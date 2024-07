Motocicletas vuelven a la Costa Verde, pero con restricciones: Vehículos transitarán otra vez desde este lunes 8 de julio

La Costa Verde le reabre el paso a las motos.

Desde el 22 de abril, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la ordenanza municipal N° 2499, categorizó a la Costa Verde como Vía Expresa pese a no cumplir con las especificaciones técnicas, además de perjudicar a millones de ciudadanos.

Esta decisión prohibió el tránsito de motocicletas en el circuito de playas que tiene una longitud aproximada de 27 kilómetros y une a nueve distritos de Lima y Callao. “No se permite la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados de dos o tres ruedas”, se lee en el mencionado documento.

A través de marchas pacíficas de protesta a bordo de sus vehículos y manifestaciones en las redes sociales, cientos de motociclistas manifestaron su descontento y solicitaron al alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga, a levantar las nuevas restricciones impuestas en la Costa Verde.

La Costa Verde no puede ser una Vía Expresa, según expertos

Reabren la Costa Verde

Tras varios meses de reclamos, trascendió que la Municipalidad de Lima realizará una conferencia de prensa, este jueves 4 de julio, anunciando que las motocicletas podrán volver a transitar por la Costa Verde.

Esto será oficializado mediante una Resolución de Subgerencia —publicada en el diario oficial El Peruano—. El documento sostiene que desde este lunes 8 de julio hasta el martes 31 de diciembre del 2024, estos vehículos podrán circular por la referida vía debido a un plan piloto dispuesto por la MML, en colaboración con la comunidad de motociclistas.

De esta manera, se implementará un carril especial en cada sentido de la Costa Verde, el cual estará ubicado al lado derecho de la calzada y destinado para la circulación de las motocicletas.

Esta vía será de uso compartido con el resto de modos de transporte permitidos por el circuito de playas y sus accesos. Asimismo, la resolución advierte que el tránsito de estos vehículos menores estará sujeto a condiciones especiales, como un límite de velocidad máximo de 60 km/h, entre otras especificaciones que se conocerán en la conferencia de prensa o en la publicación de la norma.

Resolución de Subgerencia.

“Disparate técnico”

En conversación con Infobae Perú, el ingeniero Andrés Sotil, vicepresidente del capítulo de Ingeniería civil del Colegio de Ingenieros del Perú – CD LIMA, explicó que el municipio cometía un “disparate técnico” al convertir la Costa Verde en una Vía Expresa.

“Técnicamente están haciendo cualquier cosa. Una Vía Expresa debe tener sus accesos controlados. El mejor ejemplo es el zanjón (Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes), allí no puedes irte a la derecha y entrar a un garaje”, comentó.

“Si es que me cierras todos los accesos de los estacionamientos a la playa, me prohíbes las vueltas en U, sacas el semáforo que está en una bajada a la altura de San Miguel y limitas el acceso a los clubes que están allí, recién podrías hablar de convertirla en una Vía Expresa, de lo contrario, no da”, agregó a este medio.

La Costa Verde fue catalogada como Vía Expresa en la ordenanza municipal N° 2499.

Por su parte, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, indicó que los accidentes no van a parar por prohibir el tránsito de motocicletas, y otros vehículos, en esa vía, “ya que ocurren en todo el Perú”.

“La Costa Verde debería ser un espacio atractivo para que acuda toda la ciudad. Debería tener teatros, más canchas deportivas, más lugares de esparcimiento, en donde la gente se pueda sentar, comer, disfrutar de un día junto a la playa”, declaró a Infobae Perú.

“Lima es una ciudad privilegiada que está a la orilla del mar, pero esto se desperdicia al querer colocar una Vía Expresa justo allí. Lamentablemente, como la ordenanza ya fue emitida, no queda otra opción que cumplir con la norma y respetarla hasta que la autoridad diga lo contrario”, sentenció.