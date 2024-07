Delany López, amiga de Jefferson Farfán, niega indirectas a Darinka Ramírez: “No me peleo por nadie”

Delany López, conocida por su cercana relación con Jefferson Farfán, realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales y se pronunció nuevamente por los supuestos mensajes que le mandaría a Darinka Ramírez, madre de la última hija de la popular “Foquita”.

Durante la trasmisión, aseguró que no tiene intenciones de enviar indirectas a la joven influencer porque no tiene interés de pelear con nadie y menos por un hombre. Los seguidores aprovecharon en preguntarle por la disputa mediática con Darinka.

“Se inventó que le quité el novio, para hacerme quedar como villana... Está bien que te moleste mi existencia, pero ¿odiarme por un hombre que ya no es tuyo?”. Estas declaraciones surgieron después de que Darinka sugiriera que Farfán la había dejado por alguien “que no se baña”.

Delany López, en su defensa, insistió que sus mensajes en las redes sociales no están dirigidos a nadie en particular y que ese tipo de video son un contenido que maneja hace mucho tiempo antes de conocer a Darinka.

“¿Qué indirectas? Ya he explicado yo que ese tipo de videos los subo hace años. No es de ahorita, es de hace años. Pueden fijarse en mis primeros videos, son ese tipo de contenido. Es contenido”, afirmó categóricamente.

Añadió que no tiene interés en exponer su vida privada o en implicarse en peleas públicas: “¿Quién va a ponerse a exponer su vida privada en TikTok. Yo no me pelearía por nadie, por nada ni por nadie”, enfatizó.

Las indirectas entre Delany López y Darinka Ramírez a través de TikTok.

Delany López: “Me encanta el chocolate”

Por otro lado, Delany López confirmó su afición por el chocolate, respondiendo a una pregunta específica en el que le consultaban, si le gustaba dicho dulce en clara alusión a Jefferson Farfán.

Muy decidida respondió con un enérgico: “Me encanta el chocolate”. Como se recuerda, Jeffry y Delany han sido captados en varias oportunidades y uno fue en una salsoteca. Pero, ante los rumores, el propio tío de Farfán, ‘Cuto’ Guadalupe, aseguró que Delany y Jefferson solo son amigos.

Al finalizar el video, cuando le preguntaron sobre sus posibilidades de salir, Delany dejó entrever que alguien, posiblemente Farfán, podría estar influyendo en su capacidad de socializar. “Yo no salgo, no me dan permiso”, respondió de manera enigmática.

Jefferson Farfán salió de fiesta y terminó pasando la noche con Delany López.

¿Quién es Delany López?

Delany López, también conocida como Delany Jashana en el mundo digital, se volvió figura pública en 2020 al denunciar al futbolista Aleix Gómez por agresión y por no asumir la responsabilidad sobre su hijo en común. Gracias a esta denuncia, obtuvo notoriedad y fue acogida en programas de televisión donde pudo exponer su caso.

En 2021, López inició varias demandas de pensión alimenticia contra Alexi Gómez, el padre de su hijo, y lo denunció por maltrato físico y psicológico. “En una ocasión, él estaba ebrio y le llegaron fotos de otra mujer. Cuando le pedí una explicación, arrancó mi celular y me lo tiró en la cara. Me insultó y me gritó que no tenía por qué tocar sus cosas”, confesó en ‘Magaly TV: La firme’ durante esa época.

Delany López cuenta con más de 11 mil seguidores en Instagram.

En 2017 y nuevamente en 2022, la pareja del futbolista apareció en medios de comunicación exigiendo que el actual jugador del Club Deportivo Garcilaso cumpliera con sus responsabilidades paternas. En 2024, su situación personal volvió a ser objeto de especulación pública cuando Ric La Torre sugirió una posible relación entre López y Jefferson Farfán en el día San Valentín, ya que ambos lucían la misma gorra y se tomaron fotos en el mismo lugar.

Y el pasado 29 de febrero, Delany sorprendió al aparecer en la celebración por el cumpleaños de Doña Charo en Chincha. La joven asistió para compartir con la madre de Jefferson Farfán, por lo que despertó más sospechas de un romance entre ambos. ‘Amor y Fuego’ mostró imágenes de este momento.

Ric La Torre, compartió reveladoras imágenes, las cuales demostrarían que Farfán habría celebrado el Día del Amor y la Amistad junto a Delany López.