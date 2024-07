Choca Mandros romper en llanto al contactarse con su abuelo fallecido: “Se siente muy orgulloso”

Choca Mandros romper en llanto al contarse con su abuelo fallecido: “Se siente muy orgulloso”. | Estás en Todas.

En una conmovedora entrevista para el programa ‘Estás en Todas’, Choca Mandros vivió un momento inesperado y profundamente emotivo al ser sorprendido por el famoso medium Frank Mendizábal. El especialista en lo paranormal, conocido por sus contactos con el más allá, dejó una huella imborrable en el corazón del conductor al conectarlo con su abuelo fallecido.

Durante la entrevista, Frank Mendizábal compartió sus experiencias con figuras conocidas de la farándula como Úrsula Boza y los hermanos Monteghirfo, demostrando una vez más su capacidad de contactar con seres del más allá. Choca Mandros, intrigado por sus habilidades, le preguntó si veía a alguien en el set, sin anticipar la profundidad de la respuesta que recibiría.

“A un hombre mayor, tenía un problema con la respiración, siento que me atoro. Dice que te diga que ‘el ser terco te iba a llevar lejos... su nombre empieza con J”, reveló Frank, dejando a Choca sorprendido al mencionar detalles precisos sobre su abuelo Juan. Esta revelación inicial fue solo el comienzo de un emotivo diálogo entre el medium y el espíritu del abuelo de Choca.

Choca Mandros lloró al saber que su abuelo estaba orgulloso de él y no sufrió al morir. (Captura de 'Estás en Todas')

Frank Mendizábal continuó transmitiendo mensajes del abuelo de Choca, quien expresó su orgullo por los logros de su nieto. “Él me dice que ya quería descansar y que sentía mucha seguridad por ti. Tú asumiste como cabeza de familia y eso es lo que a él le interesa. Se siente muy orgulloso de la persona que has conseguido ser. Me dice que cada vez que le has hablado él te ha escuchado. Dice que le tengas paciencia a tu abuela”, compartió el medium, tocando profundamente el corazón de Choca.

Además de estos mensajes, el abuelo de Choca hizo referencia a un objeto especial y transmitió un mensaje de consuelo y guía. “Él sabe cuando tu abuela le habla. La está cuidando y dice que no se preocupen porque ella todavía tiene larga vida. Él valoraba mucho que sean muy unidos y que cada vez que le has pedido ayuda para tus proyectos, él ha visto la manera de darte una manito. Dice, ‘tienes que seguir luchando por las cosas que quieres, no seas huev...’. Yo estoy tranquilo, mi alma está en paz, no sufrí, me fui tranquilo. Siempre los voy a amar aunque no era muy demostrativo’”, dijo Frank, generando un momento de lágrimas y reflexión para Choca.

El conductor de ‘Estás en Todas’ no pudo contener las lágrimas y expresó su gratitud a Frank Mendizábal por este contacto especial con su abuelo. La experiencia no solo reafirmó la fe de Choca en el más allá, sino que también le proporcionó consuelo y fortaleza para seguir adelante con sus proyectos personales y familiares.

Choca revela como se conocieron Salvador del Solar y Ana María Orozco

Choca Mandros reveló un interesante detalle sobre la relación entre Salvador del Solar y Ana María Orozco, al compartir que estuvo presente en el momento exacto en que la pareja se conoció, hace casi diez años, cuando comenzaron a grabar una novela.

“Yo estuve en el momento en el que ellos se conocieron, fue en el año 2016. Ellos llegaron acá para grabar el piloto de lo que fue la producción que hicieron acá, de América con Telefé”, confesó el conductor.

Choca Mandros explicó que en esa época Salvador del Solar y Ana María Orozco solo compartían una amistad. “En ese tiempo eran amigos nada más, ahí nació esa amistad. Ella es un encanto y Salvador para mí siempre fue un caballero. Ellos fueron amigos durante todo el tiempo en el que estuvieron viviendo acá juntos. Fueron protagonistas de ‘El Regreso de Lucas’”, agregó.

