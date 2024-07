Dina Boluarte es “rehén” del Congreso y en Perú “gobierna el hampa”, afirma César Hildebrandt

04/08/2023 August 4, 2023, LIMA, PERU: Dia del juez y la jueza en el poder judicial. Asiste presidenta de la republica Dina Boluarte POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

El periodista César Hildebrandt tildó de “patética” la conferencia de prensa que la presidenta Dina Boluarte brindó este lunes después de más de 90 días de silencio mediático y resaltó que la “prepotencia” de la mandataria para evadir referirse a las denuncias que enfrenta desde que asumió su mandato, incluido cargos de corrupción y obstrucción a la justicia.

“Hoy, en la patética y ridícula conferencia de prensa que dio Boluarte, todos vimos con qué prepotencia evade las respuestas”, dijo el director del semanario Hildebrandt en sus trece durante el pódcast que conduce a través de su canal de YouTube.

Hildebrandt consideró que la jefa de Estado ha actuado como una “rehén” del Congreso, al remitir junto con el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, una carta conjunta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que rechazan “de manera categórica” la resolución de este tribunal sobre la ley aprobada en el Parlamento que limita los delitos de lesa humanidad.

“Lo que dice la Corte es que el Perú no puede dejar impune a los asesinos, cosa que usted está haciendo en convivencia con el Congreso que la tiene de rehén. Usted no es presidenta, usted es rehén. La han maniatado, amordazado, amarrado a un palo, y le han dicho: ‘Tú vas a hacer lo que nos da la gana’. Eso se lo ha dicho Keiko Fujimori, Renovación Popular y hasta Somos Perú, por no decir [César] Acuña y los suyos”, señaló.

Dina Boluarte se ríe por pregunta sobre quién se hizo cargo del gobierno cuando se realizó cirugía plástica. TV Perú

“Yo solo espero que Perú llegue a una tal crisis, a una tal parálisis funcional que produzca el anticuerpo. El Perú se está pudriendo y tiene que llegar al punto de producir su antídoto. Este es el peor gobierno de la historia porque nos gobierna el hampa”, concluyó.

La Corte IDH había requirió el martes pasado al Estado peruano que “tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú”.

La norma, aprobada por el Congreso, plantea impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, por lo que, según los congresistas que la promovieron, beneficiará a centenares de militares y policías por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).

Con la firma de Boluarte y Soto y dirigida a la presidenta del tribunal, Nancy Hernández, las cabezas de dos poderes peruanos rechazan “de manera categórica” los términos de la resolución de dicho tribunal y puesto que “supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el principio de separación de poderes”.

Presidente del Congreso se pronunció luego de la aprobación de la denominada ley de amnistía. Foto: Congreso

“Por esa razón, deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un Estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos”, señala la misiva.

Para Hildrebrandt, la Corte remitirá una réplica con diplomacia y contundencia.

Ausencia

En la misma rueda de prensa, la gobernante fue consultada sobre los 12 días que, según una investigación del semanario, se ausentó de la jefatura de Estado por un postoperatorio de cirugía plástica.

Boluarte respondió brevemente en tono humorístico: “Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo como presidenta”. Posteriormente, intentó desviar la atención hacia temas más relevantes, al señalar que la consulta era “tendenciosa” y no generaba interés en la población.

La última vez que había comparecido ante los reporteros fue en un pronunciamiento en la Casa de Gobierno en abril pasado sobre las joyas y relojes que lució en numerosos eventos y que no había declarado entre sus bienes. Inicialmente, dijo que eran joyas de fantasía fina, pero luego admitió ante la Fiscalía de la Nación que eran piezas de oro y brillantes prestadas por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Por ese caso, fue denunciada, la mandataria fue denunciada ante el Congreso en mayo pasado “como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado”.