación, antes de despedirse, el popular ‘Chin Chin’ sorprendió a Tarazona con unas palabras que generaron especulaciones.

Durante la charla, Santi mencionó: “Cuida tu embarazo”, lo que dejó en silencio a Tarazona, quien continuó con el programa como si nada. Rocío Miranda también quedó sorprendida, pero ambos siguieron adelante sin hacer caso al comentario.

Karla Tarazona estaría embarazada, deslizó Jimmy Santi en ‘Préndete’. Panamericana Tv.

Entretanto, el tiktoker Ric La Torre señaló que los conductores saben cómo funciona la televisión y optan por seguir adelante con el espectáculo, conscientes del impacto mediático de sus acciones.

Y el pasado miércoles 10 de julio, en una secuencia de cocina del magacín ‘Préndete’, Christian Domínguez y Rocío Miranda estaban preparando un plato mientras el chef explicaba la receta. En un momento, el cocinero hizo una broma sobre uno de los ingredientes, diciendo que usaba ‘ajito para el antojito’.

Rápidamente, la exvoleibolista reaccionó y comentó que ‘estaba antojada’, haciendo alusión a Karla Tarazona. Christian Domínguez, por su parte, respondió a la insinuación: “Fue falsa alarma”, aclaró.

Christian Domínguez habla del supuesto embarazo de Karla Tarazona