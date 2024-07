Abogada de Keiko Fujimori denuncia agresiones: “Me amenazaron y provocaron contusiones”, declaró Giulliana Loza desde la comisaría

Abogada de Keiko Fujimori dio detalles y denunció agresiones en los exteriores del Poder Judicial. | Latina

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, fue sorprendida por una turba de manifestantes que la agredieron físicamente y le produjeron distintas contusiones, según declaró a Latina. Desde la comisaría, a donde llegó para denunciar los hechos, mencionó que pasó por un médico legista, quien constató los hematomas.

“Es inexplicable. Ustedes pueden ver los videos, va un grupo, me sindica y viene. O sea ¿me estaban esperando para agredirme? Yo no quiero pensar que todo esto está orquestado para lesionarme en este caso. Hoy no ha sido un hecho grave, no esperemos que lo sea. Yo he declarado antes ustedes e inmediatamente me dirigí hacia el lado izquierdo, habré dado 15 pasos y empezó toda la turba. Llegamos a la esquina y de la nada salió más gente, o sea yo no sé si estaban escondidos o qué, no tengo la menor idea. No quiero pensar que esto haya sido orquestado para lesionarme”, mencionó.

En ese sentido, brindó detalles de la denuncia e indicó que solicitará las garantías correspondientes. Adelantó que, por disposición de la sala, la audiencia de mañana, miércoles 10 de julio, será virtual y que analizará si va presencialmente la siguiente semana, en la que le toca a la defensa presentar sus alegatos.

“Hoy tomaré la decisión de hacerlo vía presencial o virtual. Más allá de las lesiones y ataques, toca mayor presencia estar frente al tribunal, esa ha sido nuestra posición principal; sin embargo, hoy conversaré con Keiko y vamos a tomar la mejor decisión”, expuso.

Abogada de Keiko Fujimori mencionó que tiene contusiones producto de las agresiones físicas de personas que se congregaron en los exteriores del PJ. | Fotocomposición: Infobae Perú

Hizo un llamado a la tolerancia ante la gran polarización del caso contra su patrocinada. “Puedo yo simpatizar con alguien, pero eso no da derecho a la agresión; no hagamos eco a la violencia. Felizmente, no han sido agresiones graves, pero tengo que tomar mis reparos, se han identificado las contusiones que tengo”, finalizó.

Horas antes, la lideresa de Fuerza Popular había denunciado el hecho a través de su cuenta oficial de X, donde mencionó que el “grupo de manifestantes que apoyaba al fiscal José Domingo Pérez la siguió y atacó por la espalda con palos en la cabeza sin que haya ningún tipo de seguridad ni protección mínima, demostrando que no existe ninguna garantía”.

“Rechazo este acto de violencia y me solidarizo con Giulli frente a este ataque”, escribió.

Video difundido en el que manifestante persigue a la abogada de Keiko Fujimori con un palo. | Epicentro

Colegio de abogados de Lima

Al respecto, el Colegio de Abogados de Lima emitió un comunicado donde rechazó los actos en contra de Loza Ávalos. Tan es así que exhortaron al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, “dotar de efectivos policiales alrededor de los ambientes donde los profesionales del derecho ejercen su función, a fin de preservar su integridad física, psicológica y emotiva para el debido ejercicio de la defensa”.

“Rechazamos todo acto de violencia contra los colegas de la orden y lamentamos profundamente que se ataquen a los abogados, más aún tratándose de una mujer, lo que refleja un acto de cobardía, pues atenta a su derecho al trabajo e integridad, debiéndose evitar esta clase de situaciones”, expusieron.

Comunicado del Colegio de Abogados de Lima | CAL

Giulliana Loza denunciada por discriminación sexual

Previo a su salida de la sala, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo de investigación del caso Lava Jato, denunció a Giuliana Loza y Humberto Abanto por realizar gestos obscenos y homofóbicos durante el juicio del caso Cocteles. La denuncia fue presentada durante la tercera audiencia del proceso, en la que Pérez afirmó que los gestos fueron capturados por la señal de Justicia TV.

“Ambos defensores realizaron gestos obscenos que han quedado documentados a través de la señal de Justicia TV. He presentado estas capturas donde se puede observar cómo realizaron dichos gestos con la complicidad y afirmación de la acusada Keiko Fujimori”, se quejó ante el tribunal durante el tercer día de audiencia.

“Es por eso que corresponde denunciar estos gestos obscenos de connotación de discriminación sexual. Ustedes pueden verificar el significado de los mismos e imponer las recomendaciones, correcciones y sanciones que establece el ordenamiento procesal. No solo es una falta de respeto hacia quien representa a la sociedad agraviada por el delito, sino también hacia ustedes, que dirigen este juzgamiento, y hacia el público”, añadió.

Fuente: Epicentro TV